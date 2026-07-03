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مقدمة

يدعم ClickHouse واجهة gRPC. وهي نظام مفتوح المصدر لاستدعاء الإجراءات عن بُعد يستخدم HTTP/2 وProtocol Buffers. ويدعم تطبيق gRPC في ClickHouse ما يلي:
  • SSL;
  • المصادقة;
  • الجلسات;
  • الضغط;
  • الاستعلامات المتوازية عبر القناة نفسها;
  • إلغاء الاستعلامات;
  • الحصول على معلومات التقدّم والسجلات;
  • الجداول الخارجية.
ترد مواصفات الواجهة في clickhouse_grpc.proto.

تهيئة gRPC

لاستخدام واجهة gRPC، اضبط grpc_port في إعدادات الخادم الرئيسية. اطّلع على خيارات التهيئة الأخرى في المثال التالي:

العميل المضمّن

يمكنك كتابة عميل بأي لغة برمجة من اللغات التي يدعمها gRPC باستخدام المواصفة المتاحة. أو يمكنك استخدام عميل بايثون مضمّن. وهو موجود في utils/grpc-client/clickhouse-grpc-client.py في المستودع. ويتطلب العميل المضمّن وحدات بايثون grpcio and grpcio-tools. يدعم العميل الوسائط التالية:
  • --help – يعرض رسالة المساعدة ثم ينهي التشغيل.
  • --host HOST, -h HOST – اسم خادم. القيمة الافتراضية: localhost. ويمكنك أيضًا استخدام عناوين IPv4 أو IPv6.
  • --port PORT – منفذ للاتصال. يجب أن يكون هذا المنفذ مفعّلًا في إعدادات خادم ClickHouse (راجع grpc_port). القيمة الافتراضية: 9100.
  • --user USER_NAME, -u USER_NAME – اسم مستخدم. القيمة الافتراضية: default.
  • --password PASSWORD – كلمة مرور. القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة.
  • --query QUERY, -q QUERY – استعلام تجري معالجته عند استخدام الوضع غير التفاعلي.
  • --database DATABASE, -d DATABASE – قاعدة بيانات افتراضية. إذا لم يتم تحديدها، فستُستخدم قاعدة البيانات الحالية المحددة في إعدادات الخادم (وتكون default افتراضيًا).
  • --format OUTPUT_FORMAT, -f OUTPUT_FORMATتنسيق إخراج النتيجة. القيمة الافتراضية للوضع التفاعلي: PrettyCompact.
  • --debug – يفعّل عرض معلومات التصحيح.
لتشغيل العميل في الوضع التفاعلي، استدعه بدون الوسيطة --query. في وضع الدُفعات، يمكن تمرير بيانات الاستعلام عبر stdin. مثال على استخدام العميل في المثال التالي، يتم إنشاء جدول وتحميله ببيانات من ملف CSV. ثم يُستعلَم عن محتوى الجدول.
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦