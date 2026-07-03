يدعم ClickHouse واجهة gRPC. وهي نظام مفتوح المصدر لاستدعاء الإجراءات عن بُعد يستخدم HTTP/2 وProtocol Buffers. ويدعم تطبيق gRPC في ClickHouse ما يلي:
مقدمة
- SSL;
- المصادقة;
- الجلسات;
- الضغط;
- الاستعلامات المتوازية عبر القناة نفسها;
- إلغاء الاستعلامات;
- الحصول على معلومات التقدّم والسجلات;
- الجداول الخارجية.
لاستخدام واجهة gRPC، اضبط
تهيئة gRPC
grpc_port في إعدادات الخادم الرئيسية. اطّلع على خيارات التهيئة الأخرى في المثال التالي:
<grpc_port>9100</grpc_port>
<grpc>
<enable_ssl>false</enable_ssl>
<!-- The following two files are used only if SSL is enabled -->
<ssl_cert_file>/path/to/ssl_cert_file</ssl_cert_file>
<ssl_key_file>/path/to/ssl_key_file</ssl_key_file>
<!-- Whether server requests client for a certificate -->
<ssl_require_client_auth>false</ssl_require_client_auth>
<!-- The following file is used only if ssl_require_client_auth=true -->
<ssl_ca_cert_file>/path/to/ssl_ca_cert_file</ssl_ca_cert_file>
<!-- Default compression algorithm (applied if client doesn't specify another algorithm, see result_compression in QueryInfo).
Supported algorithms: none, deflate, gzip, stream_gzip -->
<compression>deflate</compression>
<!-- Default compression level (applied if client doesn't specify another level, see result_compression in QueryInfo).
Supported levels: none, low, medium, high -->
<compression_level>medium</compression_level>
<!-- Send/receive message size limits in bytes. -1 means unlimited -->
<max_send_message_size>-1</max_send_message_size>
<max_receive_message_size>-1</max_receive_message_size>
<!-- Enable if you want to get detailed logs -->
<verbose_logs>false</verbose_logs>
</grpc>
يمكنك كتابة عميل بأي لغة برمجة من اللغات التي يدعمها gRPC باستخدام المواصفة المتاحة. أو يمكنك استخدام عميل بايثون مضمّن. وهو موجود في utils/grpc-client/clickhouse-grpc-client.py في المستودع. ويتطلب العميل المضمّن وحدات بايثون grpcio and grpcio-tools. يدعم العميل الوسائط التالية:
العميل المضمّن
--help– يعرض رسالة المساعدة ثم ينهي التشغيل.
--host HOST, -h HOST– اسم خادم. القيمة الافتراضية:
localhost. ويمكنك أيضًا استخدام عناوين IPv4 أو IPv6.
--port PORT– منفذ للاتصال. يجب أن يكون هذا المنفذ مفعّلًا في إعدادات خادم ClickHouse (راجع
grpc_port). القيمة الافتراضية:
9100.
--user USER_NAME, -u USER_NAME– اسم مستخدم. القيمة الافتراضية:
default.
--password PASSWORD– كلمة مرور. القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة.
--query QUERY, -q QUERY– استعلام تجري معالجته عند استخدام الوضع غير التفاعلي.
--database DATABASE, -d DATABASE– قاعدة بيانات افتراضية. إذا لم يتم تحديدها، فستُستخدم قاعدة البيانات الحالية المحددة في إعدادات الخادم (وتكون
defaultافتراضيًا).
--format OUTPUT_FORMAT, -f OUTPUT_FORMAT– تنسيق إخراج النتيجة. القيمة الافتراضية للوضع التفاعلي:
PrettyCompact.
--debug– يفعّل عرض معلومات التصحيح.
--query.
في وضع الدُفعات، يمكن تمرير بيانات الاستعلام عبر
stdin.
مثال على استخدام العميل
في المثال التالي، يتم إنشاء جدول وتحميله ببيانات من ملف CSV. ثم يُستعلَم عن محتوى الجدول.
Query
./clickhouse-grpc-client.py -q "CREATE TABLE grpc_example_table (id UInt32, text String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;"
echo -e "0,Input data for\n1,gRPC protocol example" > a.csv
cat a.csv | ./clickhouse-grpc-client.py -q "INSERT INTO grpc_example_table FORMAT CSV"
./clickhouse-grpc-client.py --format PrettyCompact -q "SELECT * FROM grpc_example_table;"
Response
┌─id─┬─text──────────────────┐
│ 0 │ Input data for │
│ 1 │ gRPC protocol example │
└────┴───────────────────────┘