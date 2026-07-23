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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد وُلدت تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

optimize_move_to_prewhere

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل تحسين PREWHERE التلقائي في استعلامات SELECT. لا يعمل إلا مع جداول *MergeTree. القيم الممكنة:
  • 0 — يكون تحسين PREWHERE التلقائي معطّلًا.
  • 1 — يكون تحسين PREWHERE التلقائي مُمكّنًا.

optimize_move_to_prewhere_if_final

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل تحسين PREWHERE التلقائي في استعلامات SELECT التي تستخدم المُعدِّل FINAL. يعمل فقط مع جداول *MergeTree. القيم الممكنة:
  • 0 — يكون تحسين PREWHERE التلقائي في استعلامات SELECT التي تستخدم المُعدِّل FINAL معطّلًا.
  • 1 — يكون تحسين PREWHERE التلقائي في استعلامات SELECT التي تستخدم المُعدِّل FINAL مفعّلًا.
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦