يؤدي إلى تمكين أو تعطيل تحسين PREWHERE التلقائي في استعلامات SELECT. لا يعمل إلا مع جداول *MergeTree. القيم الممكنة:
optimize_move_to_prewhere
- 0 — يكون تحسين
PREWHEREالتلقائي معطّلًا.
- 1 — يكون تحسين
PREWHEREالتلقائي مُمكّنًا.
يؤدي إلى تمكين أو تعطيل تحسين PREWHERE التلقائي في استعلامات SELECT التي تستخدم المُعدِّل FINAL. يعمل فقط مع جداول *MergeTree. القيم الممكنة:
optimize_move_to_prewhere_if_final
- 0 — يكون تحسين
PREWHEREالتلقائي في استعلامات
SELECTالتي تستخدم المُعدِّل
FINALمعطّلًا.
- 1 — يكون تحسين
PREWHEREالتلقائي في استعلامات
SELECTالتي تستخدم المُعدِّل
FINALمفعّلًا.