مرجع SQL
مرجع لعبارات SQL وبنودها وعواملها وصياغتها.
أنواع البيانات
جميع أنواع البيانات المدعومة، بما في ذلك الأنواع الرقمية، والنصية، والتاريخ/الوقت، والمصفوفات، والخرائط، وغير ذلك.
المحركات
مرجع محركات الجداول وقواعد البيانات — عائلة MergeTree، وLog، وIntegration، والمحركات الخاصة.
الدوال
الدوال العادية، والتجميعية، ودوال الجداول، ودوال النافذة.
التنسيقات
مرجع تنسيقات الإدخال والإخراج لجميع تنسيقات البيانات المدعومة.
الإعدادات
مرجع إعدادات الخادم، والجلسة، وMergeTree.
جداول النظام
جداول النظام للمراقبة، والتشخيص، والفحص الداخلي.
بحيرات البيانات
مرجع تكامل بحيرات البيانات — Iceberg، وDelta Lake، وHudi.