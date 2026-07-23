هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

الأسماء البديلة: max_insert_block_size_rows

الحد الأقصى لحجم الكتل (من حيث عدد الصفوف) التي يجري تكوينها للإدراج في جدول.

يتحكم هذا الإعداد في تكوين الكتل في سياقين:

تحليل التنسيق: عندما يُحلِّل الخادم تنسيقات الإدخال المعتمدة على الصفوف (CSV وTSV وJSONEachRow وغيرها) من أي واجهة (HTTP، وclickhouse-client مع بيانات inline، وgRPC، وبروتوكول PostgreSQL wire)، تُخرَج الكتل عندما: يتم بلوغ كلٍّ من min_insert_block_size_rows وmin_insert_block_size_bytes، OR

يتم بلوغ أحد max_insert_block_size_rows أو max_insert_block_size_bytes ملاحظة: عند استخدام clickhouse-client أو clickhouse-local للقراءة من ملف، يتولى العميل نفسه تحليل البيانات، ويُطبَّق هذا الإعداد على جهة العميل. عمليات INSERT: أثناء استعلامات INSERT وعندما تتدفق البيانات عبر materialized views، يعتمد سلوك هذا الإعداد على use_strict_insert_block_limits : عند التمكين: تُخرَج الكتل عندما: الحدود الدنيا (AND): يتم بلوغ كلٍّ من min_insert_block_size_rows وmin_insert_block_size_bytes الحدود القصوى (OR): يتم بلوغ أحد max_insert_block_size_rows أو max_insert_block_size_bytes

عند التعطيل: تُخرَج الكتل عند بلوغ min_insert_block_size_rows OR min_insert_block_size_bytes. ولا يتم فرض إعدادات max_insert_block_size.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

الحد الأقصى لحجم الكتل (بالبايت) التي تُكوَّن لإدراجها في جدول.

يعمل هذا الإعداد مع max_insert_block_size_rows ويتحكم في تكوين الكتل ضمن السياق نفسه. راجع max_insert_block_size_rows للحصول على معلومات تفصيلية حول متى وكيفية تطبيق هذه الإعدادات.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — لا يشارك الإعداد في تكوين الكتل.

الحد الأقصى لعدد التدفقات (الأعمدة) التي يُؤخَّر عندها flush النهائي للجزء. القيمة الافتراضية: تلقائي (100 إذا كانت وحدة التخزين الأساسية تدعم الكتابة المتوازية، مثل S3، ويكون معطّلًا بخلاف ذلك)

القيمة الافتراضية في Cloud: 50 .

الحد الأقصى لعدد الخيوط المستخدمة لتنفيذ استعلام INSERT SELECT .

القيم الممكنة:

0 (أو 1) — لا يتم تنفيذ INSERT SELECT بالتوازي.

بالتوازي. عدد صحيح موجب أكبر من 1.

القيمة الافتراضية في Cloud:

1 للعُقد ذات ذاكرة بسعة 8 GiB

للعُقد ذات ذاكرة بسعة 8 GiB 2 للعُقد ذات ذاكرة بسعة 16 GiB

للعُقد ذات ذاكرة بسعة 16 GiB 4 للعُقد الأكبر

INSERT SELECT المتوازي تأثير إلا إذا كان جزء SELECT يُنفَّذ بالتوازي. راجع إعداد لا يكون لـالمتوازي تأثير إلا إذا كان جزءيُنفَّذ بالتوازي. راجع إعداد max_threads . ستؤدي القيم الأعلى إلى زيادة استخدام الذاكرة.

مماثل لـ max_threads_min_free_memory_per_thread ، لكنه يُطبَّق على max_insert_threads بدلًا من max_threads . والقيمة الافتراضية هنا أعلى لأن مسارات الإدراج تحتفظ عادةً بمخازن مؤقتة أكبر لكل خيط (مثل أجزاء MergeTree وكتل الضغط) مقارنةً بمسارات القراءة.

إذا كان مقدار الذاكرة الحرة أقل من max_insert_threads مضروبًا في هذه القيمة، فسيُخفَّض max_insert_threads بما يتناسب مع ذلك، حتى حد أدنى يبلغ 1 .