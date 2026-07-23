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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

max_insert_block_size

الأسماء البديلة: max_insert_block_size_rows الحد الأقصى لحجم الكتل (من حيث عدد الصفوف) التي يجري تكوينها للإدراج في جدول. يتحكم هذا الإعداد في تكوين الكتل في سياقين:
  1. تحليل التنسيق: عندما يُحلِّل الخادم تنسيقات الإدخال المعتمدة على الصفوف (CSV وTSV وJSONEachRow وغيرها) من أي واجهة (HTTP، وclickhouse-client مع بيانات inline، وgRPC، وبروتوكول PostgreSQL wire)، تُخرَج الكتل عندما:
    • يتم بلوغ كلٍّ من min_insert_block_size_rows وmin_insert_block_size_bytes، OR
    • يتم بلوغ أحد max_insert_block_size_rows أو max_insert_block_size_bytes
    ملاحظة: عند استخدام clickhouse-client أو clickhouse-local للقراءة من ملف، يتولى العميل نفسه تحليل البيانات، ويُطبَّق هذا الإعداد على جهة العميل.
  2. عمليات INSERT: أثناء استعلامات INSERT وعندما تتدفق البيانات عبر materialized views، يعتمد سلوك هذا الإعداد على use_strict_insert_block_limits:
    • عند التمكين: تُخرَج الكتل عندما:
      • الحدود الدنيا (AND): يتم بلوغ كلٍّ من min_insert_block_size_rows وmin_insert_block_size_bytes
      • الحدود القصوى (OR): يتم بلوغ أحد max_insert_block_size_rows أو max_insert_block_size_bytes
    • عند التعطيل: تُخرَج الكتل عند بلوغ min_insert_block_size_rows OR min_insert_block_size_bytes. ولا يتم فرض إعدادات max_insert_block_size.
القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.

max_insert_block_size_bytes

الحد الأقصى لحجم الكتل (بالبايت) التي تُكوَّن لإدراجها في جدول. يعمل هذا الإعداد مع max_insert_block_size_rows ويتحكم في تكوين الكتل ضمن السياق نفسه. راجع max_insert_block_size_rows للحصول على معلومات تفصيلية حول متى وكيفية تطبيق هذه الإعدادات. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — لا يشارك الإعداد في تكوين الكتل.

max_insert_delayed_streams_for_parallel_write

الحد الأقصى لعدد التدفقات (الأعمدة) التي يُؤخَّر عندها flush النهائي للجزء. القيمة الافتراضية: تلقائي (100 إذا كانت وحدة التخزين الأساسية تدعم الكتابة المتوازية، مثل S3، ويكون معطّلًا بخلاف ذلك) القيمة الافتراضية في Cloud: 50.

max_insert_threads

الحد الأقصى لعدد الخيوط المستخدمة لتنفيذ استعلام INSERT SELECT. القيم الممكنة:
  • 0 (أو 1) — لا يتم تنفيذ INSERT SELECT بالتوازي.
  • عدد صحيح موجب أكبر من 1.
القيمة الافتراضية في Cloud:
  • 1 للعُقد ذات ذاكرة بسعة 8 GiB
  • 2 للعُقد ذات ذاكرة بسعة 16 GiB
  • 4 للعُقد الأكبر
لا يكون لـ INSERT SELECT المتوازي تأثير إلا إذا كان جزء SELECT يُنفَّذ بالتوازي. راجع إعداد max_threads. ستؤدي القيم الأعلى إلى زيادة استخدام الذاكرة.

max_insert_threads_min_free_memory_per_thread

مماثل لـ max_threads_min_free_memory_per_thread، لكنه يُطبَّق على max_insert_threads بدلًا من max_threads. والقيمة الافتراضية هنا أعلى لأن مسارات الإدراج تحتفظ عادةً بمخازن مؤقتة أكبر لكل خيط (مثل أجزاء MergeTree وكتل الضغط) مقارنةً بمسارات القراءة. إذا كان مقدار الذاكرة الحرة أقل من max_insert_threads مضروبًا في هذه القيمة، فسيُخفَّض max_insert_threads بما يتناسب مع ذلك، حتى حد أدنى يبلغ 1. اضبطه على 0 لتعطيل هذا القيد.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦