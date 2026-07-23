T. على سبيل المثال، يمكن لعمود من النوع
Nullable(Int8) تخزين قيم من نوع
Int8، بينما تُخزَّن
NULL في الصفوف التي لا تحتوي على قيمة.
لا يمكن أن يكون
T أيًا من أنواع البيانات المركبة التالية:
ومع ذلك، يمكن لأنواع البيانات المركبة أن تتضمن قيمًا من النوع
Nullable، مثل
Array(Nullable(Int8)) أو
Tuple(Nullable(String), Nullable(Int64)).
لا يمكن تضمين حقل من النوع
بيتا: Nullable Tuples
- Nullable(Tuple(…)) مدعوم عند تفعيل
enable_nullable_tuple_type = 1.
Nullable في فهارس الجدول.
تكون
NULL هي القيمة الافتراضية لأي نوع
Nullable، ما لم يُحدَّد خلاف ذلك في إعدادات خادم ClickHouse.
لتخزين قيم النوع
ميزات التخزين
Nullable في عمود بجدول، يستخدم ClickHouse ملفًا منفصلًا لأقنعة
NULL بالإضافة إلى الملف العادي الذي يحتوي على القيم. وتُمكّن البيانات الموجودة في ملف الأقنعة ClickHouse من التمييز بين
NULL و
default value لنوع البيانات المقابل في كل صف من صفوف الجدول. وبسبب هذا الملف الإضافي، يستهلك العمود
Nullable مساحة تخزين إضافية مقارنةً بعمود عادي مماثل.
يؤثر استخدام
Nullable سلبًا في الأداء في الغالب، لذا ضع ذلك في الحسبان عند تصميم قواعد البيانات لديك.
يمكن العثور على قيم
العثور على NULL
NULL في عمود باستخدام العمود الفرعي
null من دون قراءة العمود بأكمله. ويُرجع
1 إذا كانت القيمة المقابلة هي
NULL، و
0 في غير ذلك.
مثال
Query
CREATE TABLE nullable (`n` Nullable(UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO nullable VALUES (1) (NULL) (2) (NULL);
SELECT n.null FROM nullable;
Response
┌─n.null─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 0 │
│ 1 │
└────────┘
مثال على الاستخدام
CREATE TABLE t_null(x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE TinyLog
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3)
SELECT x + y FROM t_null
┌─plus(x, y)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 5 │
└────────────┘