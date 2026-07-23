يُمكّن من إظهار كتالوجات بحيرة البيانات في جداول النظام.
show_data_lake_catalogs_in_system_tables
إظهار العمليات الداخلية المساعدة في ناتج الاستعلام
show_processlist_include_internal
SHOW PROCESSLIST.
تشمل العمليات الداخلية إعادة تحميل القواميس، وإعادة تحميل العروض المادية القابلة للتحديث، وعمليات
SELECT المساعدة التي تُنفَّذ ضمن استعلامات
SHOW ...، وعمليات
CREATE DATABASE ... المساعدة التي تُنفَّذ داخليًا للتعامل مع الجداول المعطلة، وغير ذلك.
يتيح عرض قواعد بيانات
show_remote_databases_in_system_tables
MySQL و
PostgreSQL في جداول النظام.
يضبط طريقة عرض استعلام
show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil
SHOW TABLE.
Possible values:
- 0 — سيُعرض الاستعلام بدون معرّف UUID للجدول.
- 1 — سيُعرض الاستعلام مع معرّف UUID للجدول.