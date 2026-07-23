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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

show_data_lake_catalogs_in_system_tables

يُمكّن من إظهار كتالوجات بحيرة البيانات في جداول النظام.

show_processlist_include_internal

إظهار العمليات الداخلية المساعدة في ناتج الاستعلام SHOW PROCESSLIST. تشمل العمليات الداخلية إعادة تحميل القواميس، وإعادة تحميل العروض المادية القابلة للتحديث، وعمليات SELECT المساعدة التي تُنفَّذ ضمن استعلامات SHOW ...، وعمليات CREATE DATABASE ... المساعدة التي تُنفَّذ داخليًا للتعامل مع الجداول المعطلة، وغير ذلك.

show_remote_databases_in_system_tables

يتيح عرض قواعد بيانات MySQL وPostgreSQL في جداول النظام.

show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil

يضبط طريقة عرض استعلام SHOW TABLE. Possible values:
  • 0 — سيُعرض الاستعلام بدون معرّف UUID للجدول.
  • 1 — سيُعرض الاستعلام مع معرّف UUID للجدول.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦