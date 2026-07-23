إعدادات جلسة ClickHouse في المجموعة التي ينشئها show_*.

يُمكّن من إظهار كتالوجات بحيرة البيانات في جداول النظام.

إظهار العمليات الداخلية المساعدة في ناتج الاستعلام SHOW PROCESSLIST .

تشمل العمليات الداخلية إعادة تحميل القواميس، وإعادة تحميل العروض المادية القابلة للتحديث، وعمليات SELECT المساعدة التي تُنفَّذ ضمن استعلامات SHOW ... ، وعمليات CREATE DATABASE ... المساعدة التي تُنفَّذ داخليًا للتعامل مع الجداول المعطلة، وغير ذلك.

يتيح عرض قواعد بيانات MySQL و PostgreSQL في جداول النظام.

يضبط طريقة عرض استعلام SHOW TABLE .

Possible values: