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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد جرى توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

default_materialized_view_sql_security

يسمح بتعيين قيمة افتراضية لخيار SQL SECURITY عند إنشاء طريقة عرض مُجسَّدة. المزيد حول SQL security. القيمة الافتراضية هي DEFINER.

default_max_bytes_in_join

الحد الأقصى لحجم الجدول الموجود على الجانب الأيمن إذا كان من المطلوب فرض حد، ولكن لم يتم تعيين max_bytes_in_join.

default_normal_view_sql_security

يسمح بتعيين خيار SQL SECURITY الافتراضي عند إنشاء عرض عادي. مزيد من المعلومات حول SQL security. القيمة الافتراضية هي INVOKER.

default_table_engine

محرك الجدول الافتراضي الذي يُستخدم عند عدم تعيين ENGINE في عبارة CREATE. القيم الممكنة:
  • سلسلة نصية تمثل أي اسم صالح لـ محرك الجدول
القيمة الافتراضية في Cloud: SharedMergeTree. مثال الاستعلام:
النتيجة:
في هذا المثال، سيستخدم أي جدول جديد لا يحدِّد Engine محرك الجدول Log: الاستعلام:
النتيجة:

default_temporary_table_engine

مثل default_table_engine، ولكن خاص بالجداول المؤقتة. في هذا المثال، سيستخدم أي جدول مؤقت جديد لا يحدّد Engine محرك الجدول Log: الاستعلام:
النتيجة:

default_view_definer

يتيح تعيين الخيار DEFINER الافتراضي عند إنشاء عرض. المزيد حول SQL security. القيمة الافتراضية هي CURRENT_USER.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦