يسمح بتعيين قيمة افتراضية لخيار SQL SECURITY عند إنشاء طريقة عرض مُجسَّدة. المزيد حول SQL security. القيمة الافتراضية هي
default_materialized_view_sql_security
DEFINER.
الحد الأقصى لحجم الجدول الموجود على الجانب الأيمن إذا كان من المطلوب فرض حد، ولكن لم يتم تعيين
default_max_bytes_in_join
max_bytes_in_join.
يسمح بتعيين خيار
default_normal_view_sql_security
SQL SECURITY الافتراضي عند إنشاء عرض عادي. مزيد من المعلومات حول SQL security.
القيمة الافتراضية هي
INVOKER.
محرك الجدول الافتراضي الذي يُستخدم عند عدم تعيين
default_table_engine
ENGINE في عبارة
CREATE.
القيم الممكنة:
- سلسلة نصية تمثل أي اسم صالح لـ محرك الجدول
SharedMergeTree.
مثال
الاستعلام:
النتيجة:
SET default_table_engine = 'Log';
SELECT name, value, changed FROM system.settings WHERE name = 'default_table_engine';
في هذا المثال، سيستخدم أي جدول جديد لا يحدِّد
┌─name─────────────────┬─value─┬─changed─┐
│ default_table_engine │ Log │ 1 │
└──────────────────────┴───────┴─────────┘
Engine محرك الجدول
Log:
الاستعلام:
النتيجة:
CREATE TABLE my_table (
x UInt32,
y UInt32
);
SHOW CREATE TABLE my_table;
┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.my_table
(
`x` UInt32,
`y` UInt32
)
ENGINE = Log
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
مثل default_table_engine، ولكن خاص بالجداول المؤقتة. في هذا المثال، سيستخدم أي جدول مؤقت جديد لا يحدّد
default_temporary_table_engine
Engine محرك الجدول
Log:
الاستعلام:
النتيجة:
SET default_temporary_table_engine = 'Log';
CREATE TEMPORARY TABLE my_table (
x UInt32,
y UInt32
);
SHOW CREATE TEMPORARY TABLE my_table;
┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TEMPORARY TABLE default.my_table
(
`x` UInt32,
`y` UInt32
)
ENGINE = Log
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يتيح تعيين الخيار
default_view_definer
DEFINER الافتراضي عند إنشاء عرض. المزيد حول SQL security.
القيمة الافتراضية هي
CURRENT_USER.