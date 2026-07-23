الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لقيمة إدخال واحدة للدوال
function_base58_max_input_size
base58Encode و
base58Decode و
tryBase58Decode. يكون تحويل
base58 العام تربيعيًا بالنسبة إلى طول الإدخال، لذا قد تستغرق قيمة كبيرة واحدة وقتًا طويلًا جدًا في المعالجة. صُمم
base58 للبيانات القصيرة (المفاتيح، وقيم التجزئة، والعناوين)، لذا فإن القيمة الافتراضية البالغة 10 كيلوبايت تُعد هامش أمان مريحًا. تُطلق
base58Encode و
base58Decode الخطأ
TOO_LARGE_STRING_SIZE عند الإدخالات الأكبر، بينما تُرجع
tryBase58Decode سلسلة فارغة. تؤدي القيمة
0 إلى تعطيل هذا القيد (وكان هذا هو السلوك قبل تقديم هذا الإعداد). ولا تتأثر الدالتان الخطيّتان
base32 و
base64.
يتيح تغيير سلوك نوع نتيجة الدالة
function_date_trunc_return_type_behavior
dateTrunc.
القيم الممكنة:
- 0 - عندما تكون الوسيطة الثانية
DateTime64/Date32، يكون نوع الإرجاع
DateTime64/Date32بغض النظر عن وحدة الوقت في الوسيطة الأولى.
- 1 - بالنسبة إلى
Date32، تكون النتيجة دائمًا
Date. وبالنسبة إلى
DateTime64، تكون النتيجة
DateTimeلوحدات الوقت
secondوما أعلى.
اختر تنفيذ الدالة لهدف أو Variant محدد (تجريبي). إذا تُرك فارغًا، فسيتم تفعيلها كلها.
function_implementation
يتحكم هذا الإعداد في ترتيب الوسيطات في الدالة locate. القيم الممكنة:
function_locate_has_mysql_compatible_argument_order
- 0 — تقبل الدالة
locateالوسيطات
(haystack, needle[, start_pos]).
- 1 — تقبل الدالة
locateالوسيطات
(needle, haystack, [, start_pos])(سلوك متوافق مع MySQL)
يحدّد عتبة الأمان لكمية البيانات التي تُولِّدها الدالة range. كما يعرّف الحد الأقصى لعدد القيم التي يمكن أن تُولِّدها الدالة في كل كتلة بيانات (مجموع أحجام المصفوفات لكل صف في الكتلة). القيم الممكنة:
function_range_max_elements_in_block
- عدد صحيح موجب.
الحد الأقصى لعدد الميكروثواني المسموح للدالة
function_sleep_max_microseconds_per_block
sleep بالتوقف خلالها لكل كتلة. وإذا استدعاها مستخدم بقيمة أكبر، فسيتم طرح استثناء. هذا حد أمان.
إصدار سلوك
function_visible_width_behavior
visibleWidth. 0 - يحسب عدد نقاط الرمز فقط؛ 1 - يحسب بشكل صحيح المحارف ذات العرض الصفري والمحارف المُركَّبة، ويحسب المحارف كاملة العرض على أنها محرفان، ويقدّر عرض علامة الجدولة، ويحسب محارف الحذف.