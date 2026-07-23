هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لقيمة إدخال واحدة للدوال base58Encode و base58Decode و tryBase58Decode . يكون تحويل base58 العام تربيعيًا بالنسبة إلى طول الإدخال، لذا قد تستغرق قيمة كبيرة واحدة وقتًا طويلًا جدًا في المعالجة. صُمم base58 للبيانات القصيرة (المفاتيح، وقيم التجزئة، والعناوين)، لذا فإن القيمة الافتراضية البالغة 10 كيلوبايت تُعد هامش أمان مريحًا. تُطلق base58Encode و base58Decode الخطأ TOO_LARGE_STRING_SIZE عند الإدخالات الأكبر، بينما تُرجع tryBase58Decode سلسلة فارغة. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل هذا القيد (وكان هذا هو السلوك قبل تقديم هذا الإعداد). ولا تتأثر الدالتان الخطيّتان base32 و base64 .

يتيح تغيير سلوك نوع نتيجة الدالة dateTrunc .

القيم الممكنة:

0 - عندما تكون الوسيطة الثانية DateTime64/Date32 ، يكون نوع الإرجاع DateTime64/Date32 بغض النظر عن وحدة الوقت في الوسيطة الأولى.

، يكون نوع الإرجاع بغض النظر عن وحدة الوقت في الوسيطة الأولى. 1 - بالنسبة إلى Date32 ، تكون النتيجة دائمًا Date . وبالنسبة إلى DateTime64 ، تكون النتيجة DateTime لوحدات الوقت second وما أعلى.

اختر تنفيذ الدالة لهدف أو Variant محدد (تجريبي). إذا تُرك فارغًا، فسيتم تفعيلها كلها.

يتحكم هذا الإعداد في ترتيب الوسيطات في الدالة locate

القيم الممكنة:

0 — تقبل الدالة locate الوسيطات (haystack, needle[, start_pos]) .

الوسيطات . 1 — تقبل الدالة locate الوسيطات (needle, haystack, [, start_pos]) (سلوك متوافق مع MySQL)

يحدّد عتبة الأمان لكمية البيانات التي تُولِّدها الدالة range . كما يعرّف الحد الأقصى لعدد القيم التي يمكن أن تُولِّدها الدالة في كل كتلة بيانات (مجموع أحجام المصفوفات لكل صف في الكتلة).

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

انظر أيضًا

الحد الأقصى لعدد الميكروثواني المسموح للدالة sleep بالتوقف خلالها لكل كتلة. وإذا استدعاها مستخدم بقيمة أكبر، فسيتم طرح استثناء. هذا حد أمان.