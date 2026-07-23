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هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

function_base58_max_input_size

الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لقيمة إدخال واحدة للدوال base58Encode وbase58Decode وtryBase58Decode. يكون تحويل base58 العام تربيعيًا بالنسبة إلى طول الإدخال، لذا قد تستغرق قيمة كبيرة واحدة وقتًا طويلًا جدًا في المعالجة. صُمم base58 للبيانات القصيرة (المفاتيح، وقيم التجزئة، والعناوين)، لذا فإن القيمة الافتراضية البالغة 10 كيلوبايت تُعد هامش أمان مريحًا. تُطلق base58Encode وbase58Decode الخطأ TOO_LARGE_STRING_SIZE عند الإدخالات الأكبر، بينما تُرجع tryBase58Decode سلسلة فارغة. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل هذا القيد (وكان هذا هو السلوك قبل تقديم هذا الإعداد). ولا تتأثر الدالتان الخطيّتان base32 وbase64.

function_date_trunc_return_type_behavior

يتيح تغيير سلوك نوع نتيجة الدالة dateTrunc. القيم الممكنة:
  • 0 - عندما تكون الوسيطة الثانية DateTime64/Date32، يكون نوع الإرجاع DateTime64/Date32 بغض النظر عن وحدة الوقت في الوسيطة الأولى.
  • 1 - بالنسبة إلى Date32، تكون النتيجة دائمًا Date. وبالنسبة إلى DateTime64، تكون النتيجة DateTime لوحدات الوقت second وما أعلى.

function_implementation

اختر تنفيذ الدالة لهدف أو Variant محدد (تجريبي). إذا تُرك فارغًا، فسيتم تفعيلها كلها.

function_locate_has_mysql_compatible_argument_order

يتحكم هذا الإعداد في ترتيب الوسيطات في الدالة locate. القيم الممكنة:
  • 0 — تقبل الدالة locate الوسيطات (haystack, needle[, start_pos]).
  • 1 — تقبل الدالة locate الوسيطات (needle, haystack, [, start_pos]) (سلوك متوافق مع MySQL)

function_range_max_elements_in_block

يحدّد عتبة الأمان لكمية البيانات التي تُولِّدها الدالة range. كما يعرّف الحد الأقصى لعدد القيم التي يمكن أن تُولِّدها الدالة في كل كتلة بيانات (مجموع أحجام المصفوفات لكل صف في الكتلة). القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
انظر أيضًا

function_sleep_max_microseconds_per_block

الحد الأقصى لعدد الميكروثواني المسموح للدالة sleep بالتوقف خلالها لكل كتلة. وإذا استدعاها مستخدم بقيمة أكبر، فسيتم طرح استثناء. هذا حد أمان.

function_visible_width_behavior

إصدار سلوك visibleWidth. 0 - يحسب عدد نقاط الرمز فقط؛ 1 - يحسب بشكل صحيح المحارف ذات العرض الصفري والمحارف المُركَّبة، ويحسب المحارف كاملة العرض على أنها محرفان، ويقدّر عرض علامة الجدولة، ويحسب محارف الحذف.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦