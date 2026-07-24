تمكين التجميع المستقل لـ partitions على threads منفصلة عندما يكون مفتاح partition مناسبًا لمفتاح GROUP BY . يكون ذلك مفيدًا عندما يكون عدد partitions قريبًا من عدد الأنوية وتكون أحجام partitions متقاربة إلى حدٍّ ما. تقوم الآليات الاستدلالية في ReadFromMergeTree تلقائيًا بتعطيل هذا التحسين في التخطيطات غير الملائمة (عدد قليل جدًا من partitions، أو عدد كبير جدًا منها، أو أحجام partitions غير متوازنة بشكل ملحوظ)؛ راجع force_aggregate_partitions_independently لتجاوز هذه الفحوصات.

ستفسّر محركات File/S3/دالة الجدول المسارات التي تحتوي على ’::’ على أنها <archive> :: <file> إذا كان للأرشيف امتداد صحيح.

استخدم مجموعة I/O في الخلفية للقراءة من جداول MergeTree. قد يؤدي هذا الإعداد إلى تحسين الأداء للاستعلامات المقيّدة بعمليات I/O

عند التمكين، سيحسب ClickHouse أحجام الملفات المطلوبة لقراءة كل عمود فرعي، لتحسين حساب أحجام المهام والكتل.

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، ففي الطلبات المتحوّطة يمكننا بدء connection جديد حتى استلام أول packet بيانات، حتى لو كنّا قد أحرزنا بعض التقدّم بالفعل (لكن لم يتم تحديث التقدّم خلال مهلة receive_data_timeout )؛ وإلا فسنُعطّل تغيير الـ replica بعد أول مرة نُحرز فيها تقدّمًا.

يسمح بتنفيذ استعلام CREATE INDEX بدون TYPE. سيتم تجاهل الاستعلام. وُضع هذا لأغراض اختبار التوافق مع SQL.

يتيح استخدام رمز خطأ مخصص في الدالة throwIf(). إذا كانت القيمة true، فقد تحمل الاستثناءات المُطلَقة رموز خطأ غير متوقعة.

إذا ضُبطت القيمة على true، فسيُسمح للمستخدم بتنفيذ استعلامات DDL.

إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فسيُسمح للمستخدم بتنفيذ استعلامات DDL الموزعة.

يسمح بتنفيذ استعلامات ALTER TABLE … DROP DETACHED PART[ITION] …

يسمح باستخدام نوع Dynamic في مفاتيح JOIN. أُضيف لأغراض التوافق. لا يُنصح باستخدام نوع Dynamic في مفاتيح JOIN لأن المقارنة مع الأنواع الأخرى قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

السماح بتنفيذ الدالة multiIf بشكل عمودي

يُمكِّن الدالة fuzzQuery التي تُجري تعديلات عشوائية على AST لاستعلامٍ ما.

يتيح هذا استخدام خوارزمية أكثر عمومية لتخطيط JOIN يمكنها التعامل مع شروط أكثر تعقيدًا، لكنها لا تعمل إلا مع hash join. وإذا لم يكن hash join مُمكّنًا، فستُستخدم خوارزمية تخطيط JOIN المعتادة بغض النظر عن قيمة هذا الإعداد.

يسمح هذا الإعداد باستخدام الدالة getClientHTTPHeader التي تتيح الحصول على قيمة ترويسة طلب HTTP الحالي. وهي غير مُمكّنة افتراضيًا لأسباب أمنية، لأن بعض الترويسات، مثل Cookie ، قد تحتوي على معلومات حساسة. لاحظ أن ترويسات X-ClickHouse-* و Authentication و Authorization تكون مقيّدة دائمًا، ولا يمكن الحصول عليها باستخدام هذه الدالة.

يسمح بالدوال التي تستخدم مكتبة Hyperscan. عطّل هذا الخيار لتجنّب أوقات تجميع طويلة محتملة والاستهلاك المفرط للموارد.

يسمح باستخدام ‘ALTER TABLE … EXECUTE remove_orphan_files()’ لجداول Iceberg.

الأسماء البديلة: allow_experimental_insert_into_iceberg

يسمح بتنفيذ استعلامات insert في Iceberg.

يؤدي إلى تمكين دوال فحص المكونات الداخلية أو تعطيلها لتنميط الاستعلامات.

القيم الممكنة:

1 — دوال فحص المكونات الداخلية مُمكّنة.

0 — دوال فحص المكونات الداخلية مُعطّلة.

انظر أيضًا

يسمح هذا الإعداد للمفتاح الأساسي في MergeTree ولفهارس التخطي باستبعاد الحبيبات في شروط WHERE / PREWHERE التي تتضمن coalesce أو ifNull . من دون هذا الإعداد، تكون هذه الشروط غير قابلة للتحليل من جهة الفهارس ولا يجري استبعادها، لذلك تظل الحبيبات التي يستحيل أن تطابق الشرط مقروءة. يؤثر ذلك فقط في الحبيبات التي تُقرأ؛ أما نتائج الاستعلام فلا تتغير، لأن الصفوف تظل تُرشَّح وفق الشرط الأصلي.

يُعاد كتابة شكلين من الشروط قبل تحليل الفهارس:

تتحول المقارنة مع coalesce / ifNull ، مثل coalesce(a, b) = 5 ، إلى فصل منطقي بحيث يمكن لفهرس على كل وسيطة أن يستبعد البيانات: a = 5 OR (a IS NULL AND b = 5) ، مع توسيع ذلك ليشمل مزيدًا من الوسائط.

/ ، مثل ، إلى فصل منطقي بحيث يمكن لفهرس على كل وسيطة أن يستبعد البيانات: ، مع توسيع ذلك ليشمل مزيدًا من الوسائط. يُفك coalesce / ifNull الذي يحتوي على قيمة افتراضية ثابتة كاذبة (صفر) ويُستخدم مباشرةً كشرط، مثل ifNull(a = 5, 0) أو coalesce(a = 5, 0) ، إلى الشرط الداخلي a = 5 . وتؤدي مثل هذه الأغلفة إلى طي النتيجة ثلاثية القيم للشرط الداخلي إلى قيمة Boolean محددة (أي تحويل NULL إلى false ).

يُمكّن التقييم المستقل لـ LIMIT BY لكل partition على خيوط تنفيذ منفصلة عندما يكون تعبير partition دالة حتمية لأعمدة LIMIT BY .

يسمح باستخدام CREATE MATERIALIZED VIEW مع استعلام SELECT يشير إلى جداول أو أعمدة غير موجودة. ويجب أن يظل صحيحًا من حيث الصياغة النحوية. لا ينطبق ذلك على MVs القابلة للتحديث. كما لا ينطبق إذا كان يجب استنتاج مخطط MV من استعلام SELECT (أي إذا كان CREATE لا يتضمن قائمة أعمدة ولا TO table). ويمكن استخدامه لإنشاء MV قبل الجدول المصدر الخاص بها.

السماح بإنشاء فهارس minmax للتخطي على أعمدة JSON ‏(Object). يكون هذا الخيار معطّلًا افتراضيًا لأن مسار تسلسل فهرس minmax لا يمكنه التعامل مع قيم Field غير المتجانسة التي قد تحتويها أعمدة JSON.

السماح افتراضيًا بتجاوز حقول المجموعات المسماة.

السماح بتنفيذ عمليات ALTER التي لا تؤثر فقط في البيانات الوصفية للجداول، بل أيضًا في البيانات المخزنة على القرص

يسمح بوسائط timezone غير الثابتة في بعض الدوال المرتبطة بالوقت مثل toTimeZone() و fromUnixTimestamp*() و snowflakeIDToDateTime*(). يوجد هذا الإعداد لأسباب التوافق فقط. في ClickHouse، تُعد timezone خاصيةً لنوع البيانات، وبالتالي للعمود أيضًا. يُوحي تمكين هذا الإعداد خطأً بأن القيم المختلفة داخل العمود يمكن أن تكون لها timezones مختلفة. لذلك، يُرجى عدم تمكين هذا الإعداد.

يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان يمكن إسناد النوع Nullable(Tuple(...)) إلى الأعمدة الفرعية المستخرجة من النوع Tuple(...) .

false : أعد Tuple(...) واستخدم قيم tuple الافتراضية للصفوف التي يكون فيها العمود الفرعي مفقودًا.

: أعد واستخدم قيم tuple الافتراضية للصفوف التي يكون فيها العمود الفرعي مفقودًا. true : أعد Nullable(Tuple(...)) واستخدم NULL للصفوف التي يكون فيها العمود الفرعي مفقودًا.

يتحكم هذا الإعداد في سلوك الأعمدة الفرعية المستخرجة فقط. ولا يتحكم في ما إذا كان يمكن إنشاء أعمدة Nullable(Tuple(...)) في الجداول؛ فهذا يتحكم فيه enable_nullable_tuple_type .

يستخدم ClickHouse القيمة المحمّلة لهذا الإعداد عند بدء تشغيل الخادم. ولا تؤدي التغييرات التي تُجرى باستخدام SET أو SETTINGS على مستوى الاستعلام إلى تغيير سلوك الأعمدة الفرعية المستخرجة. ولتغيير سلوك الأعمدة الفرعية المستخرجة، حدّث allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns في تهيئة ملف التعريف عند بدء التشغيل (على سبيل المثال، users.xml) ثم أعد تشغيل الخادم.

السماح بتمرير وسائط إلى دالتي النافذة RANK و DENSE_RANK للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.

وفقًا لمعيار SQL، لا تقبل RANK و DENSE_RANK أي وسائط — إذ ترتبان الصفوف استنادًا فقط إلى النافذة OVER (ORDER BY ...) . في إصدارات ClickHouse السابقة لـ 26.5، كانت الاستعلامات مثل RANK(x) OVER (...) تُقبل بصمت مع تجاهل الوسيطة، مما سبّب إرباكًا للمستخدمين (إذ توحي الوسيطة الظاهرة بأنها تؤثر في الترتيب، لكنها في الواقع لا تفعل ذلك).

عندما يكون هذا الإعداد false (وهو الخيار الافتراضي)، ترفض RANK و DENSE_RANK أي وسائط وتُطلق الاستثناء NUMBER_OF_ARGUMENTS_DOESNT_MATCH . وعند ضبطه على true ، يُستعاد السلوك القديم المتساهل — إذ تُتجاهل الوسائط بصمت، بما يطابق السلوك السابق قبل الإصدار 26.5.

يسمح بإعادة ترتيب الشروط عند نقلها من WHERE إلى PREWHERE لتحسين التصفية

اسمح لـ ALTER TABLE ... REPLACE PARTITION ... FROM ... بحذف partition الوجهة بصمت عندما لا يحتوي المصدر على أي أجزاء في ذلك الـ partition.

REPLACE PARTITION من مصدر لا يحتوي على بيانات في الـ partition المطلوب يُطلق استثناءً، لأن العملية في هذه الحالة تصبح فعليًا DROP PARTITION صامتًا على الوجهة (تُزال بيانات الوجهة ولا يستبدلها شيء)، وهو سبب شائع لفقدان البيانات عن طريق الخطأ (راجع بشكل افتراضي، هذا غير مسموح به: إذ إنمن مصدر لا يحتوي على بيانات في الـ partition المطلوب يُطلق استثناءً، لأن العملية في هذه الحالة تصبح فعليًاصامتًا على الوجهة (تُزال بيانات الوجهة ولا يستبدلها شيء)، وهو سبب شائع لفقدان البيانات عن طريق الخطأ (راجع #23727 ).

فعّل هذا الإعداد لاستعادة السلوك السابق، على سبيل المثال عندما تستخدم عمدًا partition فارغًا في المصدر لمسح البيانات في الوجهة. وإذا أردت حذفًا غير مشروط، فالأفضل استخدام ALTER TABLE ... DROP PARTITION ... بدلًا من ذلك.

تحكّم في السماح باستخدام SETTINGS بعد FORMAT في استعلامات INSERT من عدمه. لا يُنصح باستخدام هذا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفسير جزء من SETTINGS على أنه قيم.

مثال:

INSERT INTO FUNCTION null ( 'foo String' ) SETTINGS max_threads = 1 VALUES ( 'bar' );

لكن لن يعمل الاستعلام التالي إلا عند استخدام allow_settings_after_format_in_insert :

SET allow_settings_after_format_in_insert = 1 ; INSERT INTO FUNCTION null ( 'foo String' ) VALUES ( 'bar' ) SETTINGS max_threads = 1 ;

القيم الممكنة:

0 — غير مسموح.

1 — مسموح.

استخدم هذا الإعداد فقط للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة إذا كانت حالات الاستخدام لديك تعتمد على الصياغة القديمة.

يسمح باستخدام مكتبة simdjson في دوال ‘JSON*’ إذا كانت تعليمات AVX2 متوفرة. وإذا كان هذا الخيار معطّلًا، فستُستخدم rapidjson.

يسمح بإخراج الأعمدة ذات أنواع التسلسل الخاصة مثل Sparse وReplicated دون تحويلها إلى تمثيل الأعمدة الكامل. ويساعد ذلك على تجنب نسخ البيانات غير الضروري عند التنسيق.

يسمح بعمليات قراءة غير مقيّدة (من دون شرط على مسار) من جدول system.zookeeper، وقد يكون ذلك مفيدًا، لكنه غير آمن لـ ZooKeeper