إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة enable_optimize_predicate_expression_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

يُفعِّل دفع شروط التصفية في استعلامات SELECT .

قد يقلّل دفع شروط التصفية بشكل كبير من حركة مرور الشبكة في الاستعلامات الموزعة.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

الاستخدام

انظر إلى الاستعلامات التالية:

SELECT count() FROM test_table WHERE date = '2018-10-10' SELECT count() FROM (SELECT * FROM test_table) WHERE date = '2018-10-10'

إذا كانت قيمة enable_optimize_predicate_expression = 1 ، فسيكون زمن تنفيذ هذين الاستعلامين متساويًا، لأن ClickHouse يطبّق WHERE على الاستعلام الفرعي أثناء معالجته.

إذا كانت قيمة enable_optimize_predicate_expression = 0 ، فسيكون زمن تنفيذ الاستعلام الثاني أطول بكثير، لأن عبارة WHERE تُطبَّق على جميع البيانات بعد اكتمال الاستعلام الفرعي.

السماح بتمرير شرط التصفية إلى الاستعلام الفرعي النهائي.