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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويتم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

enable_optimize_predicate_expression

يُفعِّل دفع شروط التصفية في استعلامات SELECT. قد يقلّل دفع شروط التصفية بشكل كبير من حركة مرور الشبكة في الاستعلامات الموزعة. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — مفعّل.
الاستخدام انظر إلى الاستعلامات التالية:
  1. SELECT count() FROM test_table WHERE date = '2018-10-10'
  2. SELECT count() FROM (SELECT * FROM test_table) WHERE date = '2018-10-10'
إذا كانت قيمة enable_optimize_predicate_expression = 1، فسيكون زمن تنفيذ هذين الاستعلامين متساويًا، لأن ClickHouse يطبّق WHERE على الاستعلام الفرعي أثناء معالجته. إذا كانت قيمة enable_optimize_predicate_expression = 0، فسيكون زمن تنفيذ الاستعلام الثاني أطول بكثير، لأن عبارة WHERE تُطبَّق على جميع البيانات بعد اكتمال الاستعلام الفرعي.

enable_optimize_predicate_expression_to_final_subquery

السماح بتمرير شرط التصفية إلى الاستعلام الفرعي النهائي.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦