يُفعِّل دفع شروط التصفية في استعلامات
enable_optimize_predicate_expression
SELECT.
قد يقلّل دفع شروط التصفية بشكل كبير من حركة مرور الشبكة في الاستعلامات الموزعة.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
SELECT count() FROM test_table WHERE date = '2018-10-10'
SELECT count() FROM (SELECT * FROM test_table) WHERE date = '2018-10-10'
enable_optimize_predicate_expression = 1، فسيكون زمن تنفيذ هذين الاستعلامين متساويًا، لأن ClickHouse يطبّق
WHERE على الاستعلام الفرعي أثناء معالجته.
إذا كانت قيمة
enable_optimize_predicate_expression = 0، فسيكون زمن تنفيذ الاستعلام الثاني أطول بكثير، لأن عبارة
WHERE تُطبَّق على جميع البيانات بعد اكتمال الاستعلام الفرعي.
السماح بتمرير شرط التصفية إلى الاستعلام الفرعي النهائي.