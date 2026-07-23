يحدد خوارزمية JOIN المستخدمة.

يمكن تحديد عدة خوارزميات، وتُختار الخوارزمية المناسبة لكل استعلام بحسب kind/strictness وtable engine.

القيم الممكنة:

grace_hash

تُستخدم Grace hash join . توفّر Grace hash خيار خوارزمية يتيح تنفيذ joins معقدة بكفاءة مع الحد من استهلاك الذاكرة.

grace_hash_join_initial_buckets ). ويُنفَّذ ذلك بطريقة تضمن إمكانية معالجة كل bucket بشكل مستقل. تُضاف rows من الـ bucket الأولى إلى hash table داخل الذاكرة، بينما تُحفَظ البقية على disk. وإذا تجاوز نمو hash table مقدار memory limit (على سبيل المثال كما هو محدد بواسطة في المرحلة الأولى من grace join، يُقرأ الجدول الأيمن ويُقسَّم إلى N من الـ buckets وفقًا لقيمة hash الخاصة بـ key columns (في البداية تكون N هي). ويُنفَّذ ذلك بطريقة تضمن إمكانية معالجة كل bucket بشكل مستقل. تُضاف rows من الـ bucket الأولى إلى hash table داخل الذاكرة، بينما تُحفَظ البقية على disk. وإذا تجاوز نمو hash table مقدار memory limit (على سبيل المثال كما هو محدد بواسطة max_bytes_in_join )، فسيُزاد عدد الـ buckets ويُعاد تحديد الـ bucket المخصصة لكل row. وأي rows لا تنتمي إلى الـ bucket الحالية تُفرَّغ وتُعاد إعادة تخصيصها.

يدعم INNER/LEFT/RIGHT/FULL ALL/ANY JOIN .

hash

OR في قسم JOIN ON . تُستخدم Hash join algorithm . وهي أكثر تطبيقات join عمومية، إذ تدعم جميع التركيبات من kind وstrictness، كما تدعم عدة join keys مدمجة باستخدامفي قسم

عند استخدام خوارزمية hash ، يُحمَّل الجزء الأيمن من JOIN إلى RAM.

parallel_hash

نوع مختلف من join hash يقسّم البيانات إلى buckets ويبني عدة hash tables بدلًا من واحدة، بالتوازي، لتسريع هذه العملية.

عند استخدام خوارزمية parallel_hash ، يُحمَّل الجزء الأيمن من JOIN إلى RAM.

partial_merge

نوع مختلف من sort-merge algorithm ، حيث يُفرَز الجدول الأيمن بالكامل فقط.

لا يُدعَم RIGHT JOIN و FULL JOIN إلا مع strictness من نوع ALL ( SEMI و ANTI و ANY و ASOF غير مدعومة).

عند استخدام خوارزمية partial_merge ، يقوم ClickHouse بفرز البيانات وتفريغها إلى disk. تختلف خوارزمية partial_merge في ClickHouse قليلًا عن التطبيق التقليدي. أولًا، يفرز ClickHouse الجدول الأيمن حسب join keys على هيئة blocks، ثم ينشئ min-max index للـ blocks المرتبة. بعد ذلك يفرز أجزاءً من الجدول الأيسر حسب join key ويجري join عليها مع الجدول الأيمن. ويُستخدم min-max index أيضًا لتخطي blocks غير اللازمة من الجدول الأيمن.

direct

direct (المعروفة أيضًا باسم nested loop) عملية lookup في الجدول الأيمن باستخدام rows من الجدول الأيسر كمفاتيح. وهي مدعومة في أنواع تخزين خاصة مثل تجري خوارزمية(المعروفة أيضًا باسم nested loop) عملية lookup في الجدول الأيمن باستخدام rows من الجدول الأيسر كمفاتيح. وهي مدعومة في أنواع تخزين خاصة مثل Dictionary EmbeddedRocksDB وtables من نوع MergeTree

بالنسبة إلى MergeTree tables، تدفع الخوارزمية مرشحات join key مباشرةً إلى storage layer. وقد يكون ذلك أكثر كفاءة عندما يتمكن المفتاح من استخدام primary key index الخاص بالجدول في عمليات lookup، وإلا فإنها تُجري فحصًا كاملًا للجدول الأيمن لكل block من الجدول الأيسر.

يدعم INNER و LEFT joins، وjoin keys أحادية العمود للمساواة فقط، من دون شروط أخرى.

auto

عند ضبطه على auto ، تتم تجربة join hash أولًا، ثم يجري التبديل تلقائيًا أثناء التنفيذ إلى خوارزمية أخرى إذا تم تجاوز memory limit.

full_sorting_merge

Sort-merge algorithm مع فرز كامل للجداول الموصولة قبل تنفيذ join.

prefer_partial_merge

يحاول ClickHouse دائمًا استخدام join partial_merge إن أمكن، وإلا يستخدم hash . Deprecated، وهو مماثل لـ partial_merge,hash .

default (مهمل)

قيمة قديمة، يُرجى عدم استخدامها بعد الآن. تماثل direct,hash ، أي جرّب استخدام direct join وhash join (بهذا الترتيب).

يغيّر سلوك عمليات JOIN ذات الصرامة ANY عندما يحتوي الجدول الأيمن على أكثر من صف مطابق واحد للمفتاح.

ينطبق هذا الإعداد على جداول محرك Join وخوارزميات JOIN المعتمدة على hash. إذا تم إنشاء JOIN بالتوازي، فقد يصبح ترتيب الصفوف غير حتمي. وهذا يعني أن join_any_take_last_row = 1 قد يعيد صفًا غير حتمي في استعلامات ANY JOIN .

القيم الممكنة:

0 — إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على أكثر من صف مطابق واحد، فلن يُضم إلا أول صف يتم العثور عليه.

1 — إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على أكثر من صف مطابق واحد، فلن يُضم إلا آخر صف يتم العثور عليه.

انظر أيضًا:

يضبط درجة الصرامة الافتراضية لعبارات JOIN

القيم الممكنة:

ALL — إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على عدة صفوف متطابقة، ينشئ ClickHouse حاصلًا كارتيسيًا من الصفوف المتطابقة. وهذا هو سلوك JOIN المعتاد في standard SQL.

— إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على عدة صفوف متطابقة، ينشئ ClickHouse حاصلًا كارتيسيًا من الصفوف المتطابقة. وهذا هو سلوك المعتاد في standard SQL. ANY — إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على عدة صفوف متطابقة، فلا يُضم سوى أول صف يُعثر عليه. وإذا كان الجدول الأيمن يحتوي على صف متطابق واحد فقط، فستكون نتائج ANY و ALL متطابقة.

— إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على عدة صفوف متطابقة، فلا يُضم سوى أول صف يُعثر عليه. وإذا كان الجدول الأيمن يحتوي على صف متطابق واحد فقط، فستكون نتائج و متطابقة. ASOF — لربط التسلسلات ذات المطابقة غير المؤكدة.

— لربط التسلسلات ذات المطابقة غير المؤكدة. Empty string — إذا لم يتم تحديد ALL أو ANY في الاستعلام، يطرح ClickHouse استثناء.

يحدّ من عدد الملفات المسموح به للفرز المتوازي في عمليات MergeJoin عند تنفيذها على القرص.

كلما زادت قيمة الإعداد، زاد استخدام RAM وقلّت الحاجة إلى عمليات الإدخال/الإخراج على القرص.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب يبدأ من 2.

الحد الأدنى لمتوسط عدد الصفوف لكل مفتاح في الجدول الأيمن، لتحديد ما إذا كان سيتم إخراج النتائج وفق قائمة الصفوف في hash join.

يحدّد هذا الإعداد الإجراء الذي ينفّذه ClickHouse عندما تصل عملية join إلى أيٍّ من الحدود التالية:

hash و parallel_hash . أما الخوارزميات الأخرى (مثل partial_merge و grace_hash و auto ) فتتعامل مع هذه الحدود بطريقة مختلفة — مثل تفريغ البيانات إلى القرص، أو إعادة التقسيم، أو تبديل الاستراتيجية — راجع لا يُراعى هذا الإعداد إلا مع قيم join_algorithm . أما الخوارزميات الأخرى (مثل) فتتعامل مع هذه الحدود بطريقة مختلفة — مثل تفريغ البيانات إلى القرص، أو إعادة التقسيم، أو تبديل الاستراتيجية — راجع join_algorithm

القيم الممكنة:

THROW — يطرح ClickHouse استثناءً ويوقف الاستعلام.

— يطرح ClickHouse استثناءً ويوقف الاستعلام. BREAK — يوقف ClickHouse الاستعلام ولا يطرح استثناءً.

القيمة الافتراضية: THROW .

انظر أيضًا

يحدّد هذا الإعداد سلوك JOIN . عند دمج الجداول، قد تظهر خلايا فارغة. ويملؤها ClickHouse بطرق مختلفة وفقًا لهذا الإعداد.

Possible values: