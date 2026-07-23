يحدد خوارزمية JOIN المستخدمة. يمكن تحديد عدة خوارزميات، وتُختار الخوارزمية المناسبة لكل استعلام بحسب kind/strictness وtable engine. القيم الممكنة:
join_algorithm
- grace_hash
grace_hash_join_initial_buckets). ويُنفَّذ ذلك بطريقة تضمن إمكانية معالجة كل bucket بشكل مستقل. تُضاف rows من الـ bucket الأولى إلى hash table داخل الذاكرة، بينما تُحفَظ البقية على disk. وإذا تجاوز نمو hash table مقدار memory limit (على سبيل المثال كما هو محدد بواسطة
max_bytes_in_join)، فسيُزاد عدد الـ buckets ويُعاد تحديد الـ bucket المخصصة لكل row. وأي rows لا تنتمي إلى الـ bucket الحالية تُفرَّغ وتُعاد إعادة تخصيصها.
يدعم
INNER/LEFT/RIGHT/FULL ALL/ANY JOIN.
- hash
OR في قسم
JOIN ON.
عند استخدام خوارزمية
hash، يُحمَّل الجزء الأيمن من
JOIN إلى RAM.
- parallel_hash
hash يقسّم البيانات إلى buckets ويبني عدة hash tables بدلًا من واحدة، بالتوازي، لتسريع هذه العملية.
عند استخدام خوارزمية
parallel_hash، يُحمَّل الجزء الأيمن من
JOIN إلى RAM.
- partial_merge
RIGHT JOIN و
FULL JOIN إلا مع strictness من نوع
ALL (
SEMI و
ANTI و
ANY و
ASOF غير مدعومة).
عند استخدام خوارزمية
partial_merge، يقوم ClickHouse بفرز البيانات وتفريغها إلى disk. تختلف خوارزمية
partial_merge في ClickHouse قليلًا عن التطبيق التقليدي. أولًا، يفرز ClickHouse الجدول الأيمن حسب join keys على هيئة blocks، ثم ينشئ min-max index للـ blocks المرتبة. بعد ذلك يفرز أجزاءً من الجدول الأيسر حسب
join key ويجري join عليها مع الجدول الأيمن. ويُستخدم min-max index أيضًا لتخطي blocks غير اللازمة من الجدول الأيمن.
- direct
direct (المعروفة أيضًا باسم nested loop) عملية lookup في الجدول الأيمن باستخدام rows من الجدول الأيسر كمفاتيح.
وهي مدعومة في أنواع تخزين خاصة مثل Dictionary وEmbeddedRocksDB وtables من نوع MergeTree.
بالنسبة إلى MergeTree tables، تدفع الخوارزمية مرشحات join key مباشرةً إلى storage layer. وقد يكون ذلك أكثر كفاءة عندما يتمكن المفتاح من استخدام primary key index الخاص بالجدول في عمليات lookup، وإلا فإنها تُجري فحصًا كاملًا للجدول الأيمن لكل block من الجدول الأيسر.
يدعم
INNER و
LEFT joins، وjoin keys أحادية العمود للمساواة فقط، من دون شروط أخرى.
- auto
auto، تتم تجربة join
hash أولًا، ثم يجري التبديل تلقائيًا أثناء التنفيذ إلى خوارزمية أخرى إذا تم تجاوز memory limit.
- full_sorting_merge
- prefer_partial_merge
partial_merge إن أمكن، وإلا يستخدم
hash. Deprecated، وهو مماثل لـ
partial_merge,hash.
- default (مهمل)
direct,hash، أي جرّب استخدام direct join وhash join (بهذا الترتيب).
يغيّر سلوك عمليات JOIN ذات الصرامة
join_any_take_last_row
ANY عندما يحتوي الجدول الأيمن على أكثر من صف مطابق واحد للمفتاح.
القيم الممكنة:
ينطبق هذا الإعداد على جداول محرك
Join وخوارزميات JOIN المعتمدة على hash.إذا تم إنشاء JOIN بالتوازي، فقد يصبح ترتيب الصفوف غير حتمي. وهذا يعني أن
join_any_take_last_row = 1 قد يعيد صفًا غير حتمي في استعلامات
ANY JOIN.
- 0 — إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على أكثر من صف مطابق واحد، فلن يُضم إلا أول صف يتم العثور عليه.
- 1 — إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على أكثر من صف مطابق واحد، فلن يُضم إلا آخر صف يتم العثور عليه.
يضبط درجة الصرامة الافتراضية لعبارات JOIN. القيم الممكنة:
join_default_strictness
ALL— إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على عدة صفوف متطابقة، ينشئ ClickHouse حاصلًا كارتيسيًا من الصفوف المتطابقة. وهذا هو سلوك
JOINالمعتاد في standard SQL.
ANY— إذا كان الجدول الأيمن يحتوي على عدة صفوف متطابقة، فلا يُضم سوى أول صف يُعثر عليه. وإذا كان الجدول الأيمن يحتوي على صف متطابق واحد فقط، فستكون نتائج
ANYو
ALLمتطابقة.
ASOF— لربط التسلسلات ذات المطابقة غير المؤكدة.
Empty string— إذا لم يتم تحديد
ALLأو
ANYفي الاستعلام، يطرح ClickHouse استثناء.
يحدّ من عدد الملفات المسموح به للفرز المتوازي في عمليات MergeJoin عند تنفيذها على القرص. كلما زادت قيمة الإعداد، زاد استخدام RAM وقلّت الحاجة إلى عمليات الإدخال/الإخراج على القرص. القيم الممكنة:
join_on_disk_max_files_to_merge
- أي عدد صحيح موجب يبدأ من 2.
الحد الأدنى لمتوسط عدد الصفوف لكل مفتاح في الجدول الأيمن، لتحديد ما إذا كان سيتم إخراج النتائج وفق قائمة الصفوف في hash join.
join_output_by_rowlist_perkey_rows_threshold
يحدّد هذا الإعداد الإجراء الذي ينفّذه ClickHouse عندما تصل عملية join إلى أيٍّ من الحدود التالية: لا يُراعى هذا الإعداد إلا مع قيم
join_overflow_mode
join_algorithm
hash و
parallel_hash.
أما الخوارزميات الأخرى (مثل
partial_merge و
grace_hash و
auto) فتتعامل مع
هذه الحدود بطريقة مختلفة — مثل تفريغ البيانات إلى القرص، أو إعادة التقسيم، أو تبديل
الاستراتيجية — راجع
join_algorithm.
القيم الممكنة:
THROW— يطرح ClickHouse استثناءً ويوقف الاستعلام.
BREAK— يوقف ClickHouse الاستعلام ولا يطرح استثناءً.
THROW.
انظر أيضًا
يحدّد هذا الإعداد سلوك JOIN. عند دمج الجداول، قد تظهر خلايا فارغة. ويملؤها ClickHouse بطرق مختلفة وفقًا لهذا الإعداد. Possible values: