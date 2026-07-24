هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

طريقة ضغط ملف .metadata.json .

يتحكم في مستوى تسجيل البيانات الوصفية لجداول Iceberg في system.iceberg_metadata_log. وعادةً ما يمكن تعديل هذا الإعداد لأغراض تصحيح الأخطاء.

القيم الممكنة:

none - لا يتم تسجيل البيانات الوصفية.

metadata - ملف metadata.json الجذر.

manifest_list_metadata - كل ما سبق + البيانات الوصفية من ملف manifest list بصيغة Avro المطابق للقطة.

manifest_list_entry - كل ما سبق + إدخالات ملف manifest list بصيغة Avro.

manifest_file_metadata - كل ما سبق + البيانات الوصفية من ملفات manifest بصيغة Avro التي تم اجتيازها.

manifest_file_entry - كل ما سبق + إدخالات ملفات manifest بصيغة Avro التي تم اجتيازها.

إذا لم تكن القيمة صفرًا، فتجاوز جلب بيانات Iceberg الوصفية من catalog بعيد إذا كانت هناك لقطة بيانات وصفية مخزَّنة مؤقتًا وأحدث من نافذة التقادم المحددة. وتعني القيمة صفرًا جلب أحدث إصدار من البيانات الوصفية دائمًا من catalog البعيد. ويؤدي تعيين هذا الإعداد إلى قيمة غير صفرية إلى مقايضة قدر من التقادم مقابل تقليل زمن الاستجابة لعمليات القراءة.