إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة max_concurrent_*.

يُثار استثناء إذا كانت قيمة هذا الإعداد أقل من أو مساوية للعدد الحالي من الاستعلامات التي تُعالَج بالتزامن.

مثال: يمكن ضبط max_concurrent_queries_for_all_users على 99 لجميع المستخدمين، ويمكن لمسؤول قاعدة البيانات ضبطه على 100 لحسابه لتشغيل الاستعلامات لأغراض التحقيق حتى عندما يكون الخادم محمّلًا فوق طاقته.

لا يؤثر تعديل هذا الإعداد لاستعلام واحد أو لمستخدم واحد في الاستعلامات الأخرى.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — بلا حد.

مثال

< max_concurrent_queries_for_all_users > 99 </ max_concurrent_queries_for_all_users >

انظر أيضًا

القيمة الافتراضية في Cloud: 1000 .

الحد الأقصى لعدد الاستعلامات التي يمكن معالجتها بالتزامن لكل مستخدم.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — بدون حد.

مثال