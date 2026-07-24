Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

enable_adaptive_memory_spill_scheduler

يحفّز المعالج على تفريغ البيانات إلى التخزين الخارجي بشكل تكيّفي. يتوفر دعم grace join حاليًا.

enable_add_distinct_to_in_subqueries

فعِّل DISTINCT في الاستعلامات الفرعية IN. هذا إعداد للموازنة بين الفوائد والتكلفة: إذ يمكن أن يؤدي تفعيله إلى تقليل حجم الجداول المؤقتة المنقولة للاستعلامات الفرعية IN الموزعة بشكل كبير، وتسريع نقل البيانات بين المقاطع بشكل ملحوظ، من خلال ضمان إرسال القيم الفريدة فقط. ومع ذلك، فإن تفعيل هذا الإعداد يضيف عبئًا إضافيًا على عمليات الدمج في كل عقدة، إذ يجب تنفيذ إزالة التكرار (DISTINCT). استخدم هذا الإعداد عندما يكون نقل البيانات عبر الشبكة هو عنق الزجاجة وتكون الكلفة الإضافية للدمج مقبولة.

enable_automatic_decision_for_merging_across_partitions_for_final

إذا تم تعيينه، فسيُفعِّل ClickHouse هذا التحسين تلقائيًا عندما يكون تعبير مفتاح التقسيم حتميًا، وعندما تكون جميع الأعمدة المستخدمة في تعبير مفتاح التقسيم مُضمَّنة في المفتاح الأساسي. ويضمن هذا الاستنتاج التلقائي أن الصفوف ذات قيم المفتاح الأساسي نفسها ستنتمي دائمًا إلى القسم نفسه، مما يجعل تجنّب عمليات الدمج عبر الأقسام آمنًا.

enable_early_constant_folding

تمكين تحسين الاستعلام، حيث نحلل نتائج الدوال والاستعلامات الفرعية ونعيد كتابة الاستعلام إذا كانت تتضمن ثوابت

enable_extended_results_for_datetime_functions

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل إرجاع نتائج من النوع Date32 بنطاق موسّع (مقارنةً بالنوع Date) أو من النوع DateTime64 بنطاق موسّع (مقارنةً بالنوع DateTime). القيم الممكنة:
  • 0 — تُرجِع الدوال Date أو DateTime لجميع أنواع الوسيطات.
  • 1 — تُرجِع الدوال Date32 أو DateTime64 عند استخدام وسيطات من النوع Date32 أو DateTime64، وتُرجِع Date أو DateTime في غير ذلك.
يوضح الجدول أدناه سلوك هذا الإعداد في دوال التاريخ والوقت المختلفة.

enable_full_text_index

الأسماء البديلة: allow_experimental_full_text_index إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فسيُسمح باستخدام فهرس النص الكامل.

enable_global_with_statement

تمرير عبارات WITH إلى استعلامات UNION وجميع الاستعلامات الفرعية

enable_hdfs_pread

يُفعِّل أو يُعطِّل pread لملفات HDFS. افتراضيًا، يُستخدَم hdfsPread. وإذا تم تعطيله، فسيُستخدَم hdfsRead وhdfsSeek لقراءة ملفات HDFS.

enable_http_compression

يُمكّن ضغط البيانات في الاستجابة لطلب HTTP أو يعطّله. لمزيد من المعلومات، اقرأ وصف واجهة HTTP. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — مفعّل.

enable_identifier_resolve_cache

يُمكّن ذاكرة التخزين المؤقت لحلّ المعرّفات في محلل الاستعلامات. تعيد ذاكرة التخزين المؤقت استخدام عُقد الأسماء المستعارة التي جرى حلّها لمنع تضخّم AST عند الرجوع إلى الاسم المستعار نفسه عدة مرات. اضبط القيمة على false لتعطيل التخزين المؤقت إذا كان هناك اشتباه في نتائج غير صحيحة.

enable_job_stack_trace

يُخرج تتبّع المكدس لمنشئ المهمة عندما تؤدي المهمة إلى استثناء. وهو معطّل افتراضيًا لتجنّب الكلفة الإضافية على الأداء.

enable_lazy_columns_replication

يُمكّن النسخ الكسول للأعمدة في JOIN و ARRAY JOIN، مما يجنّب نسخ الصفوف نفسها في الذاكرة عدة مرات دون داعٍ.

enable_materialized_cte

تمكين تعبيرات الجدول الشائعة المُجسَّدة؛ وسيُفضَّل هذا الإعداد على enable_global_with_statement

enable_memory_bound_merging_of_aggregation_results

فعّل استراتيجية الدمج المقيّدة بالذاكرة لنتائج التجميع.

enable_multiple_prewhere_read_steps

انقل مزيدًا من الشروط من WHERE إلى PREWHERE، ونفّذ القراءة من القرص والتصفية على مراحل متعددة إذا كانت هناك شروط متعددة مدمجة باستخدام AND

enable_named_columns_in_function_tuple

إنشاء tuples مسماة في الدالة tuple() عندما تكون جميع الأسماء فريدة ويمكن التعامل معها كمُعرِّفات غير مقتبسة.

enable_order_by_all

يتيح أو يعطّل الفرز باستخدام الصيغة ORDER BY ALL، راجع ORDER BY. القيم الممكنة:
  • 0 — تعطيل ORDER BY ALL.
  • 1 — تمكين ORDER BY ALL.
مثال الاستعلام:
النتيجة:

enable_parallel_blocks_marshalling

لا يؤثر إلا في الاستعلامات الموزعة. عند تمكينه، تُجرى عملية تسلسل/إلغاء تسلسل الكتل وضغطها/فك ضغطها على خيوط مسار المعالجة (أي بدرجة توازٍ أعلى من الدرجة الافتراضية) قبل إرسالها إلى العقدة البادئة/بعده.

enable_parsing_to_custom_serialization

إذا كانت القيمة true، فيمكن تحليل البيانات مباشرةً إلى الأعمدة ذات التسلسل المخصّص (مثل Sparse) وفقًا لتلميحات التسلسل المستمدة من الجدول.

enable_producing_buckets_out_of_order_in_aggregation

السماح للتجميع الموفّر للذاكرة (راجع distributed_aggregation_memory_efficient) بإنتاج buckets بترتيب غير متسلسل. قد يحسّن ذلك الأداء عندما تكون أحجام buckets التجميع غير متوازنة، إذ يتيح للنسخة المتماثلة إرسال buckets ذات المعرّفات الأعلى إلى initiator بينما تواصل معالجة بعض buckets الكبيرة ذات المعرّفات الأقل. والجانب السلبي هو احتمال زيادة استخدام الذاكرة.

enable_reads_from_query_cache

إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فستُسترجَع نتائج استعلامات SELECT من ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل

enable_s3_requests_logging

يُفعّل تسجيلًا مفصلًا جدًا لطلبات S3. وهذا مناسب لأغراض التصحيح فقط.

enable_scalar_subquery_optimization

إذا تم ضبطه على true، فإنه يمنع الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة من تسلسل/إلغاء تسلسل القيم المفردة الكبيرة، وقد يجنّب تنفيذ الاستعلام الفرعي نفسه أكثر من مرة.

enable_scopes_for_with_statement

إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستتصرّف التعريفات في عبارات WITH الأب كما لو كانت مُعلنة ضمن النطاق الحالي نفسه. لاحظ أن هذا إعداد توافق للمحلل يتيح تشغيل بعض الاستعلامات غير الصالحة التي كان المحلل القديم يستطيع تنفيذها.

enable_sharding_aggregator

يُمكّن تحسين GROUP BY المُشطَّر، الذي يوزّع الصفوف على الخيوط عبر تجزئة مفتاح التجميع، بحيث يُجمّع كل خيط مجموعة فرعية مستقلة من المفاتيح من دون مرحلة دمج. يكون هذا فعّالًا للمفاتيح عالية الكاردينالية عندما تكون البيانات موزّعة بالتساوي، لكنه قد يتأثر سلبًا عند وجود توزيعات شديدة الانحراف للمفاتيح أو استعلامات تتضمن عددًا قليلًا جدًا من المفاتيح المميزة. القيم الممكنة:
  • 0 — تحسين التجميع المُشطَّر معطّل.
  • 1 — تحسين التجميع المُشطَّر مفعّل.

enable_shared_storage_snapshot_in_query

إذا كان مُمكّنًا، فستشارك جميع الاستعلامات الفرعية ضمن استعلام واحد نفس StorageSnapshot لكل جدول. ويضمن ذلك عرضًا متسقًا للبيانات على مستوى الاستعلام بأكمله، حتى إذا جرى الوصول إلى الجدول نفسه عدة مرات. وهذا مطلوب للاستعلامات التي يكون فيها الاتساق الداخلي لأجزاء البيانات مهمًا. مثال:
من دون هذا الإعداد، قد تعمل الاستعلامات الخارجية والداخلية على لقطات مختلفة من البيانات، مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى تعطيل التحسين الذي يزيل أجزاء البيانات غير الضرورية من اللقطات بعد اكتمال مرحلة التخطيط. ونتيجة لذلك، قد تحتفظ الاستعلامات طويلة التشغيل بالأجزاء المتقادمة طوال مدتها، مما يؤخر تنظيف الأجزاء ويزيد الضغط على التخزين.ينطبق هذا الإعداد حاليًا فقط على الجداول التابعة لعائلة MergeTree.
القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل

enable_sharing_sets_for_mutations

السماح بمشاركة كائنات set المُنشأة من أجل الاستعلامات الفرعية IN بين المهام المختلفة ضمن عملية mutation نفسها. يقلل ذلك من استخدام الذاكرة واستهلاك CPU

enable_streaming_queries

يسمح بالاستعلامات المستمرة SELECT ... FROM t STREAM [CURSOR '{...}']. عند إيقافه، يُرفَض أي تعبير جدول يستخدم المعدِّل STREAM أثناء بناء الخطة. هذا هو مفتاح التحكم الرئيسي لميزة الاستعلامات المتدفقة؛ وقد تُقيَّد إمكانات إضافية بإعداداتها الخاصة.

enable_time_time64_type

الأسماء البديلة: allow_experimental_time_time64_type يسمح بإنشاء نوعَي البيانات Time وTime64.

enable_unaligned_array_join

يسمح باستخدام ARRAY JOIN مع عدة مصفوفات ذات أحجام مختلفة. عند تمكين هذا الإعداد، سيُعاد ضبط حجم المصفوفات وفقًا لأطولها.

enable_url_encoding

يسمح بتمكين أو تعطيل فك ترميز المسار وترميزه في عنوان URI في جداول محرك URL. يكون معطّلًا افتراضيًا.

enable_vertical_final

عند التمكين، تُزال الصفوف المكررة أثناء FINAL عبر تمييز الصفوف على أنها محذوفة ثم ترشيحها لاحقًا بدلًا من دمج الصفوف

enable_writes_to_query_cache

إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيتم تخزين نتائج استعلامات SELECT في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦