هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يحفّز المعالج على تفريغ البيانات إلى التخزين الخارجي بشكل تكيّفي. يتوفر دعم grace join حاليًا.

فعِّل DISTINCT في الاستعلامات الفرعية IN . هذا إعداد للموازنة بين الفوائد والتكلفة: إذ يمكن أن يؤدي تفعيله إلى تقليل حجم الجداول المؤقتة المنقولة للاستعلامات الفرعية IN الموزعة بشكل كبير، وتسريع نقل البيانات بين المقاطع بشكل ملحوظ، من خلال ضمان إرسال القيم الفريدة فقط. ومع ذلك، فإن تفعيل هذا الإعداد يضيف عبئًا إضافيًا على عمليات الدمج في كل عقدة، إذ يجب تنفيذ إزالة التكرار ( DISTINCT ). استخدم هذا الإعداد عندما يكون نقل البيانات عبر الشبكة هو عنق الزجاجة وتكون الكلفة الإضافية للدمج مقبولة.

إذا تم تعيينه، فسيُفعِّل ClickHouse هذا التحسين تلقائيًا عندما يكون تعبير مفتاح التقسيم حتميًا، وعندما تكون جميع الأعمدة المستخدمة في تعبير مفتاح التقسيم مُضمَّنة في المفتاح الأساسي. ويضمن هذا الاستنتاج التلقائي أن الصفوف ذات قيم المفتاح الأساسي نفسها ستنتمي دائمًا إلى القسم نفسه، مما يجعل تجنّب عمليات الدمج عبر الأقسام آمنًا.

تمكين تحسين الاستعلام، حيث نحلل نتائج الدوال والاستعلامات الفرعية ونعيد كتابة الاستعلام إذا كانت تتضمن ثوابت

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل إرجاع نتائج من النوع Date32 بنطاق موسّع (مقارنةً بالنوع Date ) أو من النوع DateTime64 بنطاق موسّع (مقارنةً بالنوع DateTime ).

القيم الممكنة:

0 — تُرجِع الدوال Date أو DateTime لجميع أنواع الوسيطات.

— تُرجِع الدوال أو لجميع أنواع الوسيطات. 1 — تُرجِع الدوال Date32 أو DateTime64 عند استخدام وسيطات من النوع Date32 أو DateTime64 ، وتُرجِع Date أو DateTime في غير ذلك.

يوضح الجدول أدناه سلوك هذا الإعداد في دوال التاريخ والوقت المختلفة.

Function enable_extended_results_for_datetime_functions = 0 enable_extended_results_for_datetime_functions = 1 toStartOfYear يعيد Date أو DateTime يعيد Date / DateTime عند الإدخال من النوع Date / DateTime

يعيد Date32 / DateTime64 عند الإدخال من النوع Date32 / DateTime64 toStartOfISOYear يعيد Date أو DateTime يُرجِع Date / DateTime عند إدخال Date / DateTime

ويُرجِع Date32 / DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64 toStartOfQuarter يُرجِع Date أو DateTime تُرجع Date / DateTime عند إدخال Date / DateTime

تُرجع Date32 / DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64 toStartOfMonth ترجع Date أو DateTime يُرجع Date / DateTime مع إدخال Date / DateTime

ويُرجع Date32 / DateTime64 مع إدخال Date32 / DateTime64 toStartOfWeek تُرجِع Date أو DateTime يعيد Date / DateTime عند إدخال Date / DateTime

ويعيد Date32 / DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64 toLastDayOfWeek يُرجع Date أو DateTime يُرجِع Date / DateTime عند إدخال Date / DateTime

يُرجِع Date32 / DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64 toLastDayOfMonth يرجع Date أو DateTime يُرجِع Date / DateTime عند إدخال Date / DateTime

يُرجِع Date32 / DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64 toMonday تُرجع Date أو DateTime يعيد Date / DateTime عند الإدخال من النوع Date / DateTime

يعيد Date32 / DateTime64 عند الإدخال من النوع Date32 / DateTime64 toStartOfDay يُرجع DateTime

ملاحظة: يعطي نتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149 تعيد DateTime عند إدخال Date / DateTime

تعيد DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64 toStartOfHour يُرجِع DateTime

ملاحظة: النتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149 يعيد DateTime عند الإدخال من نوع Date / DateTime

ويعيد DateTime64 عند الإدخال من نوع Date32 / DateTime64 toStartOfFifteenMinutes يُرجِع DateTime

ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم الواقعة خارج النطاق من 1970 إلى 2149 يُرجع DateTime عند الإدخال من النوع Date / DateTime

ويُرجع DateTime64 عند الإدخال من النوع Date32 / DateTime64 toStartOfTenMinutes تُرجع DateTime

ملاحظة: نتائج غير صحيحة للقيم الواقعة خارج النطاق 1970-2149 يعيد DateTime للإدخال من نوع Date / DateTime

يعيد DateTime64 للإدخال من نوع Date32 / DateTime64 toStartOfFiveMinutes يعيد DateTime

ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149 يعيد DateTime عند إدخال Date / DateTime

ويعيد DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64 toStartOfMinute يُرجع DateTime

ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149 يعيد DateTime عند استخدام الإدخال Date / DateTime

يعيد DateTime64 عند استخدام الإدخال Date32 / DateTime64 timeSlot يعيد DateTime

ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم الواقعة خارج النطاق 1970-2149 يعيد DateTime عند إدخال Date / DateTime

يعيد DateTime64 عند إدخال Date32 / DateTime64

الأسماء البديلة: allow_experimental_full_text_index

إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فسيُسمح باستخدام فهرس النص الكامل.

تمرير عبارات WITH إلى استعلامات UNION وجميع الاستعلامات الفرعية

يُفعِّل أو يُعطِّل pread لملفات HDFS. افتراضيًا، يُستخدَم hdfsPread . وإذا تم تعطيله، فسيُستخدَم hdfsRead و hdfsSeek لقراءة ملفات HDFS.

يُمكّن ضغط البيانات في الاستجابة لطلب HTTP أو يعطّله.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

يُمكّن ذاكرة التخزين المؤقت لحلّ المعرّفات في محلل الاستعلامات. تعيد ذاكرة التخزين المؤقت استخدام عُقد الأسماء المستعارة التي جرى حلّها لمنع تضخّم AST عند الرجوع إلى الاسم المستعار نفسه عدة مرات. اضبط القيمة على false لتعطيل التخزين المؤقت إذا كان هناك اشتباه في نتائج غير صحيحة.

يُخرج تتبّع المكدس لمنشئ المهمة عندما تؤدي المهمة إلى استثناء. وهو معطّل افتراضيًا لتجنّب الكلفة الإضافية على الأداء.

يُمكّن النسخ الكسول للأعمدة في JOIN و ARRAY JOIN، مما يجنّب نسخ الصفوف نفسها في الذاكرة عدة مرات دون داعٍ.

تمكين تعبيرات الجدول الشائعة المُجسَّدة؛ وسيُفضَّل هذا الإعداد على enable_global_with_statement

فعّل استراتيجية الدمج المقيّدة بالذاكرة لنتائج التجميع.

انقل مزيدًا من الشروط من WHERE إلى PREWHERE، ونفّذ القراءة من القرص والتصفية على مراحل متعددة إذا كانت هناك شروط متعددة مدمجة باستخدام AND

إنشاء tuples مسماة في الدالة tuple() عندما تكون جميع الأسماء فريدة ويمكن التعامل معها كمُعرِّفات غير مقتبسة.

ORDER BY ALL ، راجع يتيح أو يعطّل الفرز باستخدام الصيغة، راجع ORDER BY

القيم الممكنة:

0 — تعطيل ORDER BY ALL.

1 — تمكين ORDER BY ALL.

مثال

الاستعلام:

CREATE TABLE TAB (C1 Int , C2 Int , ALL Int ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO TAB VALUES ( 10 , 20 , 30 ), ( 20 , 20 , 10 ), ( 30 , 10 , 20 ); SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL; -- returns an error that ALL is ambiguous SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL SETTINGS enable_order_by_all = 0 ;

النتيجة:

┌─C1─┬─C2─┬─ALL─┐ │ 20 │ 20 │ 10 │ │ 30 │ 10 │ 20 │ │ 10 │ 20 │ 30 │ └────┴────┴─────┘

لا يؤثر إلا في الاستعلامات الموزعة. عند تمكينه، تُجرى عملية تسلسل/إلغاء تسلسل الكتل وضغطها/فك ضغطها على خيوط مسار المعالجة (أي بدرجة توازٍ أعلى من الدرجة الافتراضية) قبل إرسالها إلى العقدة البادئة/بعده.

إذا كانت القيمة true، فيمكن تحليل البيانات مباشرةً إلى الأعمدة ذات التسلسل المخصّص (مثل Sparse) وفقًا لتلميحات التسلسل المستمدة من الجدول.

السماح للتجميع الموفّر للذاكرة (راجع distributed_aggregation_memory_efficient ) بإنتاج buckets بترتيب غير متسلسل. قد يحسّن ذلك الأداء عندما تكون أحجام buckets التجميع غير متوازنة، إذ يتيح للنسخة المتماثلة إرسال buckets ذات المعرّفات الأعلى إلى initiator بينما تواصل معالجة بعض buckets الكبيرة ذات المعرّفات الأقل. والجانب السلبي هو احتمال زيادة استخدام الذاكرة.

SELECT من إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فستُسترجَع نتائج استعلاماتمن ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات

القيم الممكنة:

0 - معطّل

1 - مفعّل

يُفعّل تسجيلًا مفصلًا جدًا لطلبات S3. وهذا مناسب لأغراض التصحيح فقط.

إذا تم ضبطه على true، فإنه يمنع الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة من تسلسل/إلغاء تسلسل القيم المفردة الكبيرة، وقد يجنّب تنفيذ الاستعلام الفرعي نفسه أكثر من مرة.

إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستتصرّف التعريفات في عبارات WITH الأب كما لو كانت مُعلنة ضمن النطاق الحالي نفسه.

لاحظ أن هذا إعداد توافق للمحلل يتيح تشغيل بعض الاستعلامات غير الصالحة التي كان المحلل القديم يستطيع تنفيذها.

يُمكّن تحسين GROUP BY المُشطَّر، الذي يوزّع الصفوف على الخيوط عبر تجزئة مفتاح التجميع، بحيث يُجمّع كل خيط مجموعة فرعية مستقلة من المفاتيح من دون مرحلة دمج.

يكون هذا فعّالًا للمفاتيح عالية الكاردينالية عندما تكون البيانات موزّعة بالتساوي، لكنه قد يتأثر سلبًا عند وجود توزيعات شديدة الانحراف للمفاتيح أو استعلامات تتضمن عددًا قليلًا جدًا من المفاتيح المميزة.

القيم الممكنة:

0 — تحسين التجميع المُشطَّر معطّل.

1 — تحسين التجميع المُشطَّر مفعّل.

إذا كان مُمكّنًا، فستشارك جميع الاستعلامات الفرعية ضمن استعلام واحد نفس StorageSnapshot لكل جدول. ويضمن ذلك عرضًا متسقًا للبيانات على مستوى الاستعلام بأكمله، حتى إذا جرى الوصول إلى الجدول نفسه عدة مرات.

وهذا مطلوب للاستعلامات التي يكون فيها الاتساق الداخلي لأجزاء البيانات مهمًا. مثال:

SELECT count () FROM events WHERE (_part, _part_offset) IN ( SELECT _part, _part_offset FROM events WHERE user_id = 42 )

من دون هذا الإعداد، قد تعمل الاستعلامات الخارجية والداخلية على لقطات مختلفة من البيانات، مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى تعطيل التحسين الذي يزيل أجزاء البيانات غير الضرورية من اللقطات بعد اكتمال مرحلة التخطيط. ونتيجة لذلك، قد تحتفظ الاستعلامات طويلة التشغيل بالأجزاء المتقادمة طوال مدتها، مما يؤخر تنظيف الأجزاء ويزيد الضغط على التخزين. ينطبق هذا الإعداد حاليًا فقط على الجداول التابعة لعائلة MergeTree.

القيم الممكنة:

0 - معطّل

1 - مفعّل

السماح بمشاركة كائنات set المُنشأة من أجل الاستعلامات الفرعية IN بين المهام المختلفة ضمن عملية mutation نفسها. يقلل ذلك من استخدام الذاكرة واستهلاك CPU

يسمح بالاستعلامات المستمرة SELECT ... FROM t STREAM [CURSOR '{...}'] . عند إيقافه، يُرفَض أي تعبير جدول يستخدم المعدِّل STREAM أثناء بناء الخطة. هذا هو مفتاح التحكم الرئيسي لميزة الاستعلامات المتدفقة؛ وقد تُقيَّد إمكانات إضافية بإعداداتها الخاصة.

الأسماء البديلة: allow_experimental_time_time64_type

Time64. يسمح بإنشاء نوعَي البيانات Time

يسمح باستخدام ARRAY JOIN مع عدة مصفوفات ذات أحجام مختلفة. عند تمكين هذا الإعداد، سيُعاد ضبط حجم المصفوفات وفقًا لأطولها.

يسمح بتمكين أو تعطيل فك ترميز المسار وترميزه في عنوان URI في جداول محرك URL

يكون معطّلًا افتراضيًا.

عند التمكين، تُزال الصفوف المكررة أثناء FINAL عبر تمييز الصفوف على أنها محذوفة ثم ترشيحها لاحقًا بدلًا من دمج الصفوف

SELECT في إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيتم تخزين نتائج استعلاماتفي ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات

القيم الممكنة: