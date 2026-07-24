يحفّز المعالج على تفريغ البيانات إلى التخزين الخارجي بشكل تكيّفي. يتوفر دعم grace join حاليًا.
enable_adaptive_memory_spill_scheduler
فعِّل
enable_add_distinct_to_in_subqueries
DISTINCT في الاستعلامات الفرعية
IN. هذا إعداد للموازنة بين الفوائد والتكلفة: إذ يمكن أن يؤدي تفعيله إلى تقليل حجم الجداول المؤقتة المنقولة للاستعلامات الفرعية
IN الموزعة بشكل كبير، وتسريع نقل البيانات بين المقاطع بشكل ملحوظ، من خلال ضمان إرسال القيم الفريدة فقط.
ومع ذلك، فإن تفعيل هذا الإعداد يضيف عبئًا إضافيًا على عمليات الدمج في كل عقدة، إذ يجب تنفيذ إزالة التكرار (
DISTINCT). استخدم هذا الإعداد عندما يكون نقل البيانات عبر الشبكة هو عنق الزجاجة وتكون الكلفة الإضافية للدمج مقبولة.
إذا تم تعيينه، فسيُفعِّل ClickHouse هذا التحسين تلقائيًا عندما يكون تعبير مفتاح التقسيم حتميًا، وعندما تكون جميع الأعمدة المستخدمة في تعبير مفتاح التقسيم مُضمَّنة في المفتاح الأساسي. ويضمن هذا الاستنتاج التلقائي أن الصفوف ذات قيم المفتاح الأساسي نفسها ستنتمي دائمًا إلى القسم نفسه، مما يجعل تجنّب عمليات الدمج عبر الأقسام آمنًا.
enable_automatic_decision_for_merging_across_partitions_for_final
تمكين تحسين الاستعلام، حيث نحلل نتائج الدوال والاستعلامات الفرعية ونعيد كتابة الاستعلام إذا كانت تتضمن ثوابت
enable_early_constant_folding
يؤدي إلى تمكين أو تعطيل إرجاع نتائج من النوع
enable_extended_results_for_datetime_functions
Date32 بنطاق موسّع (مقارنةً بالنوع
Date)
أو من النوع
DateTime64 بنطاق موسّع (مقارنةً بالنوع
DateTime).
القيم الممكنة:
0— تُرجِع الدوال
Dateأو
DateTimeلجميع أنواع الوسيطات.
1— تُرجِع الدوال
Date32أو
DateTime64عند استخدام وسيطات من النوع
Date32أو
DateTime64، وتُرجِع
Dateأو
DateTimeفي غير ذلك.
|Function
enable_extended_results_for_datetime_functions = 0
enable_extended_results_for_datetime_functions = 1
toStartOfYear
|يعيد
Date أو
DateTime
|يعيد
Date/
DateTime عند الإدخال من النوع
Date/
DateTime
يعيد
Date32/
DateTime64 عند الإدخال من النوع
Date32/
DateTime64
toStartOfISOYear
|يعيد
Date أو
DateTime
|يُرجِع
Date/
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
ويُرجِع
Date32/
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
toStartOfQuarter
|يُرجِع
Date أو
DateTime
|تُرجع
Date/
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
تُرجع
Date32/
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
toStartOfMonth
|ترجع
Date أو
DateTime
|يُرجع
Date/
DateTime مع إدخال
Date/
DateTime
ويُرجع
Date32/
DateTime64 مع إدخال
Date32/
DateTime64
toStartOfWeek
|تُرجِع
Date أو
DateTime
|يعيد
Date/
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
ويعيد
Date32/
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
toLastDayOfWeek
|يُرجع
Date أو
DateTime
|يُرجِع
Date/
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
يُرجِع
Date32/
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
toLastDayOfMonth
|يرجع
Date أو
DateTime
|يُرجِع
Date/
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
يُرجِع
Date32/
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
toMonday
|تُرجع
Date أو
DateTime
|يعيد
Date/
DateTime عند الإدخال من النوع
Date/
DateTime
يعيد
Date32/
DateTime64 عند الإدخال من النوع
Date32/
DateTime64
toStartOfDay
|يُرجع
DateTime
ملاحظة: يعطي نتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149
|تعيد
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
تعيد
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
toStartOfHour
|يُرجِع
DateTime
ملاحظة: النتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149
|يعيد
DateTime عند الإدخال من نوع
Date/
DateTime
ويعيد
DateTime64 عند الإدخال من نوع
Date32/
DateTime64
toStartOfFifteenMinutes
|يُرجِع
DateTime
ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم الواقعة خارج النطاق من 1970 إلى 2149
|يُرجع
DateTime عند الإدخال من النوع
Date/
DateTime
ويُرجع
DateTime64 عند الإدخال من النوع
Date32/
DateTime64
toStartOfTenMinutes
|تُرجع
DateTime
ملاحظة: نتائج غير صحيحة للقيم الواقعة خارج النطاق 1970-2149
|يعيد
DateTime للإدخال من نوع
Date/
DateTime
يعيد
DateTime64 للإدخال من نوع
Date32/
DateTime64
toStartOfFiveMinutes
|يعيد
DateTime
ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149
|يعيد
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
ويعيد
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
toStartOfMinute
|يُرجع
DateTime
ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم خارج النطاق 1970-2149
|يعيد
DateTime عند استخدام الإدخال
Date/
DateTime
يعيد
DateTime64 عند استخدام الإدخال
Date32/
DateTime64
timeSlot
|يعيد
DateTime
ملاحظة: تكون النتائج غير صحيحة للقيم الواقعة خارج النطاق 1970-2149
|يعيد
DateTime عند إدخال
Date/
DateTime
يعيد
DateTime64 عند إدخال
Date32/
DateTime64
الأسماء البديلة:
enable_full_text_index
allow_experimental_full_text_index
إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فسيُسمح باستخدام فهرس النص الكامل.
تمرير عبارات WITH إلى استعلامات UNION وجميع الاستعلامات الفرعية
enable_global_with_statement
يُفعِّل أو يُعطِّل
enable_hdfs_pread
pread لملفات HDFS. افتراضيًا، يُستخدَم
hdfsPread. وإذا تم تعطيله، فسيُستخدَم
hdfsRead و
hdfsSeek لقراءة ملفات HDFS.
يُمكّن ضغط البيانات في الاستجابة لطلب HTTP أو يعطّله. لمزيد من المعلومات، اقرأ وصف واجهة HTTP. القيم الممكنة:
enable_http_compression
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
يُمكّن ذاكرة التخزين المؤقت لحلّ المعرّفات في محلل الاستعلامات. تعيد ذاكرة التخزين المؤقت استخدام عُقد الأسماء المستعارة التي جرى حلّها لمنع تضخّم AST عند الرجوع إلى الاسم المستعار نفسه عدة مرات. اضبط القيمة على false لتعطيل التخزين المؤقت إذا كان هناك اشتباه في نتائج غير صحيحة.
enable_identifier_resolve_cache
يُخرج تتبّع المكدس لمنشئ المهمة عندما تؤدي المهمة إلى استثناء. وهو معطّل افتراضيًا لتجنّب الكلفة الإضافية على الأداء.
enable_job_stack_trace
يُمكّن النسخ الكسول للأعمدة في JOIN و ARRAY JOIN، مما يجنّب نسخ الصفوف نفسها في الذاكرة عدة مرات دون داعٍ.
enable_lazy_columns_replication
تمكين تعبيرات الجدول الشائعة المُجسَّدة؛ وسيُفضَّل هذا الإعداد على enable_global_with_statement
enable_materialized_cte
فعّل استراتيجية الدمج المقيّدة بالذاكرة لنتائج التجميع.
enable_memory_bound_merging_of_aggregation_results
انقل مزيدًا من الشروط من WHERE إلى PREWHERE، ونفّذ القراءة من القرص والتصفية على مراحل متعددة إذا كانت هناك شروط متعددة مدمجة باستخدام AND
enable_multiple_prewhere_read_steps
إنشاء tuples مسماة في الدالة tuple() عندما تكون جميع الأسماء فريدة ويمكن التعامل معها كمُعرِّفات غير مقتبسة.
enable_named_columns_in_function_tuple
يتيح أو يعطّل الفرز باستخدام الصيغة
enable_order_by_all
ORDER BY ALL، راجع ORDER BY.
القيم الممكنة:
- 0 — تعطيل ORDER BY ALL.
- 1 — تمكين ORDER BY ALL.
النتيجة:
CREATE TABLE TAB(C1 Int, C2 Int, ALL Int) ENGINE=Memory();
INSERT INTO TAB VALUES (10, 20, 30), (20, 20, 10), (30, 10, 20);
SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL; -- returns an error that ALL is ambiguous
SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL SETTINGS enable_order_by_all = 0;
┌─C1─┬─C2─┬─ALL─┐
│ 20 │ 20 │ 10 │
│ 30 │ 10 │ 20 │
│ 10 │ 20 │ 30 │
└────┴────┴─────┘
لا يؤثر إلا في الاستعلامات الموزعة. عند تمكينه، تُجرى عملية تسلسل/إلغاء تسلسل الكتل وضغطها/فك ضغطها على خيوط مسار المعالجة (أي بدرجة توازٍ أعلى من الدرجة الافتراضية) قبل إرسالها إلى العقدة البادئة/بعده.
enable_parallel_blocks_marshalling
إذا كانت القيمة true، فيمكن تحليل البيانات مباشرةً إلى الأعمدة ذات التسلسل المخصّص (مثل Sparse) وفقًا لتلميحات التسلسل المستمدة من الجدول.
enable_parsing_to_custom_serialization
السماح للتجميع الموفّر للذاكرة (راجع
enable_producing_buckets_out_of_order_in_aggregation
distributed_aggregation_memory_efficient) بإنتاج buckets بترتيب غير متسلسل.
قد يحسّن ذلك الأداء عندما تكون أحجام buckets التجميع غير متوازنة، إذ يتيح للنسخة المتماثلة إرسال buckets ذات المعرّفات الأعلى إلى initiator بينما تواصل معالجة بعض buckets الكبيرة ذات المعرّفات الأقل.
والجانب السلبي هو احتمال زيادة استخدام الذاكرة.
إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فستُسترجَع نتائج استعلامات
enable_reads_from_query_cache
SELECT من ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات.
القيم الممكنة:
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل
يُفعّل تسجيلًا مفصلًا جدًا لطلبات S3. وهذا مناسب لأغراض التصحيح فقط.
enable_s3_requests_logging
إذا تم ضبطه على true، فإنه يمنع الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة من تسلسل/إلغاء تسلسل القيم المفردة الكبيرة، وقد يجنّب تنفيذ الاستعلام الفرعي نفسه أكثر من مرة.
enable_scalar_subquery_optimization
إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستتصرّف التعريفات في عبارات WITH الأب كما لو كانت مُعلنة ضمن النطاق الحالي نفسه. لاحظ أن هذا إعداد توافق للمحلل يتيح تشغيل بعض الاستعلامات غير الصالحة التي كان المحلل القديم يستطيع تنفيذها.
enable_scopes_for_with_statement
يُمكّن تحسين
enable_sharding_aggregator
GROUP BY المُشطَّر، الذي يوزّع الصفوف على الخيوط عبر تجزئة مفتاح التجميع، بحيث يُجمّع كل خيط مجموعة فرعية مستقلة من المفاتيح من دون مرحلة دمج.
يكون هذا فعّالًا للمفاتيح عالية الكاردينالية عندما تكون البيانات موزّعة بالتساوي، لكنه قد يتأثر سلبًا عند وجود توزيعات شديدة الانحراف للمفاتيح أو استعلامات تتضمن عددًا قليلًا جدًا من المفاتيح المميزة.
القيم الممكنة:
- 0 — تحسين التجميع المُشطَّر معطّل.
- 1 — تحسين التجميع المُشطَّر مفعّل.
StorageSnapshot لكل جدول.
ويضمن ذلك عرضًا متسقًا للبيانات على مستوى الاستعلام بأكمله، حتى إذا جرى الوصول إلى الجدول نفسه عدة مرات.
وهذا مطلوب للاستعلامات التي يكون فيها الاتساق الداخلي لأجزاء البيانات مهمًا. مثال:
من دون هذا الإعداد، قد تعمل الاستعلامات الخارجية والداخلية على لقطات مختلفة من البيانات، مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
SELECT
count()
FROM events
WHERE (_part, _part_offset) IN (
SELECT _part, _part_offset
FROM events
WHERE user_id = 42
)
القيم الممكنة:
يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى تعطيل التحسين الذي يزيل أجزاء البيانات غير الضرورية من اللقطات بعد اكتمال مرحلة التخطيط. ونتيجة لذلك، قد تحتفظ الاستعلامات طويلة التشغيل بالأجزاء المتقادمة طوال مدتها، مما يؤخر تنظيف الأجزاء ويزيد الضغط على التخزين.ينطبق هذا الإعداد حاليًا فقط على الجداول التابعة لعائلة MergeTree.
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل
السماح بمشاركة كائنات set المُنشأة من أجل الاستعلامات الفرعية IN بين المهام المختلفة ضمن عملية mutation نفسها. يقلل ذلك من استخدام الذاكرة واستهلاك CPU
enable_sharing_sets_for_mutations
يسمح بالاستعلامات المستمرة
enable_streaming_queries
SELECT ... FROM t STREAM [CURSOR '{...}'].
عند إيقافه، يُرفَض أي تعبير جدول يستخدم المعدِّل
STREAM
أثناء بناء الخطة. هذا هو مفتاح التحكم الرئيسي لميزة
الاستعلامات المتدفقة؛ وقد تُقيَّد إمكانات إضافية بإعداداتها الخاصة.
الأسماء البديلة:
enable_time_time64_type
allow_experimental_time_time64_type
يسمح بإنشاء نوعَي البيانات Time وTime64.
يسمح باستخدام ARRAY JOIN مع عدة مصفوفات ذات أحجام مختلفة. عند تمكين هذا الإعداد، سيُعاد ضبط حجم المصفوفات وفقًا لأطولها.
enable_unaligned_array_join
يسمح بتمكين أو تعطيل فك ترميز المسار وترميزه في عنوان URI في جداول محرك URL. يكون معطّلًا افتراضيًا.
enable_url_encoding
عند التمكين، تُزال الصفوف المكررة أثناء FINAL عبر تمييز الصفوف على أنها محذوفة ثم ترشيحها لاحقًا بدلًا من دمج الصفوف
enable_vertical_final
إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيتم تخزين نتائج استعلامات
enable_writes_to_query_cache
SELECT في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات.
القيم الممكنة:
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل