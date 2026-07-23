يجمع عينات تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها في jemalloc في سجل التتبّع.
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log
فعِّل أداة Profiler الخاصة بـ jemalloc لهذا الاستعلام. سيأخذ jemalloc عينات من عمليات التخصيص ومن جميع عمليات إلغاء التخصيص المرتبطة بعمليات التخصيص التي أُخذت منها عينات. يمكن تفريغ ملفات التعريف باستخدام SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE، والذي يمكن استخدامه لتحليل التخصيص. يمكن أيضًا تخزين العينات في system.trace_log باستخدام الإعداد jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log أو باستخدام إعداد الاستعلام jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log. راجع تحليل التخصيص