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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log

يجمع عينات تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها في jemalloc في سجل التتبّع.

jemalloc_enable_profiler

فعِّل أداة Profiler الخاصة بـ jemalloc لهذا الاستعلام. سيأخذ jemalloc عينات من عمليات التخصيص ومن جميع عمليات إلغاء التخصيص المرتبطة بعمليات التخصيص التي أُخذت منها عينات. يمكن تفريغ ملفات التعريف باستخدام SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE، والذي يمكن استخدامه لتحليل التخصيص. يمكن أيضًا تخزين العينات في system.trace_log باستخدام الإعداد jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log أو باستخدام إعداد الاستعلام jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log. راجع تحليل التخصيص
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦