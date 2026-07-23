هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر

يحدّ من حجم النتيجة بالبايتات (غير المضغوطة). سيتوقف الاستعلام بعد معالجة كتلة بيانات إذا تم بلوغ الحدّ، لكنه لن يقتطع آخر كتلة من النتيجة، لذلك قد يكون حجم النتيجة أكبر من الحدّ.

محاذير

يؤخذ حجم النتيجة في الذاكرة في الاعتبار عند هذا الحدّ. حتى إذا كان حجم النتيجة صغيرًا، فقد يُشير إلى بُنى بيانات أكبر في الذاكرة، تمثل قواميس أعمدة LowCardinality، وساحات أعمدة AggregateFunction، لذا قد يتم تجاوز الحدّ رغم صغر حجم النتيجة.

هذا الإعداد منخفض المستوى إلى حدٍّ ما، ويجب استخدامه بحذر

يحدّ من عدد الصفوف في النتيجة. ويُتحقَّق من هذا الحد أيضًا في الاستعلامات الفرعية، وعلى الخوادم البعيدة عند تشغيل أجزاء من استعلام موزّع. لا يُطبَّق أي حد عندما تكون القيمة 0 .

سيتوقف الاستعلام بعد معالجة كتلة بيانات إذا تم بلوغ العتبة، لكنه لن يقتطع الكتلة الأخيرة من النتيجة، لذلك قد يكون حجم النتيجة أكبر من العتبة.