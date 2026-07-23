تفترض الدوال في هذا القسم أيضًا أن السلسلة التي يُبحث فيها (ويُشار إليها في هذا القسم باسم
يتبع البحث غير الحساس لحالة الأحرف قواعد التحويل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة في اللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال، يكون الحرف الكبير لـ
i في اللغة الإنجليزية هو
I، بينما يكون في اللغة التركية
İ - لذا قد تكون النتائج غير متوقعة في اللغات غير الإنجليزية.
haystack) وسلسلة البحث (ويُشار إليها في هذا القسم باسم
needle) نصّان مرمَّزان بترميز أحادي البايت. وإذا لم يتحقق هذا الافتراض،
فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتائج غير معرّفة. وعادةً ما تتوفر صيغ دوال منفصلة للبحث في السلاسل المرمَّزة بـ UTF-8.
وبالمثل، إذا استُخدمت صيغة دالة لـ UTF-8 وكانت سلاسل الإدخال ليست نصًا مرمَّزًا بـ UTF-8، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون
النتائج غير معرّفة. لاحظ أيضًا أنه لا يُجرى أي تطبيع تلقائي لـ Unicode، ولكن يمكنك استخدام دوال
normalizeUTF8*() لهذا الغرض.
يُشرح كلٌّ من الدوال العامة للسلاسل ودوال الاستبدال في السلاسل بشكل منفصل.
التوثيق أدناه مُولَّد من جدول النظام
system.functions.
أُضيف في: v21.1.0 يعيد عدد مرات تطابق تعبير نمطي داخل سلسلة نصية.
countMatches
البنية
سلوك يعتمد على الإصداريعتمد سلوك هذه الدالة على إصدار ClickHouse:
- في الإصدارات < v25.6، تتوقف الدالة عن العد عند أول تطابق فارغ حتى إذا كان النمط يسمح بذلك.
- في الإصدارات >= 25.6، تواصل الدالة التنفيذ عند حدوث تطابق فارغ. ويمكن استعادة السلوك القديم باستخدام الإعداد
count_matches_stop_at_empty_match = true;
الوسيطات القيمة المعادة يعيد عدد المطابقات التي عُثر عليها.
countMatches(haystack, pattern)
UInt64
أمثلة
عدّ تسلسلات الأرقام
Query
SELECT countMatches('hello 123 world 456 test', '[0-9]+')
Response
┌─countMatches('hello 123 world 456 test', '[0-9]+')─┐
│ 2 │
└────────────────────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v21.1.0 مشابه لـ
countMatchesCaseInsensitive
countMatches، لكنه يُجري مطابقة تتجاهل حالة الأحرف.
البنية
الوسيطات
countMatchesCaseInsensitive(haystack, pattern)
haystack— السلسلة النصية المراد البحث فيها.
String
pattern— نمط تعبير نمطي.
const String
UInt64
أمثلة
العدّ دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة
Query
SELECT countMatchesCaseInsensitive('Hello HELLO world', 'hello')
Response
┌─countMatchesCaseInsensitive('Hello HELLO world', 'hello')─┐
│ 2 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v21.1.0 يُرجع عدد مرات ظهور السلسلة الفرعية
countSubstrings
needle ضمن السلسلة
haystack.
البنية
المعاملات
countSubstrings(haystack, needle[, start_pos])
haystack— السلسلة التي يُجرى البحث فيها. String أو Enum. -
needle— السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. String. -
start_pos— الموضع (بدءًا من 1) في
haystackالذي يبدأ منه البحث. UInt. اختياري.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT countSubstrings('aaaa', 'aa');
باستخدام الوسيط start_pos
Response
┌─countSubstrings('aaaa', 'aa')─┐
│ 2 │
└───────────────────────────────┘
Query
SELECT countSubstrings('abc___abc', 'abc', 4);
Response
┌─countSubstrings('abc___abc', 'abc', 4)─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v21.1.0 مثل
countSubstringsCaseInsensitive
countSubstrings، لكنه يحسب بغض النظر عن حالة الأحرف.
الصياغة
الوسائط
countSubstringsCaseInsensitive(haystack, needle[, start_pos])
haystack— السلسلة التي يُجرى فيها البحث.
Stringأو
Enum
needle— السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها.
String
start_pos— اختياري. الموضع (بدءًا من 1) في
haystackالذي يبدأ منه البحث.
UInt*
needle في
haystack.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitive('AAAA', 'aa');
باستخدام الوسيطة start_pos
Response
┌─countSubstri⋯AAA', 'aa')─┐
│ 2 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitive('abc___ABC___abc', 'abc', 4);
Response
┌─countSubstri⋯, 'abc', 4)─┐
│ 2 │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 مشابهة لـ
countSubstringsCaseInsensitiveUTF8
countSubstrings، لكنها تحسب بدون حساسية لحالة الأحرف، وتفترض أن haystack عبارة عن سلسلة UTF-8.
الصيغة
المعاملات
countSubstringsCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle[, start_pos])
haystack— سلسلة UTF-8 يُجرى البحث فيها.
Stringأو
Enum
needle— سلسلة فرعية يُبحث عنها.
String
start_pos— اختياري. الموضع (ابتداءً من 1) في
haystackالذي يبدأ منه البحث.
UInt*
needle في
haystack.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8('ложка, кошка, картошка', 'КА');
مع الوسيطة start_pos
Response
┌─countSubstri⋯шка', 'КА')─┐
│ 4 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8('ложка, кошка, картошка', 'КА', 13);
Response
┌─countSubstri⋯, 'КА', 13)─┐
│ 2 │
└──────────────────────────┘
متوفر منذ: v1.1.0 يستخرج أول تطابق لتعبير نمطي في سلسلة نصية. إذا لم يطابق ‘haystack’ ‘pattern’، فستُعاد سلسلة فارغة. تستخدم هذه الدالة مكتبة RE2 للتعبيرات النمطية. يُرجى الرجوع إلى re2 للاطلاع على البنية المدعومة. إذا كان التعبير النمطي يحتوي على مجموعات ملتقطة (أنماطًا فرعية)، فستطابق الدالة سلسلة الإدخال مع أول مجموعة ملتقطة. البنية
extract
الوسيطات
extract(haystack, pattern)
haystack— السلسلة المراد الاستخراج منها.
String
pattern— تعبير نمطي، يحتوي عادةً على مجموعة التقاط.
const String
String
أمثلة
استخراج النطاق من البريد الإلكتروني
Query
SELECT extract('test@clickhouse.com', '.*@(.*)$')
إذا لم توجد مطابقة، تُعاد سلسلة فارغة
Response
┌─extract('test@clickhouse.com', '.*@(.*)$')─┐
│ clickhouse.com │
└────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT extract('test@clickhouse.com', 'no_match')
Response
┌─extract('test@clickhouse.com', 'no_match')─┐
│ │
└────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 مثل
extractAll
extract، لكنها تُرجِع مصفوفة تضم جميع مطابقات التعبير النمطي في سلسلة نصية.
إذا لم يطابق ‘haystack’ التعبير النمطي ‘pattern’، فستُرجَع مصفوفة فارغة.
إذا كان التعبير النمطي يحتوي على مجموعات ملتقطة (أنماط فرعية)، فستُطابِق الدالة سلسلة الإدخال مع أول مجموعة ملتقطة.
البنية
الوسيطات
extractAll(haystack, pattern)
haystack— السلسلة التي تُستخرج منها المقاطع.
String
pattern— تعبير نمطي، وقد يتضمن اختياريًا مجموعات التقاط.
const String
Array(String)
أمثلة
استخراج جميع الأرقام
Query
SELECT extractAll('hello 123 world 456', '[0-9]+')
الاستخراج باستخدام مجموعة الالتقاط
Response
┌─extractAll('hello 123 world 456', '[0-9]+')─┐
│ ['123','456'] │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT extractAll('test@example.com, user@domain.org', '([a-zA-Z0-9]+)@')
Response
┌─extractAll('test@example.com, user@domain.org', '([a-zA-Z0-9]+)@')─┐
│ ['test','user'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.5.0 تطابق جميع مجموعات السلسلة النصية باستخدام التعبير النمطي الموفَّر، وتُرجع مصفوفة من المصفوفات، بحيث تحتوي كل مصفوفة على جميع القيم الملتقطة من المجموعة الملتقِطة نفسها، مرتبة حسب رقم المجموعة. البنية
extractAllGroupsHorizontal
الوسيطات
extractAllGroupsHorizontal(s, regexp)
s—
سلسلة الإدخالالمطلوب الاستخراج منها.
Stringأو
FixedString
regexp—
تعبير نمطيلإجراء المطابقة.
const Stringأو
const FixedString
مصفوفة من المصفوفات، حيث تحتوي كل مصفوفة داخلية على جميع القيم الملتقطة من مجموعة ملتقطة واحدة عبر كل المطابقات. تحتوي المصفوفة الداخلية الأولى على جميع القيم الملتقطة من المجموعة 1، والثانية من المجموعة 2، وهكذا. وإذا لم يتم العثور على أي مطابقات، فستُعاد مصفوفة فارغة.
Array(Array(String))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
WITH '< Server: nginx
< Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Connection: keep-alive
' AS s
SELECT extractAllGroupsHorizontal(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\\n]+)');
Response
[['Server','Date','Content-Type','Connection'],['nginx','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT','text/html; charset=UTF-8','keep-alive']]
أُضيفت في: v20.5.0 يستخرج مجموعات الالتقاط من أول سلسلة فرعية يطابقها تعبير نمطي. ولاستخراج المجموعات من جميع المطابقات، استخدم
extractGroups
extractAllGroupsHorizontal أو
extractAllGroupsVertical.
الصيغة
المعاملات
extractGroups(s, regexp)
s— سلسلة الإدخال المطلوب الاستخراج منها.
Stringأو
FixedString
regexp— تعبير نمطي. يجب أن يحتوي على مجموعة ملتقطة واحدة على الأقل. ثابت.
const Stringأو
const FixedString
1 إلى
N، حيث إن
N هو عدد المجموعات الملتقطة في
regexp) لأول تطابق. وإذا لم يوجد تطابق، فستُعاد مصفوفة فارغة.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
WITH '< Server: nginx
< Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Connection: keep-alive
' AS s
SELECT extractGroups(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\\n]+)');
Response
['Server','nginx']
أُضيف في: v25.10.0 مثل
hasAllTokens
hasAnyTokens، لكنه يعيد 1 إذا كانت جميع الرموز في السلسلة أو المصفوفة
needle تطابق السلسلة
input، ويعيد 0 خلاف ذلك. وإذا كانت
input عمودًا، فإنه يعيد جميع الصفوف التي تستوفي هذا الشرط.
قبل البحث، تُجزِّئ الدالة إلى رموز:
يجب أن يكون للعمود
input فهرس نصي معرّف لضمان أفضل أداء.
إذا لم يكن هناك فهرس نصي معرّف، فستُجري الدالة مسحًا كاملًا للعمود دون استخدام فهرس، وهو أبطأ بكثير من البحث باستخدام فهرس.
- الوسيط
input(دائمًا)، و
- الوسيط
needle(إذا أُعطي على هيئة String) باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. إذا لم يكن للعمود فهرس نصي معرّف، فسيُستخدم بدلًا منه مُجزِّئ الرموز
splitByNonAlpha. إذا كان الوسيط
needleمن النوع Array(String)، فسيُعامل كل عنصر في المصفوفة على أنه رمز — ولا تُجرى أي عملية إضافية لتجزئته إلى رموز. إذا كان الفهرس النصي يحتوي على تعبير معالج مسبق مُعدّ، فسيُطبَّق المعالج المسبق على
needle(إذا أُعطي كـ
String) قبل تجزئته إلى رموز. إذا كان الفهرس النصي يحتوي على تعبير معالج لاحق مُعدّ، فسيُطبَّق المعالج اللاحق على رموز
needleورموز
input(أي على كليهما بعد التجزئة إلى رموز).
البنية
عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال
lowerUTF8)، فإن
hasAllTokens يطبّقه على
input، وعندما تكون
needles من نوع String، يطبّقه أيضًا على
needles قبل تجزئتها إلى رموز. وعندما تكون
needles من نوع Array(String)، فتمرَّر عناصرها كما هي ولا يُطبَّق عليها المعالج المسبق.
لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا على مسار الفهرس النصي، لذلك قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل
SETTINGS use_skip_indexes = 0).
يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.
الأسماء البديلة:
hasAllTokens(input, needles)
hasAllToken
الوسيطات
input— عمود الإدخال.
Stringأو
FixedStringأو
Array(String)أو
Array(FixedString)
needles— الرموز المراد البحث عنها.
Stringأو
Array(String)
tokenizer— مُجزِّئ الرموز المميزّة المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي
splitByNonAlphaو
splitByStringو
asciiCJKو
ngramsو
sparseGramsو
array. وهو اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية
splitByNonAlpha.
const String
UInt8
أمثلة
استخدام أساسي مع سلسلة بحث من نوع String
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, 'a\\d()');
حدِّد أنماط البحث المطلوب العثور عليها كما هي (من دون تجزئة إلى وحدات) في مصفوفة
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, ['a', 'd']);
أنشئ عبارات البحث باستخدام الدالة
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
tokens
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, tokens('a()d', 'splitByString', ['()', '\\']));
استخدم مُجزِّئًا مخصّصًا باستخدام الوسيط الثالث
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
SELECT hasAllTokens('abcdef', 'abc', 'ngrams(3)');
أمثلة استخدام الأعمدة من نوع Array وMap
Response
┌─hasAllTokens⋯ngrams(3)')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
مثال على عمود من نوع Array
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAllTokens(tags, 'clickhouse');
مثال باستخدام mapKeys
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAllTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);
مثال على mapValues
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAllTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);
Response
┌─count()─┐
│ 0 │
└─────────┘
أُضيف في: v25.10.0 يعيد 1 إذا طابق رمز واحد على الأقل في السلسلة أو المصفوفة
hasAnyTokens
needle السلسلة
input، ويعيد 0 خلاف ذلك. وإذا كانت
input عمودًا، فإنه يعيد جميع الصفوف التي تستوفي هذا الشرط.
قبل البحث، تُجزِّئ الدالة إلى رموز:
يجب تعريف فهرس نصي على العمود
input لتحقيق أفضل أداء.
وإذا لم يكن هناك فهرس نصي معرّف، فستُجري الدالة فحصًا كاملًا للعمود بالقوة الغاشمة، وهو أبطأ بعدة مراتب من البحث باستخدام فهرس.
- الوسيط
input(دائمًا)، و
- الوسيط
needle(إذا أُعطي على هيئة String) باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. وإذا لم يكن للعمود فهرس نصي معرّف، فسيُستخدم بدلًا من ذلك مُجزِّئ الرموز
splitByNonAlpha. وإذا كان الوسيط
needleمن النوع Array(String)، فسيُعامل كل عنصر في المصفوفة على أنه رمز — ولا يحدث أي تجزئة إضافية إلى رموز. وإذا كان الفهرس النصي مهيأً بتعبير معالج مسبق، فسيُطبَّق المعالج المسبق على
needle(إذا أُعطي على هيئة
String) قبل التجزئة إلى رموز. وإذا كان الفهرس النصي مهيأً بتعبير معالج لاحق، فسيُطبَّق المعالج اللاحق على رموز
needleورموز
input(أي على كليهما بعد التجزئة إلى رموز).
البنية
عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال
lowerUTF8)، فإن
hasAnyTokens تطبّقه على
input، وعندما تكون
needles من النوع String، على
needles قبل التجزئة إلى رموز. وعندما تكون
needles من النوع Array(String)، تمر عناصرها كما هي ولا يُطبَّق عليها المعالج المسبق.
لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا في مسار الفهرس النصي، لذا قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل
SETTINGS use_skip_indexes = 0).
ويُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.
الأسماء المستعارة:
hasAnyTokens(input, needles)
hasAnyToken
الوسيطات
input— عمود الإدخال.
Stringأو
FixedStringأو
Nullable(String)أو
Nullable(FixedString)أو
Array(String)أو
Array(FixedString)أو
Array(Nullable(String))أو
Array(Nullable(FixedString))
needles— الرموز المراد البحث عنها.
Stringأو
Array(String)
tokenizer— مُجزِّئ الرموز المستخدم. الوسيطات الصالحة هي
splitByNonAlphaو
splitByStringو
asciiCJKو
ngramsو
sparseGramsو
array. هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، تكون القيمة الافتراضية
splitByNonAlpha.
const String
1 إذا وُجدت مطابقة واحدة على الأقل، وإلا فتُرجِع
0.
UInt8
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع نمط بحث نصي
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, 'a\\d()');
حدِّد سلاسل البحث المطلوب البحث عنها كما هي (من دون تجزئة إلى رموز) داخل مصفوفة
Response
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, ['a', 'd']);
توليد أنماط البحث باستخدام الدالة
Response
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
tokens
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, tokens('a()d', 'splitByString', ['()', '\\']));
أمثلة على استخدام أعمدة Array وMap
Response
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
مثال على عمود من نوع Array
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAnyTokens(tags, 'clickhouse');
مثال على استخدام mapKeys
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAnyTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);
مثال باستخدام mapValues
Response
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAnyTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);
Response
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
أُضيف في: v26.4.0 يتحقق مما إذا كان
hasPhrase
input يحتوي على جميع الرموز من
phrase بترتيب متتالٍ.
قبل البحث، تُجزِّئ الدالة كلًّا من الوسيطين
يجب أن يكون للعمود
input فهرس نصي مُعرّف للحصول على أفضل أداء.
إذا لم يكن هناك فهرس نصي مُعرّف، فستُجري الدالة فحصًا كاملًا للعمود، وهو أبطأ بعدة مراتب من البحث عبر الفهرس.
input و
phrase إلى رموز باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي.
إذا لم يكن للعمود فهرس نصي مُعرّف، فسيُستخدم بدلًا من ذلك مُجزِّئ الرموز
splitByNonAlpha — ما لم يتم تمرير مُجزِّئ رموز باعتباره الوسيط الثالث الاختياري.
يجب أن يكون وسيط مُجزِّئ الرموز واحدًا من
splitByNonAlpha أو
splitByString أو
ngrams أو
asciiCJK.
بخلاف
عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال
lowerUTF8)، تطبّقه
hasPhrase على كلٍّ من
input و
phrase قبل تجزئتهما إلى رموز.
لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا في مسار الفهرس النصي، لذلك قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل
SETTINGS use_skip_indexes = 0).
يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.
hasToken و
hasAnyTokens و
hasAllTokens، تتطلب
hasPhrase أن تظهر الرموز بالترتيب نفسه
ومن دون أي رموز فاصلة بينها. على سبيل المثال، تُرجع
hasPhrase('the quick brown fox', 'quick fox') القيمة 0
لأن “brown” تظهر بين “quick” و”fox”.
البنية
الأسماء المستعارة:
hasPhrase(input, phrase[, tokenizer])
matchPhrase
الوسيطات
input— عمود الإدخال.
Stringأو
FixedString
phrase— العبارة المراد البحث عنها.
const String
tokenizer— مُجزِّئ الرموز المراد استخدامها. اختياري، والقيمة الافتراضية هي
splitByNonAlpha.
const String
1 إذا عُثر على العبارة كتسلسل متتالٍ من الرموز، وإلا فتُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مطابقة العبارة
Query
SELECT hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick brown')
رموز غير متتالية
Response
┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick brown')─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick fox')
Response
┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick fox')─┐
│ 0 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في الإصدار: v23.7.0 يتحقق مما إذا كان needle تسلسلاً فرعيًا من haystack. التسلسل الفرعي لسلسلة نصية هو تسلسل يمكن اشتقاقه من سلسلة أخرى بحذف بعض المحارف أو دون حذف أي محرف، من دون تغيير ترتيب المحارف المتبقية. الصياغة
hasSubsequence
الوسائط
hasSubsequence(haystack, needle)
haystack— السلسلة التي يُبحث فيها عن التسلسل الفرعي.
String
needle— التسلسل الفرعي المطلوب البحث عنه.
String
1 إذا كان needle تسلسلاً فرعياً من haystack، وإلا فيعيد
0.
UInt8
أمثلة
فحص أساسي لتسلسل فرعي
Query
SELECT hasSubsequence('Hello World', 'HlWrd')
تعذّر العثور على تسلسل فرعي
Response
┌─hasSubsequence('Hello World', 'HlWrd')─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT hasSubsequence('Hello World', 'xyz')
Response
┌─hasSubsequence('Hello World', 'xyz')─┐
│ 0 │
└──────────────────────────────────────┘
استُحدثت في: v23.7.0 مثل
hasSubsequenceCaseInsensitive
hasSubsequence، لكنه يبحث مع تجاهل حالة الأحرف.
الصياغة
الوسيطات
hasSubsequenceCaseInsensitive(haystack, needle)
haystack— السلسلة النصية التي يُجرى البحث ضمنها.
String
needle— المتتالية الجزئية المراد البحث عنها.
String
needle متتالية جزئية من
haystack، وإلا فتُرجع 0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT hasSubsequenceCaseInsensitive('garbage', 'ARG');
Response
┌─hasSubsequenceCaseInsensitive('garbage', 'ARG')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.7.0 مثل
hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8
hasSubsequenceUTF8، لكنه يبحث دون التفريق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.
الصياغة
الوسيطات
hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle)
haystack— سلسلة مرمّزة بـ UTF8 يُجرى البحث فيها.
String
needle— سلسلة تسلسل فرعي مرمّزة بـ UTF8 يُبحث عنها.
String
needle تسلسلاً فرعيًا من
haystack، وإلا فتُرجِع 0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8('ClickHouse - столбцовая система управления базами данных', 'СИСТЕМА');
Response
┌─hasSubsequen⋯ 'СИСТЕМА')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
قُدِّمت في: v23.7.0 تشبه
hasSubsequenceUTF8
hasSubsequence، لكنها تفترض أن haystack و needle سلسلتان نصيتان مرمَّزتان بترميز UTF-8.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة تُرجع
hasSubsequenceUTF8(haystack, needle)
1 إذا كان
needle تسلسلاً فرعيًا من
haystack، وإلا فتُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT hasSubsequenceUTF8('картошка', 'кошка');
تسلسل فرعي غير متطابق
Response
┌─hasSubsequen⋯', 'кошка')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT hasSubsequenceUTF8('картошка', 'апельсин');
Response
┌─hasSubsequen⋯'апельсин')─┐
│ 0 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يتحقق مما إذا كان
hasToken
token المُعطى موجودًا في النص المراد البحث فيه.
يستخدم splitByNonAlpha كمُجزِّئ للرموز، أي إن
token يُعرَّف بأنه أطول تتابع فرعي ممكن من المحارف المتتالية
[0-9A-Za-z_] (الأرقام، ومحارف ASCII، والشرطة السفلية).
البنية
الوسيطات
hasToken(haystack, token)
haystack— السلسلة النصية المطلوب البحث فيها.
String
token— التوكن المطلوب البحث عنه.
const String
1 إذا عُثر على التوكن، و
0 خلاف ذلك.
UInt8
أمثلة
البحث عن توكن
Query
SELECT hasToken('clickhouse test', 'test')
Response
┌─hasToken('clickhouse test', 'test')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v20.1.0 ينفّذ بحثًا غير حساس لحالة الأحرف عن
hasTokenCaseInsensitive
needle داخل
haystack باستخدام الفهرس tokenbf_v1.
الصياغة
لهذه الدالة بعض الإشكالات مع مُقسِّمات الرموز غير الافتراضية وتعبيرات المعالجة المسبقة أو اللاحقة. نوصي باستخدام
hasAnyTokens و
hasAllTokens بدلًا من ذلك.
المعاملات
hasTokenCaseInsensitive(haystack, needle)
- لا شيء.
أُضيفت في: v23.1.0 تُجري بحثًا عن needle داخل haystack غير حساس لحالة الأحرف باستخدام فهرس tokenbf_v1. وتُرجع NULL إذا كان needle غير صحيح التكوين.
hasTokenCaseInsensitiveOrNull
الصيغة
لهذه الدالة بعض المحاذير عند استخدامها مع مُقسِّمات الرموز غير الافتراضية أو تعبيرات المعالج التمهيدي أو المعالج اللاحق. نوصي باستخدام
hasAnyTokens و
hasAllTokens بدلًا من ذلك.
المعاملات
hasTokenCaseInsensitiveOrNull(haystack, needle)
- لا شيء.
قُدِّم في: v20.1.0 مثل
hasTokenOrNull
hasToken، لكنه يُرجع NULL إذا كان الرمز غير مُشكَّل على نحو صحيح.
الصيغة
الوسيطات
hasTokenOrNull(haystack, token)
haystack— السلسلة المراد البحث فيها. يجب أن تكون ثابتة.
String
token— الرمز المراد البحث عنه.
const String
1 إذا عُثر على الرمز، و
0 خلاف ذلك، و
NULL إذا كان الرمز غير صحيح التكوين.
Nullable(UInt8)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT hasTokenOrNull('apple banana cherry', 'ban ana');
Response
┌─hasTokenOrNu⋯ 'ban ana')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v26.4.0 تُبرز مواضع ظهور مصطلحات البحث في سلسلة نصية عبر إحاطتها بوسوم HTML. تُجري الدالة مطابقة ASCII غير حساسة لحالة الأحرف. وإذا تداخلت عدة مصطلحات بحث أو كانت متجاورة في النص، فتُدمج الأجزاء المطابَقة في مقطع مميّز واحد. الصياغة
highlight
الوسيطات
highlight(haystack, needles[, open_tag, close_tag])
haystack— النص المراد البحث فيه.
Stringأو
FixedString
needles— مصفوفة من عبارات البحث المراد إبرازها.
const Array(String)
open_tag— وسم الفتح الذي يُدرج قبل كل تطابق. القيمة الافتراضية:
<em>.
const String
close_tag— وسم الإغلاق الذي يُدرج بعد كل تطابق. القيمة الافتراضية:
</em>.
const String
String
أمثلة
إبراز أساسي
Query
SELECT highlight('The quick brown fox', ['quick', 'fox'])
الوسوم المخصّصة
Response
┌─highlight('The quick brown fox', ['quick', 'fox'])─┐
│ The <em>quick</em> brown <em>fox</em> │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT highlight('Hello World', ['hello'], '<b>', '</b>')
Response
┌─highlight('Hello World', ['hello'], '<b>', '</b>')─┐
│ <b>Hello</b> World │
└────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v20.6.0 مثل
ilike
like، لكنه يبحث بدون مراعاة حالة الأحرف. ويدعم عبارة
ESCAPE الاختيارية (راجع
like).
البنية
الوسيطات
ilike(haystack, pattern[, escape_character])
-- haystack ILIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']
haystack— السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث.
Stringأو
FixedString
pattern— نمط LIKE المطلوب مطابقته.
String
escape_character— سلسلة اختيارية مكوّنة من محرف واحد تُستخدم كمحرف هروب بدلًا من
\. الافتراضي:
\.
String
1 إذا كانت السلسلة تطابق نمط LIKE (غير حساس لحالة الأحرف)، وإلا تُعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ilike('ClickHouse', '%house%');
Response
┌─ilike('ClickHouse', '%house%')─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 تُرجع ما إذا كانت السلسلة
like
haystack تطابق تعبير
LIKE
pattern.
يمكن أن يحتوي تعبير
LIKE على أحرف عادية والرموز الوصفية التالية:
- يشير
%إلى أي عدد من الأحرف كيفما كانت (بما في ذلك عدم وجود أي أحرف).
- يشير
_إلى حرف واحد كيفما كان.
- تُستخدم
\لإفلات القيم الحرفية
%و
_و
\.
_ نقطة الترميز Unicode
¥، التي تُمثَّل في UTF-8 باستخدام بايتين.
إذا لم تكن
haystack أو تعبير
LIKE صالحَين وفق UTF-8، فسيكون السلوك غير معرّف.
لا يُجرى أي تطبيع Unicode تلقائيًا، ويمكنك استخدام الدوال
normalizeUTF8* لهذا الغرض.
للمطابقة مع
% و
_ و
\ الحرفية (وهي محارف وصفية في
LIKE)، أضف قبلها شرطة مائلة عكسية:
\% و
\_ و
\\.
وتفقد الشرطة المائلة العكسية معناها الخاص (أي تُفسَّر حرفيًا) إذا سبقت حرفًا غير
% أو
_ أو
\.
بالنسبة إلى تعابير
يتطلب ClickHouse أيضًا تهريب الشرطات المائلة العكسية داخل السلاسل كما هو موضح هنا، لذا ستحتاج فعليًا إلى كتابة
\\% و
\\_ و
\\\\.
LIKE من الشكل
%needle%، تكون الدالة بالسرعة نفسها التي تتمتع بها الدالة
position.
أما جميع تعابير
LIKE الأخرى فتُحوَّل داخليًا إلى تعبير نمطي وتُنفَّذ بأداء مماثل للدالة
match.
تحدّد عبارة
عبارة ESCAPE
ESCAPE الاختيارية محرف هروب مخصّصًا (ويجب أن يكون محرف ASCII واحدًا).
عند تحديده، يستبدل محرف الهروب المخصّص الشرطة المائلة العكسية الافتراضية عند التعامل مع المحرفين الخاصين
% و
_.
يمكن لمحرف الهروب أن يُستخدم مع ثلاثة أشياء:
% (علامة نسبة مئوية حرفية)، و
_ (شرطة سفلية حرفية)، ونفسه (محرف هروب حرفي).
عند استخدام محرف هروب مخصّص، لا يعود للشرطة المائلة العكسية أي معنى خاص، وتُعامَل على أنها محرف حرفي.
البنية
الوسيطات
like(haystack, pattern[, escape_character])
-- haystack LIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']
haystack— السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث.
Stringأو
FixedString
pattern— نمط
LIKEالمستخدم للمطابقة. يمكن أن يحتوي على
%(يطابق أي عدد من المحارف)، و
_(يطابق محرفًا واحدًا)، و
\كحرف هروب.
String
escape_character— سلسلة نصية اختيارية مكوّنة من محرف واحد تُستخدم كحرف هروب بدلًا من
\. القيمة الافتراضية:
\.
String
1 إذا كانت السلسلة النصية تطابق نمط
LIKE، وإلا فتُعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT like('ClickHouse', '%House');
محرف بدل لحرف واحد
Response
┌─like('ClickHouse', '%House')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT like('ClickHouse', 'Click_ouse');
نمط لا يتطابق
Response
┌─like('ClickH⋯lick_ouse')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT like('ClickHouse', '%SQL%');
بند ESCAPE
Response
┌─like('ClickHouse', '%SQL%')─┐
│ 0 │
└─────────────────────────────┘
Query
SELECT '50%off' LIKE '50#%off' ESCAPE '#';
Response
┌─like('50%off', '50#%off', '#')─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v18.16.0 مثل
locate
position، ولكن مع تبديل الوسيطين
haystack و
locate.
الصياغة
سلوك يعتمد على الإصداريعتمد سلوك هذه الدالة على إصدار ClickHouse:
- في الإصدارات < v24.3، كانت
locateاسمًا مستعارًا للدالة
position، وكانت تقبل الوسائط
(haystack, needle[, start_pos]).
- في الإصدارات >= 24.3، أصبحت
locateدالة مستقلة (لتحقيق توافق أفضل مع MySQL)، وتقبل الوسائط
(needle, haystack[, start_pos]). يمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد
function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = false.
الوسيطات
locate(needle, haystack[, start_pos])
needle— السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها.
String
haystack— السلسلة التي يُجرى فيها البحث.
Stringأو
Enum
start_pos— اختياري. الموضع في
haystackالذي يبدأ منه البحث (مع بدء العد من 1).
UInt
0 إذا لم يُعثر عليها.
UInt64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT locate('ca', 'abcabc')
Response
┌─locate('ca', 'abcabc')─┐
│ 3 │
└────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كانت السلسلة النصية المُدخلة تطابق نمط التعبير النمطي المُعطى. تستخدم هذه الدالة مكتبة RE2 للتعبيرات النمطية. يُرجى الرجوع إلى re2 للاطلاع على الصياغة المدعومة. تعمل المطابقة على افتراض UTF-8. فعلى سبيل المثال، يُستخدَم
match
¥ داخليًا على هيئة بايتين، لكن المطابقة تتعامل معه باعتباره نقطة ترميز واحدة.
يجب ألا يحتوي التعبير النمطي على بايتات NULL.
إذا لم تكن السلسلة النصية المُدخلَة أو النمط بتنسيق UTF-8 صالحين، فسيكون السلوك غير معرّف.
وعلى خلاف السلوك الافتراضي في re2، فإن
. يطابق فواصل الأسطر. لتعطيل ذلك، أضف
(?-s) في بداية النمط.
النمط غير مقيَّد. ولمطابقة السلسلة النصية بالكامل، قيِّد النمط بنفسك باستخدام
^ و
$.
إذا كنت تريد فقط البحث عن سلاسل فرعية، فيمكنك استخدام الدالتين
like أو
position بدلًا من ذلك، إذ تعملان أسرع بكثير من هذه الدالة.
صياغة عامل التشغيل البديلة:
haystack REGEXP pattern.
الصياغة
الأسماء المستعارة:
match(haystack, pattern)
REGEXP_MATCHES
الوسيطات
haystack— سلسلة يُبحث فيها عن النمط.
String
pattern— نمط تعبير نمطي. يمكن أن يكون ثابتًا أو أن يأتي من عمود.
String
1 إذا كان هناك تطابق مع النمط، و
0 خلاف ذلك.
UInt8
أمثلة
مطابقة الأنماط الأساسية
Query
SELECT match('Hello World', 'Hello.*')
النمط لا يتطابق
Response
┌─match('Hello World', 'Hello.*')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────┘
Query
SELECT match('Hello World', 'goodbye.*')
مطابقة جزء من سلسلة نصية
Response
┌─match('Hello World', 'goodbye.*')─┐
│ 0 │
└───────────────────────────────────┘
Query
SELECT match('abcde', 'b.*d'), match('abcde', '^b.*d$')
Response