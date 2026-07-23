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تُجري جميع الدوال في هذا القسم البحث بشكل حساس لحالة الأحرف افتراضيًا. وعادةً ما تتوفر صيغ دوال منفصلة للبحث غير الحساس لحالة الأحرف.
يتبع البحث غير الحساس لحالة الأحرف قواعد التحويل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة في اللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال، يكون الحرف الكبير لـ i في اللغة الإنجليزية هو I، بينما يكون في اللغة التركية İ - لذا قد تكون النتائج غير متوقعة في اللغات غير الإنجليزية.
تفترض الدوال في هذا القسم أيضًا أن السلسلة التي يُبحث فيها (ويُشار إليها في هذا القسم باسم haystack) وسلسلة البحث (ويُشار إليها في هذا القسم باسم needle) نصّان مرمَّزان بترميز أحادي البايت. وإذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتائج غير معرّفة. وعادةً ما تتوفر صيغ دوال منفصلة للبحث في السلاسل المرمَّزة بـ UTF-8. وبالمثل، إذا استُخدمت صيغة دالة لـ UTF-8 وكانت سلاسل الإدخال ليست نصًا مرمَّزًا بـ UTF-8، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتائج غير معرّفة. لاحظ أيضًا أنه لا يُجرى أي تطبيع تلقائي لـ Unicode، ولكن يمكنك استخدام دوال normalizeUTF8*() لهذا الغرض. يُشرح كلٌّ من الدوال العامة للسلاسل ودوال الاستبدال في السلاسل بشكل منفصل.
التوثيق أدناه مُولَّد من جدول النظام system.functions.

countMatches

أُضيف في: v21.1.0 يعيد عدد مرات تطابق تعبير نمطي داخل سلسلة نصية.
سلوك يعتمد على الإصداريعتمد سلوك هذه الدالة على إصدار ClickHouse:
  • في الإصدارات < v25.6، تتوقف الدالة عن العد عند أول تطابق فارغ حتى إذا كان النمط يسمح بذلك.
  • في الإصدارات >= 25.6، تواصل الدالة التنفيذ عند حدوث تطابق فارغ. ويمكن استعادة السلوك القديم باستخدام الإعداد count_matches_stop_at_empty_match = true;
البنية
الوسيطات
  • haystack — السلسلة النصية المطلوب البحث فيها. String
  • pattern — نمط التعبير النمطي. String
القيمة المعادة يعيد عدد المطابقات التي عُثر عليها. UInt64 أمثلة عدّ تسلسلات الأرقام
Query
Response

countMatchesCaseInsensitive

استُحدث في: v21.1.0 مشابه لـ countMatches، لكنه يُجري مطابقة تتجاهل حالة الأحرف. البنية
الوسيطات
  • haystack — السلسلة النصية المراد البحث فيها. String
  • pattern — نمط تعبير نمطي. const String
القيمة المعادة يعيد عدد المطابقات التي تم العثور عليها. UInt64 أمثلة العدّ دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة
Query
Response

countSubstrings

أُضيف في: v21.1.0 يُرجع عدد مرات ظهور السلسلة الفرعية needle ضمن السلسلة haystack. البنية
المعاملات
  • haystack — السلسلة التي يُجرى البحث فيها. String أو Enum. - needle — السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. String. - start_pos — الموضع (بدءًا من 1) في haystack الذي يبدأ منه البحث. UInt. اختياري.
القيمة المُعادة عدد مرات الظهور. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
باستخدام الوسيط start_pos
Query
Response

countSubstringsCaseInsensitive

قُدِّمت في: v21.1.0 مثل countSubstrings، لكنه يحسب بغض النظر عن حالة الأحرف. الصياغة
الوسائط
  • haystack — السلسلة التي يُجرى فيها البحث. String أو Enum
  • needle — السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. String
  • start_pos — اختياري. الموضع (بدءًا من 1) في haystack الذي يبدأ منه البحث. UInt*
القيمة المُعادة يُرجع عدد مرات ظهور needle في haystack. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
باستخدام الوسيطة start_pos
Query
Response

countSubstringsCaseInsensitiveUTF8

أُضيفت في: v21.1.0 مشابهة لـ countSubstrings، لكنها تحسب بدون حساسية لحالة الأحرف، وتفترض أن haystack عبارة عن سلسلة UTF-8. الصيغة
المعاملات
  • haystack — سلسلة UTF-8 يُجرى البحث فيها. String أو Enum
  • needle — سلسلة فرعية يُبحث عنها. String
  • start_pos — اختياري. الموضع (ابتداءً من 1) في haystack الذي يبدأ منه البحث. UInt*
القيمة المُعادة يعيد عدد مرات ظهور needle في haystack. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مع الوسيطة start_pos
Query
Response

extract

متوفر منذ: v1.1.0 يستخرج أول تطابق لتعبير نمطي في سلسلة نصية. إذا لم يطابق ‘haystack’ ‏‘pattern’، فستُعاد سلسلة فارغة. تستخدم هذه الدالة مكتبة RE2 للتعبيرات النمطية. يُرجى الرجوع إلى re2 للاطلاع على البنية المدعومة. إذا كان التعبير النمطي يحتوي على مجموعات ملتقطة (أنماطًا فرعية)، فستطابق الدالة سلسلة الإدخال مع أول مجموعة ملتقطة. البنية
الوسيطات
  • haystack — السلسلة المراد الاستخراج منها. String
  • pattern — تعبير نمطي، يحتوي عادةً على مجموعة التقاط. const String
القيمة المعادة يعيد الجزء المستخرج على هيئة سلسلة. String أمثلة استخراج النطاق من البريد الإلكتروني
Query
Response
إذا لم توجد مطابقة، تُعاد سلسلة فارغة
Query
Response

extractAll

أُضيفت في: v1.1.0 مثل extract، لكنها تُرجِع مصفوفة تضم جميع مطابقات التعبير النمطي في سلسلة نصية. إذا لم يطابق ‘haystack’ التعبير النمطي ‘pattern’، فستُرجَع مصفوفة فارغة. إذا كان التعبير النمطي يحتوي على مجموعات ملتقطة (أنماط فرعية)، فستُطابِق الدالة سلسلة الإدخال مع أول مجموعة ملتقطة. البنية
الوسيطات
  • haystack — السلسلة التي تُستخرج منها المقاطع. String
  • pattern — تعبير نمطي، وقد يتضمن اختياريًا مجموعات التقاط. const String
القيمة المعادة يعيد مصفوفة من المقاطع المستخرجة. Array(String) أمثلة استخراج جميع الأرقام
Query
Response
الاستخراج باستخدام مجموعة الالتقاط
Query
Response

extractAllGroupsHorizontal

أُضيفت في: v20.5.0 تطابق جميع مجموعات السلسلة النصية باستخدام التعبير النمطي الموفَّر، وتُرجع مصفوفة من المصفوفات، بحيث تحتوي كل مصفوفة على جميع القيم الملتقطة من المجموعة الملتقِطة نفسها، مرتبة حسب رقم المجموعة. البنية
الوسيطات القيمة المعادة تعيد مصفوفة من المصفوفات، حيث تحتوي كل مصفوفة داخلية على جميع القيم الملتقطة من مجموعة ملتقطة واحدة عبر كل المطابقات. تحتوي المصفوفة الداخلية الأولى على جميع القيم الملتقطة من المجموعة 1، والثانية من المجموعة 2، وهكذا. وإذا لم يتم العثور على أي مطابقات، فستُعاد مصفوفة فارغة. Array(Array(String)) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

extractGroups

أُضيفت في: v20.5.0 يستخرج مجموعات الالتقاط من أول سلسلة فرعية يطابقها تعبير نمطي. ولاستخراج المجموعات من جميع المطابقات، استخدم extractAllGroupsHorizontal أو extractAllGroupsVertical. الصيغة
المعاملات
  • s — سلسلة الإدخال المطلوب الاستخراج منها. String أو FixedString
  • regexp — تعبير نمطي. يجب أن يحتوي على مجموعة ملتقطة واحدة على الأقل. ثابت. const String أو const FixedString
القيمة المُعادة إذا وُجد تطابق مع التعبير النمطي، فستُعاد مصفوفة تحتوي على المجموعات الملتقطة (1 إلى N، حيث إن N هو عدد المجموعات الملتقطة في regexp) لأول تطابق. وإذا لم يوجد تطابق، فستُعاد مصفوفة فارغة. Array(String) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

hasAllTokens

أُضيف في: v25.10.0 مثل hasAnyTokens، لكنه يعيد 1 إذا كانت جميع الرموز في السلسلة أو المصفوفة needle تطابق السلسلة input، ويعيد 0 خلاف ذلك. وإذا كانت input عمودًا، فإنه يعيد جميع الصفوف التي تستوفي هذا الشرط.
يجب أن يكون للعمود input فهرس نصي معرّف لضمان أفضل أداء. إذا لم يكن هناك فهرس نصي معرّف، فستُجري الدالة مسحًا كاملًا للعمود دون استخدام فهرس، وهو أبطأ بكثير من البحث باستخدام فهرس.
قبل البحث، تُجزِّئ الدالة إلى رموز:
  • الوسيط input (دائمًا)، و
  • الوسيط needle (إذا أُعطي على هيئة String) باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. إذا لم يكن للعمود فهرس نصي معرّف، فسيُستخدم بدلًا منه مُجزِّئ الرموز splitByNonAlpha. إذا كان الوسيط needle من النوع Array(String)، فسيُعامل كل عنصر في المصفوفة على أنه رمز — ولا تُجرى أي عملية إضافية لتجزئته إلى رموز. إذا كان الفهرس النصي يحتوي على تعبير معالج مسبق مُعدّ، فسيُطبَّق المعالج المسبق على needle (إذا أُعطي كـ String) قبل تجزئته إلى رموز. إذا كان الفهرس النصي يحتوي على تعبير معالج لاحق مُعدّ، فسيُطبَّق المعالج اللاحق على رموز needle ورموز input (أي على كليهما بعد التجزئة إلى رموز).
تُتجاهل الرموز المكررة. على سبيل المثال، تُعامل needles = [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] بالطريقة نفسها مثل [‘ClickHouse’].
عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال lowerUTF8)، فإن hasAllTokens يطبّقه على input، وعندما تكون needles من نوع String، يطبّقه أيضًا على needles قبل تجزئتها إلى رموز. وعندما تكون needles من نوع Array(String)، فتمرَّر عناصرها كما هي ولا يُطبَّق عليها المعالج المسبق. لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا على مسار الفهرس النصي، لذلك قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل SETTINGS use_skip_indexes = 0). يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.
البنية
الأسماء البديلة: hasAllToken الوسيطات
  • input — عمود الإدخال. String أو FixedString أو Array(String) أو Array(FixedString)
  • needles — الرموز المراد البحث عنها. String أو Array(String)
  • tokenizer — مُجزِّئ الرموز المميزّة المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي splitByNonAlpha وsplitByString وasciiCJK وngrams وsparseGrams وarray. وهو اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية splitByNonAlpha. const String
القيمة المُعادة تُعيد 1 إذا تطابقت جميع الرموز المراد البحث عنها، وإلا فتُعيد 0. UInt8 أمثلة استخدام أساسي مع سلسلة بحث من نوع String
Query
Response
حدِّد أنماط البحث المطلوب العثور عليها كما هي (من دون تجزئة إلى وحدات) في مصفوفة
Query
Response
أنشئ عبارات البحث باستخدام الدالة tokens
Query
Response
استخدم مُجزِّئًا مخصّصًا باستخدام الوسيط الثالث
Query
Response
أمثلة استخدام الأعمدة من نوع Array وMap
Query
مثال على عمود من نوع Array
Query
Response
مثال باستخدام mapKeys
Query
Response
مثال على mapValues
Query
Response

hasAnyTokens

أُضيف في: v25.10.0 يعيد 1 إذا طابق رمز واحد على الأقل في السلسلة أو المصفوفة needle السلسلة input، ويعيد 0 خلاف ذلك. وإذا كانت input عمودًا، فإنه يعيد جميع الصفوف التي تستوفي هذا الشرط.
يجب تعريف فهرس نصي على العمود input لتحقيق أفضل أداء. وإذا لم يكن هناك فهرس نصي معرّف، فستُجري الدالة فحصًا كاملًا للعمود بالقوة الغاشمة، وهو أبطأ بعدة مراتب من البحث باستخدام فهرس.
قبل البحث، تُجزِّئ الدالة إلى رموز:
  • الوسيط input (دائمًا)، و
  • الوسيط needle (إذا أُعطي على هيئة String) باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. وإذا لم يكن للعمود فهرس نصي معرّف، فسيُستخدم بدلًا من ذلك مُجزِّئ الرموز splitByNonAlpha. وإذا كان الوسيط needle من النوع Array(String)، فسيُعامل كل عنصر في المصفوفة على أنه رمز — ولا يحدث أي تجزئة إضافية إلى رموز. وإذا كان الفهرس النصي مهيأً بتعبير معالج مسبق، فسيُطبَّق المعالج المسبق على needle (إذا أُعطي على هيئة String) قبل التجزئة إلى رموز. وإذا كان الفهرس النصي مهيأً بتعبير معالج لاحق، فسيُطبَّق المعالج اللاحق على رموز needle ورموز input (أي على كليهما بعد التجزئة إلى رموز).
تُتجاهل الرموز المكررة. فعلى سبيل المثال، [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] تُعامل بالطريقة نفسها مثل [‘ClickHouse’].
عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال lowerUTF8)، فإن hasAnyTokens تطبّقه على input، وعندما تكون needles من النوع String، على needles قبل التجزئة إلى رموز. وعندما تكون needles من النوع Array(String)، تمر عناصرها كما هي ولا يُطبَّق عليها المعالج المسبق. لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا في مسار الفهرس النصي، لذا قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل SETTINGS use_skip_indexes = 0). ويُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.
البنية
الأسماء المستعارة: hasAnyToken الوسيطات القيمة المعادة تُرجِع 1 إذا وُجدت مطابقة واحدة على الأقل، وإلا فتُرجِع 0. UInt8 أمثلة الاستخدام الأساسي مع نمط بحث نصي
Query
Response
حدِّد سلاسل البحث المطلوب البحث عنها كما هي (من دون تجزئة إلى رموز) داخل مصفوفة
Query
Response
توليد أنماط البحث باستخدام الدالة tokens
Query
Response
أمثلة على استخدام أعمدة Array وMap
Query
مثال على عمود من نوع Array
Query
Response
مثال على استخدام mapKeys
Query
Response
مثال باستخدام mapValues
Query
Response

hasPhrase

أُضيف في: v26.4.0 يتحقق مما إذا كان input يحتوي على جميع الرموز من phrase بترتيب متتالٍ.
يجب أن يكون للعمود input فهرس نصي مُعرّف للحصول على أفضل أداء. إذا لم يكن هناك فهرس نصي مُعرّف، فستُجري الدالة فحصًا كاملًا للعمود، وهو أبطأ بعدة مراتب من البحث عبر الفهرس.
قبل البحث، تُجزِّئ الدالة كلًّا من الوسيطين input وphrase إلى رموز باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. إذا لم يكن للعمود فهرس نصي مُعرّف، فسيُستخدم بدلًا من ذلك مُجزِّئ الرموز splitByNonAlpha — ما لم يتم تمرير مُجزِّئ رموز باعتباره الوسيط الثالث الاختياري. يجب أن يكون وسيط مُجزِّئ الرموز واحدًا من splitByNonAlpha أو splitByString أو ngrams أو asciiCJK.
عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال lowerUTF8)، تطبّقه hasPhrase على كلٍّ من input وphrase قبل تجزئتهما إلى رموز. لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا في مسار الفهرس النصي، لذلك قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل SETTINGS use_skip_indexes = 0). يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.
بخلاف hasToken وhasAnyTokens وhasAllTokens، تتطلب hasPhrase أن تظهر الرموز بالترتيب نفسه ومن دون أي رموز فاصلة بينها. على سبيل المثال، تُرجع hasPhrase('the quick brown fox', 'quick fox') القيمة 0 لأن “brown” تظهر بين “quick” و”fox”. البنية
الأسماء المستعارة: matchPhrase الوسيطات
  • input — عمود الإدخال. String أو FixedString
  • phrase — العبارة المراد البحث عنها. const String
  • tokenizer — مُجزِّئ الرموز المراد استخدامها. اختياري، والقيمة الافتراضية هي splitByNonAlpha. const String
القيمة المعادة تُرجع 1 إذا عُثر على العبارة كتسلسل متتالٍ من الرموز، وإلا فتُرجع 0. UInt8 أمثلة مطابقة العبارة
Query
Response
رموز غير متتالية
Query
Response

hasSubsequence

أُضيف في الإصدار: v23.7.0 يتحقق مما إذا كان needle تسلسلاً فرعيًا من haystack. التسلسل الفرعي لسلسلة نصية هو تسلسل يمكن اشتقاقه من سلسلة أخرى بحذف بعض المحارف أو دون حذف أي محرف، من دون تغيير ترتيب المحارف المتبقية. الصياغة
الوسائط
  • haystack — السلسلة التي يُبحث فيها عن التسلسل الفرعي. String
  • needle — التسلسل الفرعي المطلوب البحث عنه. String
القيمة المعادة يعيد 1 إذا كان needle تسلسلاً فرعياً من haystack، وإلا فيعيد 0. UInt8 أمثلة فحص أساسي لتسلسل فرعي
Query
Response
تعذّر العثور على تسلسل فرعي
Query
Response

hasSubsequenceCaseInsensitive

استُحدثت في: v23.7.0 مثل hasSubsequence، لكنه يبحث مع تجاهل حالة الأحرف. الصياغة
الوسيطات
  • haystack — السلسلة النصية التي يُجرى البحث ضمنها. String
  • needle — المتتالية الجزئية المراد البحث عنها. String
القيمة المُعادة تُرجع 1 إذا كانت needle متتالية جزئية من haystack، وإلا فتُرجع 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8

أُضيف في: v23.7.0 مثل hasSubsequenceUTF8، لكنه يبحث دون التفريق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة. الصياغة
الوسيطات
  • haystack — سلسلة مرمّزة بـ UTF8 يُجرى البحث فيها. String
  • needle — سلسلة تسلسل فرعي مرمّزة بـ UTF8 يُبحث عنها. String
القيمة المعادة تُرجِع 1 إذا كانت needle تسلسلاً فرعيًا من haystack، وإلا فتُرجِع 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

hasSubsequenceUTF8

قُدِّمت في: v23.7.0 تشبه hasSubsequence، لكنها تفترض أن haystack و needle سلسلتان نصيتان مرمَّزتان بترميز UTF-8. البنية
الوسائط
  • haystack — السلسلة التي يُبحث فيها. String
  • needle — التسلسل الفرعي المراد البحث عنه. String
القيمة المُعادة تُرجع 1 إذا كان needle تسلسلاً فرعيًا من haystack، وإلا فتُرجع 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
تسلسل فرعي غير متطابق
Query
Response

hasToken

أُضيف في: v20.1.0 يتحقق مما إذا كان token المُعطى موجودًا في النص المراد البحث فيه. يستخدم splitByNonAlpha كمُجزِّئ للرموز، أي إن token يُعرَّف بأنه أطول تتابع فرعي ممكن من المحارف المتتالية [0-9A-Za-z_] (الأرقام، ومحارف ASCII، والشرطة السفلية). البنية
الوسيطات
  • haystack — السلسلة النصية المطلوب البحث فيها. String
  • token — التوكن المطلوب البحث عنه. const String
القيمة المُعادة تُرجع 1 إذا عُثر على التوكن، و0 خلاف ذلك. UInt8 أمثلة البحث عن توكن
Query
Response

hasTokenCaseInsensitive

قُدِّمت في: v20.1.0 ينفّذ بحثًا غير حساس لحالة الأحرف عن needle داخل haystack باستخدام الفهرس tokenbf_v1.
لهذه الدالة بعض الإشكالات مع مُقسِّمات الرموز غير الافتراضية وتعبيرات المعالجة المسبقة أو اللاحقة. نوصي باستخدام hasAnyTokens وhasAllTokens بدلًا من ذلك.
الصياغة
المعاملات
  • لا شيء.
القيمة المُعادة أمثلة

hasTokenCaseInsensitiveOrNull

أُضيفت في: v23.1.0 تُجري بحثًا عن needle داخل haystack غير حساس لحالة الأحرف باستخدام فهرس tokenbf_v1. وتُرجع NULL إذا كان needle غير صحيح التكوين.
لهذه الدالة بعض المحاذير عند استخدامها مع مُقسِّمات الرموز غير الافتراضية أو تعبيرات المعالج التمهيدي أو المعالج اللاحق. نوصي باستخدام hasAnyTokens وhasAllTokens بدلًا من ذلك.
الصيغة
المعاملات
  • لا شيء.
القيمة المُعادة أمثلة

hasTokenOrNull

قُدِّم في: v20.1.0 مثل hasToken، لكنه يُرجع NULL إذا كان الرمز غير مُشكَّل على نحو صحيح. الصيغة
الوسيطات
  • haystack — السلسلة المراد البحث فيها. يجب أن تكون ثابتة. String
  • token — الرمز المراد البحث عنه. const String
القيمة المُعادة يُرجع 1 إذا عُثر على الرمز، و0 خلاف ذلك، وNULL إذا كان الرمز غير صحيح التكوين. Nullable(UInt8) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

highlight

أُضيفت في: v26.4.0 تُبرز مواضع ظهور مصطلحات البحث في سلسلة نصية عبر إحاطتها بوسوم HTML. تُجري الدالة مطابقة ASCII غير حساسة لحالة الأحرف. وإذا تداخلت عدة مصطلحات بحث أو كانت متجاورة في النص، فتُدمج الأجزاء المطابَقة في مقطع مميّز واحد. الصياغة
الوسيطات
  • haystack — النص المراد البحث فيه. String أو FixedString
  • needles — مصفوفة من عبارات البحث المراد إبرازها. const Array(String)
  • open_tag — وسم الفتح الذي يُدرج قبل كل تطابق. القيمة الافتراضية: <em>. const String
  • close_tag — وسم الإغلاق الذي يُدرج بعد كل تطابق. القيمة الافتراضية: </em>. const String
القيمة المُعادة يُرجع النص المُدخل مع إحاطة العبارات المتطابقة بالوسوم المحددة. String أمثلة إبراز أساسي
Query
Response
الوسوم المخصّصة
Query
Response

ilike

قُدِّم في: v20.6.0 مثل like، لكنه يبحث بدون مراعاة حالة الأحرف. ويدعم عبارة ESCAPE الاختيارية (راجع like). البنية
الوسيطات
  • haystack — السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث. String أو FixedString
  • pattern — نمط LIKE المطلوب مطابقته. String
  • escape_character — سلسلة اختيارية مكوّنة من محرف واحد تُستخدم كمحرف هروب بدلًا من \. الافتراضي: \. String
القيمة المعادة تُعيد 1 إذا كانت السلسلة تطابق نمط LIKE (غير حساس لحالة الأحرف)، وإلا تُعيد 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

like

أُضيف في: v1.1.0 تُرجع ما إذا كانت السلسلة haystack تطابق تعبير LIKEpattern. يمكن أن يحتوي تعبير LIKE على أحرف عادية والرموز الوصفية التالية:
  • يشير % إلى أي عدد من الأحرف كيفما كانت (بما في ذلك عدم وجود أي أحرف).
  • يشير _ إلى حرف واحد كيفما كان.
  • تُستخدم \ لإفلات القيم الحرفية % و_ و\.
تعتمد المطابقة على UTF-8، فمثلًا يطابق _ نقطة الترميز Unicode ‏¥، التي تُمثَّل في UTF-8 باستخدام بايتين. إذا لم تكن haystack أو تعبير LIKE صالحَين وفق UTF-8، فسيكون السلوك غير معرّف. لا يُجرى أي تطبيع Unicode تلقائيًا، ويمكنك استخدام الدوال normalizeUTF8* لهذا الغرض. للمطابقة مع % و_ و\ الحرفية (وهي محارف وصفية في LIKE)، أضف قبلها شرطة مائلة عكسية: \% و\_ و\\. وتفقد الشرطة المائلة العكسية معناها الخاص (أي تُفسَّر حرفيًا) إذا سبقت حرفًا غير % أو _ أو \.
يتطلب ClickHouse أيضًا تهريب الشرطات المائلة العكسية داخل السلاسل كما هو موضح هنا، لذا ستحتاج فعليًا إلى كتابة \\% و\\_ و\\\\.
بالنسبة إلى تعابير LIKE من الشكل %needle%، تكون الدالة بالسرعة نفسها التي تتمتع بها الدالة position. أما جميع تعابير LIKE الأخرى فتُحوَّل داخليًا إلى تعبير نمطي وتُنفَّذ بأداء مماثل للدالة match.

عبارة ESCAPE

تحدّد عبارة ESCAPE الاختيارية محرف هروب مخصّصًا (ويجب أن يكون محرف ASCII واحدًا). عند تحديده، يستبدل محرف الهروب المخصّص الشرطة المائلة العكسية الافتراضية عند التعامل مع المحرفين الخاصين % و _. يمكن لمحرف الهروب أن يُستخدم مع ثلاثة أشياء: % (علامة نسبة مئوية حرفية)، و_ (شرطة سفلية حرفية)، ونفسه (محرف هروب حرفي). عند استخدام محرف هروب مخصّص، لا يعود للشرطة المائلة العكسية أي معنى خاص، وتُعامَل على أنها محرف حرفي. البنية
الوسيطات
  • haystack — السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث. String أو FixedString
  • pattern — نمط LIKE المستخدم للمطابقة. يمكن أن يحتوي على % (يطابق أي عدد من المحارف)، و_ (يطابق محرفًا واحدًا)، و\ كحرف هروب. String
  • escape_character — سلسلة نصية اختيارية مكوّنة من محرف واحد تُستخدم كحرف هروب بدلًا من \. القيمة الافتراضية: \. String
القيمة المُعادة تُعيد 1 إذا كانت السلسلة النصية تطابق نمط LIKE، وإلا فتُعيد 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
محرف بدل لحرف واحد
Query
Response
نمط لا يتطابق
Query
Response
بند ESCAPE
Query
Response

locate

أُضيفت في: v18.16.0 مثل position، ولكن مع تبديل الوسيطين haystack وlocate.
سلوك يعتمد على الإصداريعتمد سلوك هذه الدالة على إصدار ClickHouse:
  • في الإصدارات < v24.3، كانت locate اسمًا مستعارًا للدالة position، وكانت تقبل الوسائط (haystack, needle[, start_pos]).
  • في الإصدارات >= 24.3، أصبحت locate دالة مستقلة (لتحقيق توافق أفضل مع MySQL)، وتقبل الوسائط (needle, haystack[, start_pos]). يمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = false.
الصياغة
الوسيطات
  • needle — السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. String
  • haystack — السلسلة التي يُجرى فيها البحث. String أو Enum
  • start_pos — اختياري. الموضع في haystack الذي يبدأ منه البحث (مع بدء العد من 1). UInt
القيمة المُعادة يعيد موضع البداية محسوبًا بالبايتات، بدءًا من 1، إذا عُثر على السلسلة الفرعية، و0 إذا لم يُعثر عليها. UInt64 أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response

match

أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كانت السلسلة النصية المُدخلة تطابق نمط التعبير النمطي المُعطى. تستخدم هذه الدالة مكتبة RE2 للتعبيرات النمطية. يُرجى الرجوع إلى re2 للاطلاع على الصياغة المدعومة. تعمل المطابقة على افتراض UTF-8. فعلى سبيل المثال، يُستخدَم ¥ داخليًا على هيئة بايتين، لكن المطابقة تتعامل معه باعتباره نقطة ترميز واحدة. يجب ألا يحتوي التعبير النمطي على بايتات NULL. إذا لم تكن السلسلة النصية المُدخلَة أو النمط بتنسيق UTF-8 صالحين، فسيكون السلوك غير معرّف. وعلى خلاف السلوك الافتراضي في re2، فإن . يطابق فواصل الأسطر. لتعطيل ذلك، أضف (?-s) في بداية النمط. النمط غير مقيَّد. ولمطابقة السلسلة النصية بالكامل، قيِّد النمط بنفسك باستخدام ^ و $. إذا كنت تريد فقط البحث عن سلاسل فرعية، فيمكنك استخدام الدالتين like أو position بدلًا من ذلك، إذ تعملان أسرع بكثير من هذه الدالة. صياغة عامل التشغيل البديلة: haystack REGEXP pattern. الصياغة
الأسماء المستعارة: REGEXP_MATCHES الوسيطات
  • haystack — سلسلة يُبحث فيها عن النمط. String
  • pattern — نمط تعبير نمطي. يمكن أن يكون ثابتًا أو أن يأتي من عمود. String
القيمة المعادة تُرجع 1 إذا كان هناك تطابق مع النمط، و0 خلاف ذلك. UInt8 أمثلة مطابقة الأنماط الأساسية
Query
Response
النمط لا يتطابق
Query
Response
مطابقة جزء من سلسلة نصية
Query
Response