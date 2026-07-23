تُجري جميع الدوال في هذا القسم البحث بشكل حساس لحالة الأحرف افتراضيًا. وعادةً ما تتوفر صيغ دوال منفصلة للبحث غير الحساس لحالة الأحرف.

يتبع البحث غير الحساس لحالة الأحرف قواعد التحويل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة في اللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال، يكون الحرف الكبير لـ i في اللغة الإنجليزية هو I ، بينما يكون في اللغة التركية İ - لذا قد تكون النتائج غير متوقعة في اللغات غير الإنجليزية.

haystack ) وسلسلة البحث (ويُشار إليها في هذا القسم باسم needle ) نصّان مرمَّزان بترميز أحادي البايت. وإذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتائج غير معرّفة. وعادةً ما تتوفر صيغ دوال منفصلة للبحث في السلاسل المرمَّزة بـ UTF-8. وبالمثل، إذا استُخدمت صيغة دالة لـ UTF-8 وكانت سلاسل الإدخال ليست نصًا مرمَّزًا بـ UTF-8، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتائج غير معرّفة. لاحظ أيضًا أنه لا يُجرى أي تطبيع تلقائي لـ Unicode، ولكن يمكنك استخدام دوال تفترض الدوال في هذا القسم أيضًا أن السلسلة التي يُبحث فيها (ويُشار إليها في هذا القسم باسم) وسلسلة البحث (ويُشار إليها في هذا القسم باسم) نصّان مرمَّزان بترميز أحادي البايت. وإذا لم يتحقق هذا الافتراض، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتائج غير معرّفة. وعادةً ما تتوفر صيغ دوال منفصلة للبحث في السلاسل المرمَّزة بـ UTF-8. وبالمثل، إذا استُخدمت صيغة دالة لـ UTF-8 وكانت سلاسل الإدخال ليست نصًا مرمَّزًا بـ UTF-8، فلا يُطرَح أي استثناء وتكون النتائج غير معرّفة. لاحظ أيضًا أنه لا يُجرى أي تطبيع تلقائي لـ Unicode، ولكن يمكنك استخدام دوال normalizeUTF8*() لهذا الغرض.

التوثيق أدناه مُولَّد من جدول النظام system.functions .

أُضيف في: v21.1.0

يعيد عدد مرات تطابق تعبير نمطي داخل سلسلة نصية.

سلوك يعتمد على الإصدار يعتمد سلوك هذه الدالة على إصدار ClickHouse: في الإصدارات < v25.6، تتوقف الدالة عن العد عند أول تطابق فارغ حتى إذا كان النمط يسمح بذلك.

في الإصدارات >= 25.6، تواصل الدالة التنفيذ عند حدوث تطابق فارغ. ويمكن استعادة السلوك القديم باستخدام الإعداد count_matches_stop_at_empty_match = true ;

البنية

countMatches(haystack, pattern)

الوسيطات

haystack — السلسلة النصية المطلوب البحث فيها. String

— السلسلة النصية المطلوب البحث فيها. pattern — نمط التعبير النمطي. String

القيمة المعادة

يعيد عدد المطابقات التي عُثر عليها. UInt64

أمثلة

عدّ تسلسلات الأرقام

Query SELECT countMatches( 'hello 123 world 456 test' , '[0-9]+' )

Response ┌─countMatches('hello 123 world 456 test', '[0-9]+')─┐ │ 2 │ └────────────────────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v21.1.0

مشابه لـ countMatches ، لكنه يُجري مطابقة تتجاهل حالة الأحرف.

البنية

countMatchesCaseInsensitive(haystack, pattern)

الوسيطات

haystack — السلسلة النصية المراد البحث فيها. String

— السلسلة النصية المراد البحث فيها. pattern — نمط تعبير نمطي. const String

القيمة المعادة

يعيد عدد المطابقات التي تم العثور عليها. UInt64

أمثلة

العدّ دون تمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة

Query SELECT countMatchesCaseInsensitive( 'Hello HELLO world' , 'hello' )

Response ┌─countMatchesCaseInsensitive('Hello HELLO world', 'hello')─┐ │ 2 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v21.1.0

يُرجع عدد مرات ظهور السلسلة الفرعية needle ضمن السلسلة haystack .

البنية

countSubstrings(haystack, needle[, start_pos])

المعاملات

haystack — السلسلة التي يُجرى البحث فيها. String أو Enum. - needle — السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. String. - start_pos — الموضع (بدءًا من 1) في haystack الذي يبدأ منه البحث. UInt. اختياري.

القيمة المُعادة

عدد مرات الظهور. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT countSubstrings( 'aaaa' , 'aa' );

Response ┌─countSubstrings('aaaa', 'aa')─┐ │ 2 │ └───────────────────────────────┘

باستخدام الوسيط start_pos

Query SELECT countSubstrings( 'abc___abc' , 'abc' , 4 );

Response ┌─countSubstrings('abc___abc', 'abc', 4)─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v21.1.0

مثل countSubstrings ، لكنه يحسب بغض النظر عن حالة الأحرف.

الصياغة

countSubstringsCaseInsensitive(haystack, needle[, start_pos])

الوسائط

haystack — السلسلة التي يُجرى فيها البحث. String أو Enum

— السلسلة التي يُجرى فيها البحث. أو needle — السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. String

— السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. start_pos — اختياري. الموضع (بدءًا من 1) في haystack الذي يبدأ منه البحث. UInt*

القيمة المُعادة

needle في haystack . UInt64 يُرجع عدد مرات ظهورفي

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitive( 'AAAA' , 'aa' );

Response ┌─countSubstri⋯AAA', 'aa')─┐ │ 2 │ └──────────────────────────┘

باستخدام الوسيطة start_pos

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitive( 'abc___ABC___abc' , 'abc' , 4 );

Response ┌─countSubstri⋯, 'abc', 4)─┐ │ 2 │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

مشابهة لـ countSubstrings ، لكنها تحسب بدون حساسية لحالة الأحرف، وتفترض أن haystack عبارة عن سلسلة UTF-8.

الصيغة

countSubstringsCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle[, start_pos])

المعاملات

haystack — سلسلة UTF-8 يُجرى البحث فيها. String أو Enum

— سلسلة UTF-8 يُجرى البحث فيها. أو needle — سلسلة فرعية يُبحث عنها. String

— سلسلة فرعية يُبحث عنها. start_pos — اختياري. الموضع (ابتداءً من 1) في haystack الذي يبدأ منه البحث. UInt*

القيمة المُعادة

needle في haystack . UInt64 يعيد عدد مرات ظهورفي

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8( 'ложка, кошка, картошка' , 'КА' );

Response ┌─countSubstri⋯шка', 'КА')─┐ │ 4 │ └──────────────────────────┘

مع الوسيطة start_pos

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8( 'ложка, кошка, картошка' , 'КА' , 13 );

Response ┌─countSubstri⋯, 'КА', 13)─┐ │ 2 │ └──────────────────────────┘

متوفر منذ: v1.1.0

يستخرج أول تطابق لتعبير نمطي في سلسلة نصية. إذا لم يطابق ‘haystack’ ‏‘pattern’، فستُعاد سلسلة فارغة.

تستخدم هذه الدالة مكتبة RE2 للتعبيرات النمطية. يُرجى الرجوع إلى re2 للاطلاع على البنية المدعومة.

إذا كان التعبير النمطي يحتوي على مجموعات ملتقطة (أنماطًا فرعية)، فستطابق الدالة سلسلة الإدخال مع أول مجموعة ملتقطة.

البنية

extract(haystack, pattern)

الوسيطات

haystack — السلسلة المراد الاستخراج منها. String

— السلسلة المراد الاستخراج منها. pattern — تعبير نمطي، يحتوي عادةً على مجموعة التقاط. const String

القيمة المعادة

يعيد الجزء المستخرج على هيئة سلسلة. String

أمثلة

استخراج النطاق من البريد الإلكتروني

Query SELECT extract( 'test@clickhouse.com' , '.*@(.*)$' )

Response ┌─extract('test@clickhouse.com', '.*@(.*)$')─┐ │ clickhouse.com │ └────────────────────────────────────────────┘

إذا لم توجد مطابقة، تُعاد سلسلة فارغة

Query SELECT extract( 'test@clickhouse.com' , 'no_match' )

Response ┌─extract('test@clickhouse.com', 'no_match')─┐ │ │ └────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

مثل extract ، لكنها تُرجِع مصفوفة تضم جميع مطابقات التعبير النمطي في سلسلة نصية. إذا لم يطابق ‘haystack’ التعبير النمطي ‘pattern’، فستُرجَع مصفوفة فارغة.

إذا كان التعبير النمطي يحتوي على مجموعات ملتقطة (أنماط فرعية)، فستُطابِق الدالة سلسلة الإدخال مع أول مجموعة ملتقطة.

البنية

extractAll(haystack, pattern)

الوسيطات

haystack — السلسلة التي تُستخرج منها المقاطع. String

— السلسلة التي تُستخرج منها المقاطع. pattern — تعبير نمطي، وقد يتضمن اختياريًا مجموعات التقاط. const String

القيمة المعادة

يعيد مصفوفة من المقاطع المستخرجة. Array(String)

أمثلة

استخراج جميع الأرقام

Query SELECT extractAll( 'hello 123 world 456' , '[0-9]+' )

Response ┌─extractAll('hello 123 world 456', '[0-9]+')─┐ │ ['123','456'] │ └─────────────────────────────────────────────┘

الاستخراج باستخدام مجموعة الالتقاط

Query SELECT extractAll( 'test@example.com, user@domain.org' , '([a-zA-Z0-9]+)@' )

Response ┌─extractAll('test@example.com, user@domain.org', '([a-zA-Z0-9]+)@')─┐ │ ['test','user'] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.5.0

تطابق جميع مجموعات السلسلة النصية باستخدام التعبير النمطي الموفَّر، وتُرجع مصفوفة من المصفوفات، بحيث تحتوي كل مصفوفة على جميع القيم الملتقطة من المجموعة الملتقِطة نفسها، مرتبة حسب رقم المجموعة.

البنية

extractAllGroupsHorizontal(s, regexp)

الوسيطات

s — سلسلة الإدخال المطلوب الاستخراج منها. String أو FixedString

— المطلوب الاستخراج منها. أو regexp — تعبير نمطي لإجراء المطابقة. const String أو const FixedString

القيمة المعادة

مصفوفة من المصفوفات ، حيث تحتوي كل مصفوفة داخلية على جميع القيم الملتقطة من مجموعة ملتقطة واحدة عبر كل المطابقات. تحتوي المصفوفة الداخلية الأولى على جميع القيم الملتقطة من المجموعة 1، والثانية من المجموعة 2، وهكذا. وإذا لم يتم العثور على أي مطابقات، فستُعاد مصفوفة فارغة. تعيد، حيث تحتوي كل مصفوفة داخلية على جميع القيم الملتقطة من مجموعة ملتقطة واحدة عبر كل المطابقات. تحتوي المصفوفة الداخلية الأولى على جميع القيم الملتقطة من المجموعة 1، والثانية من المجموعة 2، وهكذا. وإذا لم يتم العثور على أي مطابقات، فستُعاد مصفوفة فارغة. Array(Array(String))

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query WITH '< Server: nginx < Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Connection: keep-alive ' AS s SELECT extractAllGroupsHorizontal(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\

]+)' );

Response [['Server','Date','Content-Type','Connection'],['nginx','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT','text/html; charset=UTF-8','keep-alive']]

أُضيفت في: v20.5.0

يستخرج مجموعات الالتقاط من أول سلسلة فرعية يطابقها تعبير نمطي. ولاستخراج المجموعات من جميع المطابقات، استخدم extractAllGroupsHorizontal أو extractAllGroupsVertical

الصيغة

extractGroups(s, regexp)

المعاملات

s — سلسلة الإدخال المطلوب الاستخراج منها. String أو FixedString

— سلسلة الإدخال المطلوب الاستخراج منها. أو regexp — تعبير نمطي. يجب أن يحتوي على مجموعة ملتقطة واحدة على الأقل. ثابت. const String أو const FixedString

القيمة المُعادة

1 إلى N ، حيث إن N هو عدد المجموعات الملتقطة في regexp ) لأول تطابق. وإذا لم يوجد تطابق، فستُعاد مصفوفة فارغة. إذا وُجد تطابق مع التعبير النمطي، فستُعاد مصفوفة تحتوي على المجموعات الملتقطة (إلى، حيث إنهو عدد المجموعات الملتقطة في) لأول تطابق. وإذا لم يوجد تطابق، فستُعاد مصفوفة فارغة. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query WITH '< Server: nginx < Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Connection: keep-alive ' AS s SELECT extractGroups(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\

]+)' );

Response ['Server','nginx']

أُضيف في: v25.10.0

needle تطابق السلسلة input ، ويعيد 0 خلاف ذلك. وإذا كانت input عمودًا، فإنه يعيد جميع الصفوف التي تستوفي هذا الشرط. مثل hasAnyTokens ، لكنه يعيد 1 إذا كانت جميع الرموز في السلسلة أو المصفوفةتطابق السلسلة، ويعيد 0 خلاف ذلك. وإذا كانتعمودًا، فإنه يعيد جميع الصفوف التي تستوفي هذا الشرط.

input يجب أن يكون للعمود فهرس نصي معرّف لضمان أفضل أداء. إذا لم يكن هناك فهرس نصي معرّف، فستُجري الدالة مسحًا كاملًا للعمود دون استخدام فهرس، وهو أبطأ بكثير من البحث باستخدام فهرس.

قبل البحث، تُجزِّئ الدالة إلى رموز:

الوسيط input (دائمًا)، و

(دائمًا)، و الوسيط needle (إذا أُعطي على هيئة String) باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. إذا لم يكن للعمود فهرس نصي معرّف، فسيُستخدم بدلًا منه مُجزِّئ الرموز splitByNonAlpha . إذا كان الوسيط needle من النوع Array(String)، فسيُعامل كل عنصر في المصفوفة على أنه رمز — ولا تُجرى أي عملية إضافية لتجزئته إلى رموز. إذا كان الفهرس النصي يحتوي على تعبير معالج مسبق مُعدّ، فسيُطبَّق المعالج المسبق على needle (إذا أُعطي كـ String ) قبل تجزئته إلى رموز. إذا كان الفهرس النصي يحتوي على تعبير معالج لاحق مُعدّ، فسيُطبَّق المعالج اللاحق على رموز needle ورموز input (أي على كليهما بعد التجزئة إلى رموز).

تُتجاهل الرموز المكررة. على سبيل المثال، تُعامل needles = [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] بالطريقة نفسها مثل [‘ClickHouse’].

lowerUTF8 )، فإن hasAllTokens يطبّقه على input ، وعندما تكون needles من نوع needles قبل تجزئتها إلى رموز. وعندما تكون needles من نوع SETTINGS use_skip_indexes = 0 ). يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل. عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال)، فإنيطبّقه على، وعندما تكونمن نوع String ، يطبّقه أيضًا علىقبل تجزئتها إلى رموز. وعندما تكونمن نوع Array(String) ، فتمرَّر عناصرها كما هي ولا يُطبَّق عليها المعالج المسبق. لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا على مسار الفهرس النصي، لذلك قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل). يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.

البنية

hasAllTokens(input, needles)

الأسماء البديلة: hasAllToken

الوسيطات

input — عمود الإدخال. String أو FixedString أو Array(String) أو Array(FixedString)

— عمود الإدخال. أو أو أو needles — الرموز المراد البحث عنها. String أو Array(String)

— الرموز المراد البحث عنها. أو tokenizer — مُجزِّئ الرموز المميزّة المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي splitByNonAlpha و splitByString و asciiCJK و ngrams و sparseGrams و array . وهو اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية splitByNonAlpha . const String

القيمة المُعادة

تُعيد 1 إذا تطابقت جميع الرموز المراد البحث عنها، وإلا فتُعيد 0. UInt8

أمثلة

استخدام أساسي مع سلسلة بحث من نوع String

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, 'a\\d()' );

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

حدِّد أنماط البحث المطلوب العثور عليها كما هي (من دون تجزئة إلى وحدات) في مصفوفة

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, ['a', 'd']);

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

أنشئ عبارات البحث باستخدام الدالة tokens

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, tokens( 'a()d' , 'splitByString' , ['()', '\\']));

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

استخدم مُجزِّئًا مخصّصًا باستخدام الوسيط الثالث

Query SELECT hasAllTokens( 'abcdef' , 'abc' , 'ngrams(3)' );

Response ┌─hasAllTokens⋯ngrams(3)')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

أمثلة استخدام الأعمدة من نوع Array وMap

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' });

مثال على عمود من نوع Array

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAllTokens(tags, 'clickhouse' );

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

مثال باستخدام mapKeys

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAllTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

مثال على mapValues

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAllTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);

Response ┌─count()─┐ │ 0 │ └─────────┘

أُضيف في: v25.10.0

يعيد 1 إذا طابق رمز واحد على الأقل في السلسلة أو المصفوفة needle السلسلة input ، ويعيد 0 خلاف ذلك. وإذا كانت input عمودًا، فإنه يعيد جميع الصفوف التي تستوفي هذا الشرط.

input لتحقيق أفضل أداء. وإذا لم يكن هناك فهرس نصي معرّف، فستُجري الدالة فحصًا كاملًا للعمود بالقوة الغاشمة، وهو أبطأ بعدة مراتب من البحث باستخدام فهرس. يجب تعريف فهرس نصي على العمودلتحقيق أفضل أداء. وإذا لم يكن هناك فهرس نصي معرّف، فستُجري الدالة فحصًا كاملًا للعمود بالقوة الغاشمة، وهو أبطأ بعدة مراتب من البحث باستخدام فهرس.

قبل البحث، تُجزِّئ الدالة إلى رموز:

الوسيط input (دائمًا)، و

(دائمًا)، و الوسيط needle (إذا أُعطي على هيئة String) باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. وإذا لم يكن للعمود فهرس نصي معرّف، فسيُستخدم بدلًا من ذلك مُجزِّئ الرموز splitByNonAlpha . وإذا كان الوسيط needle من النوع Array(String)، فسيُعامل كل عنصر في المصفوفة على أنه رمز — ولا يحدث أي تجزئة إضافية إلى رموز. وإذا كان الفهرس النصي مهيأً بتعبير معالج مسبق، فسيُطبَّق المعالج المسبق على needle (إذا أُعطي على هيئة String ) قبل التجزئة إلى رموز. وإذا كان الفهرس النصي مهيأً بتعبير معالج لاحق، فسيُطبَّق المعالج اللاحق على رموز needle ورموز input (أي على كليهما بعد التجزئة إلى رموز).

تُتجاهل الرموز المكررة. فعلى سبيل المثال، [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] تُعامل بالطريقة نفسها مثل [‘ClickHouse’].

lowerUTF8 )، فإن hasAnyTokens تطبّقه على input ، وعندما تكون needles من النوع needles قبل التجزئة إلى رموز. وعندما تكون needles من النوع SETTINGS use_skip_indexes = 0 ). ويُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل. عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال)، فإنتطبّقه على، وعندما تكونمن النوع String ، علىقبل التجزئة إلى رموز. وعندما تكونمن النوع Array(String) ، تمر عناصرها كما هي ولا يُطبَّق عليها المعالج المسبق. لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا في مسار الفهرس النصي، لذا قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل). ويُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.

البنية

hasAnyTokens(input, needles)

الأسماء المستعارة: hasAnyToken

الوسيطات

input — عمود الإدخال. String أو FixedString أو Nullable(String) أو Nullable(FixedString) أو Array(String) أو Array(FixedString) أو Array(Nullable(String)) أو Array(Nullable(FixedString))

— عمود الإدخال. أو أو أو أو أو أو أو needles — الرموز المراد البحث عنها. String أو Array(String)

— الرموز المراد البحث عنها. أو tokenizer — مُجزِّئ الرموز المستخدم. الوسيطات الصالحة هي splitByNonAlpha و splitByString و asciiCJK و ngrams و sparseGrams و array . هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، تكون القيمة الافتراضية splitByNonAlpha . const String

القيمة المعادة

1 إذا وُجدت مطابقة واحدة على الأقل، وإلا فتُرجِع 0 . UInt8 تُرجِعإذا وُجدت مطابقة واحدة على الأقل، وإلا فتُرجِع

أمثلة

الاستخدام الأساسي مع نمط بحث نصي

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, 'a\\d()' );

Response ┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

حدِّد سلاسل البحث المطلوب البحث عنها كما هي (من دون تجزئة إلى رموز) داخل مصفوفة

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, ['a', 'd']);

Response ┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

توليد أنماط البحث باستخدام الدالة tokens

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, tokens( 'a()d' , 'splitByString' , ['()', '\\']));

Response ┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

أمثلة على استخدام أعمدة Array وMap

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' });

مثال على عمود من نوع Array

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAnyTokens(tags, 'clickhouse' );

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

مثال على استخدام mapKeys

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAnyTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);

Response ┌─count()─┐ │ 2 │ └─────────┘

مثال باستخدام mapValues

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAnyTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);

Response ┌─count()─┐ │ 2 │ └─────────┘

أُضيف في: v26.4.0

يتحقق مما إذا كان input يحتوي على جميع الرموز من phrase بترتيب متتالٍ.

input يجب أن يكون للعمود فهرس نصي مُعرّف للحصول على أفضل أداء. إذا لم يكن هناك فهرس نصي مُعرّف، فستُجري الدالة فحصًا كاملًا للعمود، وهو أبطأ بعدة مراتب من البحث عبر الفهرس.

قبل البحث، تُجزِّئ الدالة كلًّا من الوسيطين input و phrase إلى رموز باستخدام مُجزِّئ الرموز المحدد للفهرس النصي. إذا لم يكن للعمود فهرس نصي مُعرّف، فسيُستخدم بدلًا من ذلك مُجزِّئ الرموز splitByNonAlpha — ما لم يتم تمرير مُجزِّئ رموز باعتباره الوسيط الثالث الاختياري. يجب أن يكون وسيط مُجزِّئ الرموز واحدًا من splitByNonAlpha أو splitByString أو ngrams أو asciiCJK .

lowerUTF8 )، تطبّقه hasPhrase على كلٍّ من input و phrase قبل تجزئتهما إلى رموز. لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا في مسار الفهرس النصي، لذلك قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل SETTINGS use_skip_indexes = 0 ). يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل. عندما يعرّف الفهرس النصي معالجًا مسبقًا (على سبيل المثال)، تطبّقهعلى كلٍّ منقبل تجزئتهما إلى رموز. لا يُطبَّق المعالج المسبق إلا في مسار الفهرس النصي، لذلك قد تختلف النتائج بين الاستعلامات التي تستخدم الفهرس النصي والاستعلامات التي لا تستخدمه (مثل). يُتسامح مع هذا التباين لتحسين سهولة استخدام البحث بالنص الكامل.

hasAnyTokens و hasPhrase أن تظهر الرموز بالترتيب نفسه ومن دون أي رموز فاصلة بينها. على سبيل المثال، تُرجع hasPhrase('the quick brown fox', 'quick fox') القيمة 0 لأن “brown” تظهر بين “quick” و”fox”. بخلاف hasToken hasAllTokens ، تتطلبأن تظهر الرموز بالترتيب نفسه ومن دون أي رموز فاصلة بينها. على سبيل المثال، تُرجعالقيمة 0 لأن “brown” تظهر بين “quick” و”fox”.

البنية

hasPhrase(input, phrase[, tokenizer])

الأسماء المستعارة: matchPhrase

الوسيطات

input — عمود الإدخال. String أو FixedString

— عمود الإدخال. أو phrase — العبارة المراد البحث عنها. const String

— العبارة المراد البحث عنها. tokenizer — مُجزِّئ الرموز المراد استخدامها. اختياري، والقيمة الافتراضية هي splitByNonAlpha . const String

القيمة المعادة

1 إذا عُثر على العبارة كتسلسل متتالٍ من الرموز، وإلا فتُرجع 0 . UInt8 تُرجعإذا عُثر على العبارة كتسلسل متتالٍ من الرموز، وإلا فتُرجع

أمثلة

مطابقة العبارة

Query SELECT hasPhrase( 'the quick brown fox jumps' , 'quick brown' )

Response ┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick brown')─┐ │ 1 │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

رموز غير متتالية

Query SELECT hasPhrase( 'the quick brown fox jumps' , 'quick fox' )

Response ┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick fox')─┐ │ 0 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في الإصدار: v23.7.0

يتحقق مما إذا كان needle تسلسلاً فرعيًا من haystack. التسلسل الفرعي لسلسلة نصية هو تسلسل يمكن اشتقاقه من سلسلة أخرى بحذف بعض المحارف أو دون حذف أي محرف، من دون تغيير ترتيب المحارف المتبقية.

الصياغة

hasSubsequence(haystack, needle)

الوسائط

haystack — السلسلة التي يُبحث فيها عن التسلسل الفرعي. String

— السلسلة التي يُبحث فيها عن التسلسل الفرعي. needle — التسلسل الفرعي المطلوب البحث عنه. String

القيمة المعادة

1 إذا كان needle تسلسلاً فرعياً من haystack، وإلا فيعيد 0 . UInt8 يعيدإذا كان needle تسلسلاً فرعياً من haystack، وإلا فيعيد

أمثلة

فحص أساسي لتسلسل فرعي

Query SELECT hasSubsequence( 'Hello World' , 'HlWrd' )

Response ┌─hasSubsequence('Hello World', 'HlWrd')─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────────────┘

تعذّر العثور على تسلسل فرعي

Query SELECT hasSubsequence( 'Hello World' , 'xyz' )

Response ┌─hasSubsequence('Hello World', 'xyz')─┐ │ 0 │ └──────────────────────────────────────┘

استُحدثت في: v23.7.0

مثل hasSubsequence ، لكنه يبحث مع تجاهل حالة الأحرف.

الصياغة

hasSubsequenceCaseInsensitive(haystack, needle)

الوسيطات

haystack — السلسلة النصية التي يُجرى البحث ضمنها. String

— السلسلة النصية التي يُجرى البحث ضمنها. needle — المتتالية الجزئية المراد البحث عنها. String

القيمة المُعادة

needle متتالية جزئية من haystack ، وإلا فتُرجع 0. تُرجع 1 إذا كانتمتتالية جزئية من، وإلا فتُرجع 0. UInt8

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT hasSubsequenceCaseInsensitive( 'garbage' , 'ARG' );

Response ┌─hasSubsequenceCaseInsensitive('garbage', 'ARG')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v23.7.0

مثل hasSubsequenceUTF8 ، لكنه يبحث دون التفريق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

الصياغة

hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle)

الوسيطات

haystack — سلسلة مرمّزة بـ UTF8 يُجرى البحث فيها. String

— سلسلة مرمّزة بـ UTF8 يُجرى البحث فيها. needle — سلسلة تسلسل فرعي مرمّزة بـ UTF8 يُبحث عنها. String

القيمة المعادة

needle تسلسلاً فرعيًا من haystack ، وإلا فتُرجِع 0. تُرجِع 1 إذا كانتتسلسلاً فرعيًا من، وإلا فتُرجِع 0. UInt8

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8( 'ClickHouse - столбцовая система управления базами данных' , 'СИСТЕМА' );

Response ┌─hasSubsequen⋯ 'СИСТЕМА')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

قُدِّمت في: v23.7.0

تشبه hasSubsequence ، لكنها تفترض أن haystack و needle سلسلتان نصيتان مرمَّزتان بترميز UTF-8.

البنية

hasSubsequenceUTF8(haystack, needle)

الوسائط

haystack — السلسلة التي يُبحث فيها. String

— السلسلة التي يُبحث فيها. needle — التسلسل الفرعي المراد البحث عنه. String

القيمة المُعادة

1 إذا كان needle تسلسلاً فرعيًا من haystack ، وإلا فتُرجع 0 . UInt8 تُرجعإذا كانتسلسلاً فرعيًا من، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT hasSubsequenceUTF8( 'картошка' , 'кошка' );

Response ┌─hasSubsequen⋯', 'кошка')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

تسلسل فرعي غير متطابق

Query SELECT hasSubsequenceUTF8( 'картошка' , 'апельсин' );

Response ┌─hasSubsequen⋯'апельсин')─┐ │ 0 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يتحقق مما إذا كان token المُعطى موجودًا في النص المراد البحث فيه.

token يُعرَّف بأنه أطول تتابع فرعي ممكن من المحارف المتتالية [0-9A-Za-z_] (الأرقام، ومحارف ASCII، والشرطة السفلية). يستخدم splitByNonAlpha كمُجزِّئ للرموز، أي إنيُعرَّف بأنه أطول تتابع فرعي ممكن من المحارف المتتالية(الأرقام، ومحارف ASCII، والشرطة السفلية).

البنية

hasToken(haystack, token)

الوسيطات

haystack — السلسلة النصية المطلوب البحث فيها. String

— السلسلة النصية المطلوب البحث فيها. token — التوكن المطلوب البحث عنه. const String

القيمة المُعادة

1 إذا عُثر على التوكن، و 0 خلاف ذلك. تُرجعإذا عُثر على التوكن، وخلاف ذلك. UInt8

أمثلة

البحث عن توكن

Query SELECT hasToken( 'clickhouse test' , 'test' )

Response ┌─hasToken('clickhouse test', 'test')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v20.1.0

ينفّذ بحثًا غير حساس لحالة الأحرف عن needle داخل haystack باستخدام الفهرس tokenbf_v1.

لهذه الدالة بعض الإشكالات مع مُقسِّمات الرموز غير الافتراضية وتعبيرات المعالجة المسبقة أو اللاحقة. نوصي باستخدام hasAnyTokens hasAllTokens بدلًا من ذلك.

الصياغة

hasTokenCaseInsensitive(haystack, needle)

المعاملات

لا شيء.

القيمة المُعادة

أمثلة

أُضيفت في: v23.1.0

تُجري بحثًا عن needle داخل haystack غير حساس لحالة الأحرف باستخدام فهرس tokenbf_v1. وتُرجع NULL إذا كان needle غير صحيح التكوين.

لهذه الدالة بعض المحاذير عند استخدامها مع مُقسِّمات الرموز غير الافتراضية أو تعبيرات المعالج التمهيدي أو المعالج اللاحق. نوصي باستخدام hasAnyTokens hasAllTokens بدلًا من ذلك.

الصيغة

hasTokenCaseInsensitiveOrNull(haystack, needle)

المعاملات

لا شيء.

القيمة المُعادة

أمثلة

قُدِّم في: v20.1.0

مثل hasToken ، لكنه يُرجع NULL إذا كان الرمز غير مُشكَّل على نحو صحيح.

الصيغة

hasTokenOrNull(haystack, token)

الوسيطات

haystack — السلسلة المراد البحث فيها. يجب أن تكون ثابتة. String

— السلسلة المراد البحث فيها. يجب أن تكون ثابتة. token — الرمز المراد البحث عنه. const String

القيمة المُعادة

1 إذا عُثر على الرمز، و 0 خلاف ذلك، و NULL إذا كان الرمز غير صحيح التكوين. يُرجعإذا عُثر على الرمز، وخلاف ذلك، وإذا كان الرمز غير صحيح التكوين. Nullable(UInt8)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT hasTokenOrNull( 'apple banana cherry' , 'ban ana' );

Response ┌─hasTokenOrNu⋯ 'ban ana')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v26.4.0

تُبرز مواضع ظهور مصطلحات البحث في سلسلة نصية عبر إحاطتها بوسوم HTML.

تُجري الدالة مطابقة ASCII غير حساسة لحالة الأحرف. وإذا تداخلت عدة مصطلحات بحث أو كانت متجاورة في النص، فتُدمج الأجزاء المطابَقة في مقطع مميّز واحد.

الصياغة

highlight(haystack, needles[, open_tag, close_tag])

الوسيطات

haystack — النص المراد البحث فيه. String أو FixedString

— النص المراد البحث فيه. أو needles — مصفوفة من عبارات البحث المراد إبرازها. const Array(String)

— مصفوفة من عبارات البحث المراد إبرازها. open_tag — وسم الفتح الذي يُدرج قبل كل تطابق. القيمة الافتراضية: <em> . const String

— وسم الفتح الذي يُدرج قبل كل تطابق. القيمة الافتراضية: . close_tag — وسم الإغلاق الذي يُدرج بعد كل تطابق. القيمة الافتراضية: </em> . const String

القيمة المُعادة

يُرجع النص المُدخل مع إحاطة العبارات المتطابقة بالوسوم المحددة. String

أمثلة

إبراز أساسي

Query SELECT highlight( 'The quick brown fox' , ['quick', 'fox'])

Response ┌─highlight('The quick brown fox', ['quick', 'fox'])─┐ │ The <em>quick</em> brown <em>fox</em> │ └────────────────────────────────────────────────────┘

الوسوم المخصّصة

Query SELECT highlight( 'Hello World' , ['hello'], '<b>' , '</b>' )

Response ┌─highlight('Hello World', ['hello'], '<b>', '</b>')─┐ │ <b>Hello</b> World │ └────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v20.6.0

ESCAPE الاختيارية (راجع like ). مثل like ، لكنه يبحث بدون مراعاة حالة الأحرف. ويدعم عبارةالاختيارية (راجع).

البنية

ilike(haystack, pattern[, escape_character]) -- haystack ILIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']

الوسيطات

haystack — السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث. String أو FixedString

— السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث. أو pattern — نمط LIKE المطلوب مطابقته. String

— نمط LIKE المطلوب مطابقته. escape_character — سلسلة اختيارية مكوّنة من محرف واحد تُستخدم كمحرف هروب بدلًا من \ . الافتراضي: \ . String

القيمة المعادة

1 إذا كانت السلسلة تطابق نمط LIKE (غير حساس لحالة الأحرف)، وإلا تُعيد 0 . UInt8 تُعيدإذا كانت السلسلة تطابق نمط LIKE (غير حساس لحالة الأحرف)، وإلا تُعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ilike( 'ClickHouse' , '%house%' );

Response ┌─ilike('ClickHouse', '%house%')─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

تُرجع ما إذا كانت السلسلة haystack تطابق تعبير LIKE ‏ pattern .

يمكن أن يحتوي تعبير LIKE على أحرف عادية والرموز الوصفية التالية:

يشير % إلى أي عدد من الأحرف كيفما كانت (بما في ذلك عدم وجود أي أحرف).

إلى أي عدد من الأحرف كيفما كانت (بما في ذلك عدم وجود أي أحرف). يشير _ إلى حرف واحد كيفما كان.

إلى حرف واحد كيفما كان. تُستخدم \ لإفلات القيم الحرفية % و _ و \ .

تعتمد المطابقة على UTF-8، فمثلًا يطابق _ نقطة الترميز Unicode ‏ ¥ ، التي تُمثَّل في UTF-8 باستخدام بايتين.

إذا لم تكن haystack أو تعبير LIKE صالحَين وفق UTF-8، فسيكون السلوك غير معرّف.

لا يُجرى أي تطبيع Unicode تلقائيًا، ويمكنك استخدام الدوال normalizeUTF8* لهذا الغرض.

للمطابقة مع % و _ و \ الحرفية (وهي محارف وصفية في LIKE )، أضف قبلها شرطة مائلة عكسية: \% و \_ و \\ . وتفقد الشرطة المائلة العكسية معناها الخاص (أي تُفسَّر حرفيًا) إذا سبقت حرفًا غير % أو _ أو \ .

\\% و \\_ و \\\\ . يتطلب ClickHouse أيضًا تهريب الشرطات المائلة العكسية داخل السلاسل كما هو موضح هنا ، لذا ستحتاج فعليًا إلى كتابة

بالنسبة إلى تعابير LIKE من الشكل %needle% ، تكون الدالة بالسرعة نفسها التي تتمتع بها الدالة position . أما جميع تعابير LIKE الأخرى فتُحوَّل داخليًا إلى تعبير نمطي وتُنفَّذ بأداء مماثل للدالة match .

​ عبارة ESCAPE

تحدّد عبارة ESCAPE الاختيارية محرف هروب مخصّصًا (ويجب أن يكون محرف ASCII واحدًا). عند تحديده، يستبدل محرف الهروب المخصّص الشرطة المائلة العكسية الافتراضية عند التعامل مع المحرفين الخاصين % و _ . يمكن لمحرف الهروب أن يُستخدم مع ثلاثة أشياء: % (علامة نسبة مئوية حرفية)، و _ (شرطة سفلية حرفية)، ونفسه (محرف هروب حرفي). عند استخدام محرف هروب مخصّص، لا يعود للشرطة المائلة العكسية أي معنى خاص، وتُعامَل على أنها محرف حرفي.

البنية

like (haystack, pattern[, escape_character]) -- haystack LIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']

الوسيطات

haystack — السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث. String أو FixedString

— السلسلة النصية التي يُجرى فيها البحث. أو pattern — نمط LIKE المستخدم للمطابقة. يمكن أن يحتوي على % (يطابق أي عدد من المحارف)، و _ (يطابق محرفًا واحدًا)، و \ كحرف هروب. String

— نمط المستخدم للمطابقة. يمكن أن يحتوي على (يطابق أي عدد من المحارف)، و (يطابق محرفًا واحدًا)، و كحرف هروب. escape_character — سلسلة نصية اختيارية مكوّنة من محرف واحد تُستخدم كحرف هروب بدلًا من \ . القيمة الافتراضية: \ . String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت السلسلة النصية تطابق نمط LIKE ، وإلا فتُعيد 0 . UInt8 تُعيدإذا كانت السلسلة النصية تطابق نمط، وإلا فتُعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT like ( 'ClickHouse' , '%House' );

Response ┌─like('ClickHouse', '%House')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────┘

محرف بدل لحرف واحد

Query SELECT like ( 'ClickHouse' , 'Click_ouse' );

Response ┌─like('ClickH⋯lick_ouse')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

نمط لا يتطابق

Query SELECT like ( 'ClickHouse' , '%SQL%' );

Response ┌─like('ClickHouse', '%SQL%')─┐ │ 0 │ └─────────────────────────────┘

بند ESCAPE

Query SELECT '50%off' LIKE '50#%off' ESCAPE '#' ;

Response ┌─like('50%off', '50#%off', '#')─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v18.16.0

haystack و locate . مثل position ، ولكن مع تبديل الوسيطين

سلوك يعتمد على الإصدار يعتمد سلوك هذه الدالة على إصدار ClickHouse: في الإصدارات < v24.3، كانت locate اسمًا مستعارًا للدالة position ، وكانت تقبل الوسائط (haystack, needle[, start_pos]) .

اسمًا مستعارًا للدالة ، وكانت تقبل الوسائط . في الإصدارات >= 24.3، أصبحت locate دالة مستقلة (لتحقيق توافق أفضل مع MySQL)، وتقبل الوسائط (needle, haystack[, start_pos]) . يمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = false .

الصياغة

locate (needle, haystack[, start_pos])

الوسيطات

needle — السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. String

— السلسلة الفرعية المطلوب البحث عنها. haystack — السلسلة التي يُجرى فيها البحث. String أو Enum

— السلسلة التي يُجرى فيها البحث. أو start_pos — اختياري. الموضع في haystack الذي يبدأ منه البحث (مع بدء العد من 1). UInt

القيمة المُعادة

0 إذا لم يُعثر عليها. يعيد موضع البداية محسوبًا بالبايتات، بدءًا من 1، إذا عُثر على السلسلة الفرعية، وإذا لم يُعثر عليها. UInt64

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT locate ( 'ca' , 'abcabc' )

Response ┌─locate('ca', 'abcabc')─┐ │ 3 │ └────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كانت السلسلة النصية المُدخلة تطابق نمط التعبير النمطي المُعطى.

تستخدم هذه الدالة مكتبة RE2 للتعبيرات النمطية. يُرجى الرجوع إلى re2 للاطلاع على الصياغة المدعومة.

تعمل المطابقة على افتراض UTF-8. فعلى سبيل المثال، يُستخدَم ¥ داخليًا على هيئة بايتين، لكن المطابقة تتعامل معه باعتباره نقطة ترميز واحدة. يجب ألا يحتوي التعبير النمطي على بايتات NULL. إذا لم تكن السلسلة النصية المُدخلَة أو النمط بتنسيق UTF-8 صالحين، فسيكون السلوك غير معرّف.

وعلى خلاف السلوك الافتراضي في re2، فإن . يطابق فواصل الأسطر. لتعطيل ذلك، أضف (?-s) في بداية النمط.

النمط غير مقيَّد. ولمطابقة السلسلة النصية بالكامل، قيِّد النمط بنفسك باستخدام ^ و $ .

إذا كنت تريد فقط البحث عن سلاسل فرعية، فيمكنك استخدام الدالتين like أو position بدلًا من ذلك، إذ تعملان أسرع بكثير من هذه الدالة.

صياغة عامل التشغيل البديلة: haystack REGEXP pattern .

الصياغة

match (haystack, pattern)

الأسماء المستعارة: REGEXP_MATCHES

الوسيطات

haystack — سلسلة يُبحث فيها عن النمط. String

— سلسلة يُبحث فيها عن النمط. pattern — نمط تعبير نمطي. يمكن أن يكون ثابتًا أو أن يأتي من عمود. String

القيمة المعادة

1 إذا كان هناك تطابق مع النمط، و 0 خلاف ذلك. تُرجعإذا كان هناك تطابق مع النمط، وخلاف ذلك. UInt8

أمثلة

مطابقة الأنماط الأساسية

Query SELECT match ( 'Hello World' , 'Hello.*' )

Response ┌─match('Hello World', 'Hello.*')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────┘

النمط لا يتطابق

Query SELECT match ( 'Hello World' , 'goodbye.*' )

Response ┌─match('Hello World', 'goodbye.*')─┐ │ 0 │ └───────────────────────────────────┘

مطابقة جزء من سلسلة نصية

Query SELECT match ( 'abcde' , 'b.*d' ), match ( 'abcde' , '^b.*d$' )