إعداد لتسجيل الاستعلامات. تُسجَّل الاستعلامات المُرسلة إلى ClickHouse عند تفعيل هذا الإعداد وفقًا للقواعد المحددة في مَعلَمة تهيئة الخادم query_log. مثال:
log_queries
log_queries=1
إذا تجاوز طول الاستعلام عتبةً محددة (بالبايت)، فسيُقتطع عند كتابته إلى سجل الاستعلام. كما يحدّ أيضًا من طول الاستعلام المطبوع في السجل النصي العادي.
log_queries_cut_to_length
إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا (بقيمة غير صفرية)، فلن تُسجَّل الاستعلامات التي تكون أسرع من القيمة المحددة فيه (يمكنك اعتباره بمثابة
log_queries_min_query_duration_ms
long_query_time في سجل الاستعلامات البطيئة في MySQL)، وهذا يعني عمليًا أنك لن تجدها في الجداول التالية:
system.query_log
system.query_thread_log
-
QUERY_FINISH
-
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING
- النوع: مللي ثانية
- القيمة الافتراضية: 0 (أي استعلام)
الحد الأدنى للنوع الذي سيُسجَّل في
log_queries_min_type
query_log.
القيم الممكنة:
QUERY_START(
=1)
QUERY_FINISH(
=2)
EXCEPTION_BEFORE_START(
=3)
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING(
=4)
query_log؛ فإذا كنت مهتمًا بالأخطاء فقط، يمكنك استخدام
EXCEPTION_WHILE_PROCESSING:
log_queries_min_type='EXCEPTION_WHILE_PROCESSING'
يسمح للمستخدم بتسجيل عيّنة فقط من الاستعلامات، تُختار عشوائيًا وفق الاحتمال المحدد، في جداول النظام query_log وquery_thread_log وquery_views_log. يساعد ذلك على تقليل الحمل عند وجود عدد كبير من الاستعلامات في الثانية. القيم الممكنة:
log_queries_probability
- 0 — لا تُسجَّل الاستعلامات في جداول النظام.
- عدد موجب بفاصلة عائمة ضمن النطاق [0..1]. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإعداد
0.5، فسيُسجَّل نحو نصف الاستعلامات في جداول النظام.
- 1 — تُسجَّل جميع الاستعلامات في جداول النظام.