إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة log_queries_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

إعداد لتسجيل الاستعلامات.

تُسجَّل الاستعلامات المُرسلة إلى ClickHouse عند تفعيل هذا الإعداد وفقًا للقواعد المحددة في مَعلَمة تهيئة الخادم query_log

مثال:

log_queries=1

إذا تجاوز طول الاستعلام عتبةً محددة (بالبايت)، فسيُقتطع عند كتابته إلى سجل الاستعلام. كما يحدّ أيضًا من طول الاستعلام المطبوع في السجل النصي العادي.

long_query_time في إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا (بقيمة غير صفرية)، فلن تُسجَّل الاستعلامات التي تكون أسرع من القيمة المحددة فيه (يمكنك اعتباره بمثابةفي سجل الاستعلامات البطيئة في MySQL )، وهذا يعني عمليًا أنك لن تجدها في الجداول التالية:

system.query_log

system.query_thread_log

لن تُسجَّل في السجل إلا الاستعلامات من النوع التالي:

QUERY_FINISH

EXCEPTION_WHILE_PROCESSING

النوع: مللي ثانية

القيمة الافتراضية: 0 (أي استعلام)

الحد الأدنى للنوع الذي سيُسجَّل في query_log .

القيم الممكنة:

QUERY_START ( =1 )

( ) QUERY_FINISH ( =2 )

( ) EXCEPTION_BEFORE_START ( =3 )

( ) EXCEPTION_WHILE_PROCESSING ( =4 )

يمكن استخدامه لتحديد الكيانات التي ستُسجَّل في query_log ؛ فإذا كنت مهتمًا بالأخطاء فقط، يمكنك استخدام EXCEPTION_WHILE_PROCESSING :

log_queries_min_type='EXCEPTION_WHILE_PROCESSING'

query_thread_log و يسمح للمستخدم بتسجيل عيّنة فقط من الاستعلامات، تُختار عشوائيًا وفق الاحتمال المحدد، في جداول النظام query_log query_views_log . يساعد ذلك على تقليل الحمل عند وجود عدد كبير من الاستعلامات في الثانية.

القيم الممكنة: