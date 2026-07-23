Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

log_queries

إعداد لتسجيل الاستعلامات. تُسجَّل الاستعلامات المُرسلة إلى ClickHouse عند تفعيل هذا الإعداد وفقًا للقواعد المحددة في مَعلَمة تهيئة الخادم query_log. مثال:

log_queries_cut_to_length

إذا تجاوز طول الاستعلام عتبةً محددة (بالبايت)، فسيُقتطع عند كتابته إلى سجل الاستعلام. كما يحدّ أيضًا من طول الاستعلام المطبوع في السجل النصي العادي.

log_queries_min_query_duration_ms

إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا (بقيمة غير صفرية)، فلن تُسجَّل الاستعلامات التي تكون أسرع من القيمة المحددة فيه (يمكنك اعتباره بمثابة long_query_time في سجل الاستعلامات البطيئة في MySQL)، وهذا يعني عمليًا أنك لن تجدها في الجداول التالية:
  • system.query_log
  • system.query_thread_log
لن تُسجَّل في السجل إلا الاستعلامات من النوع التالي:
  • QUERY_FINISH
  • EXCEPTION_WHILE_PROCESSING
  • النوع: مللي ثانية
  • القيمة الافتراضية: 0 (أي استعلام)

log_queries_min_type

الحد الأدنى للنوع الذي سيُسجَّل في query_log. القيم الممكنة:
  • QUERY_START (=1)
  • QUERY_FINISH (=2)
  • EXCEPTION_BEFORE_START (=3)
  • EXCEPTION_WHILE_PROCESSING (=4)
يمكن استخدامه لتحديد الكيانات التي ستُسجَّل في query_log؛ فإذا كنت مهتمًا بالأخطاء فقط، يمكنك استخدام EXCEPTION_WHILE_PROCESSING:

log_queries_probability

يسمح للمستخدم بتسجيل عيّنة فقط من الاستعلامات، تُختار عشوائيًا وفق الاحتمال المحدد، في جداول النظام query_log وquery_thread_log وquery_views_log. يساعد ذلك على تقليل الحمل عند وجود عدد كبير من الاستعلامات في الثانية. القيم الممكنة:
  • 0 — لا تُسجَّل الاستعلامات في جداول النظام.
  • عدد موجب بفاصلة عائمة ضمن النطاق [0..1]. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإعداد 0.5، فسيُسجَّل نحو نصف الاستعلامات في جداول النظام.
  • 1 — تُسجَّل جميع الاستعلامات في جداول النظام.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦