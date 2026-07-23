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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويجري توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

additional_result_filter

تعبير تصفية إضافي يُطبَّق على نتيجة استعلام SELECT. لا يُطبَّق هذا الإعداد على أي استعلام فرعي. مثال

additional_table_filters

تعبير تصفية إضافي يُطبَّق بعد القراءة من الجدول المحدد. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦