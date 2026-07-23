تعبير تصفية إضافي يُطبَّق على نتيجة استعلام
additional_result_filter
SELECT.
لا يُطبَّق هذا الإعداد على أي استعلام فرعي.
مثال
INSERT INTO table_1 VALUES (1, 'a'), (2, 'bb'), (3, 'ccc'), (4, 'dddd');
SElECT * FROM table_1;
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ bb │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘
SELECT *
FROM table_1
SETTINGS additional_result_filter = 'x != 2'
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘
تعبير تصفية إضافي يُطبَّق بعد القراءة من الجدول المحدد. مثال
additional_table_filters
INSERT INTO table_1 VALUES (1, 'a'), (2, 'bb'), (3, 'ccc'), (4, 'dddd');
SELECT * FROM table_1;
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ bb │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘
SELECT *
FROM table_1
SETTINGS additional_table_filters = {'table_1': 'x != 2'}
┌─x─┬─y────┐
│ 1 │ a │
│ 3 │ ccc │
│ 4 │ dddd │
└───┴──────┘