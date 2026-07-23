الحد الأدنى لحجم البيانات المطلوب لاستخدام direct I/O للوصول إلى قرص التخزين.

يستخدم ClickHouse هذا الإعداد عند قراءة البيانات من الجداول. إذا تجاوز الحجم الإجمالي لجميع البيانات المطلوب قراءتها min_bytes_to_use_direct_io بايت، فسيقرأ ClickHouse البيانات من قرص التخزين باستخدام الخيار O_DIRECT .

القيم الممكنة:

0 — تم تعطيل direct I/O.

عدد صحيح موجب.

هذا إعداد تجريبي. يحدد الحد الأدنى لحجم الذاكرة لقراءة الملفات الكبيرة من دون نسخ البيانات من النواة إلى حيز المستخدم. العتبة الموصى بها هي نحو 64 ميغابايت، لأن mmap/munmap بطيئان. ولا يكون ذلك مجديًا إلا مع الملفات الكبيرة، ولا يساعد إلا إذا كانت البيانات موجودة في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.

القيم الممكنة: