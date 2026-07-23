Skip to main content
هذه الإعدادات متوفرة في system.settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الملف المصدري.

min_bytes_to_use_direct_io

الحد الأدنى لحجم البيانات المطلوب لاستخدام direct I/O للوصول إلى قرص التخزين. يستخدم ClickHouse هذا الإعداد عند قراءة البيانات من الجداول. إذا تجاوز الحجم الإجمالي لجميع البيانات المطلوب قراءتها min_bytes_to_use_direct_io بايت، فسيقرأ ClickHouse البيانات من قرص التخزين باستخدام الخيار O_DIRECT. القيم الممكنة:
  • 0 — تم تعطيل direct I/O.
  • عدد صحيح موجب.

min_bytes_to_use_mmap_io

هذا إعداد تجريبي. يحدد الحد الأدنى لحجم الذاكرة لقراءة الملفات الكبيرة من دون نسخ البيانات من النواة إلى حيز المستخدم. العتبة الموصى بها هي نحو 64 ميغابايت، لأن mmap/munmap بطيئان. ولا يكون ذلك مجديًا إلا مع الملفات الكبيرة، ولا يساعد إلا إذا كانت البيانات موجودة في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — تُقرأ الملفات الكبيرة فقط عبر نسخ البيانات من النواة إلى حيز المستخدم.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦