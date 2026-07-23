نظرًا إلى أن ClickHouse مفتوح المصدر، فهو يتلقى العديد من المساهمات ليس فقط من موظفي ClickHouse، بل أيضًا من المجتمع. وغالبًا ما تُطوَّر هذه المساهمات بوتيرات متفاوتة؛ إذ قد تتطلب بعض الميزات مرحلة طويلة من إعداد النماذج الأولية، أو وقتًا إضافيًا للحصول على قدر كافٍ من ملاحظات المجتمع وتحسينها تكراريًا قبل اعتبارها متاحةً بشكل عام (GA).

ونظرًا إلى عدم اليقين بشأن موعد تصنيف الميزات على أنها متاحة بشكل عام، فإننا نميّز بين فئتين من الميزات: Beta وتجريبي.

تحظى ميزات Beta بدعم رسمي من فريق ClickHouse. أما ميزات تجريبي فهي نماذج أولية مبكرة يقودها إما فريق ClickHouse أو المجتمع، ولا تحظى بدعم رسمي.

توضح الأقسام أدناه بوضوح خصائص ميزات Beta وتجريبي:

​ ميزات Beta

لا تزال قيد التطوير النشط تمهيدًا لإتاحتها بشكل عام (GA)

يمكن تتبّع أبرز المشكلات المعروفة على GitHub

قد تتغير الوظائف مستقبلًا

قد تكون مفعّلة في ClickHouse Cloud

يقدّم فريق ClickHouse الدعم لميزات Beta

فيما يلي الميزات التي تُعدّ Beta في ClickHouse Cloud والمتاحة للاستخدام في خدمات ClickHouse Cloud الخاصة بك.

ملاحظة: يُرجى التأكد من استخدام إصدار حالي من إعداد compatibility في ClickHouse حتى تتمكن من استخدام ميزة أُضيفت مؤخرًا.

​ الميزات التجريبية

قد لا تصبح GA مطلقًا

قد تُزال

قد تُحدث تغييرات غير متوافقة

قد تتغير وظائف هذه الميزة

يجب تمكينها بشكل مقصود

لا يوفّر فريق ClickHouse دعمًا للميزات التجريبية

للميزات التجريبية قد تفتقر إلى وظائف مهمة وإلى التوثيق

لا يمكن تمكينها في السحابة

يرجى ملاحظة ما يلي: لا يُسمح بتمكين أي ميزات تجريبية إضافية في ClickHouse Cloud بخلاف تلك المذكورة أعلاه باعتبارها Beta.

​ إعدادات Beta