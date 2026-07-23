هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مولَّدة تلقائيًا من المصدر

استخدم فهارس تخطي البيانات أثناء تنفيذ الاستعلام.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

يقيّم مرشحات WHERE ذات الشروط المختلطة التي تستخدم AND و OR باستخدام فهارس التخطي. مثال: WHERE A = 5 AND (B = 5 OR C = 5). إذا كان هذا الخيار معطّلًا، فستظل فهارس التخطي مستخدمة لتقييم شروط WHERE، ولكن يجب أن تقتصر على عبارات موصولة بـ AND.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

تمكين استخدام فهارس تخطي البيانات لتصفية TopK.

عند التمكين، إذا كان هناك فهرس تخطٍّ من نوع minmax على العمود في الاستعلام ORDER BY <column> LIMIT n ، فسيحاول المُحسِّن استخدام فهرس minmax لتجاوز الحبيبات غير المرتبطة بالنتيجة النهائية. ويمكن أن يقلّل ذلك من زمن استجابة الاستعلام.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كانت فهارس التخطي تُستخدم عند تنفيذ استعلام مع المُعدِّل FINAL.

قد تستبعد فهارس التخطي صفوفًا (حبيبات) تحتوي على أحدث البيانات، مما قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة في استعلام يستخدم المُعدِّل FINAL. عند تمكين هذا الإعداد، تُطبَّق فهارس التخطي حتى مع المُعدِّل FINAL، ما قد يحسّن الأداء، لكن مع احتمال تفويت التحديثات الأخيرة. يجب تمكين هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد use_skip_indexes_if_final_exact_mode (وهو مُمكَّن افتراضيًا).

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مُمكَّن.

يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كانت الحبيبات التي يعيدها فهرس التخطي تُوسَّع عبر الأجزاء الأحدث لضمان إرجاع نتائج صحيحة عند تنفيذ استعلام باستخدام المُعدِّل FINAL.

قد يؤدي استخدام فهارس التخطي إلى استبعاد صفوف (حبيبات) تحتوي على أحدث البيانات، مما قد يفضي إلى نتائج غير صحيحة. ويمكن لهذا الإعداد ضمان إرجاع نتائج صحيحة من خلال فحص الأجزاء الأحدث المتداخلة مع النطاقات التي يعيدها فهرس التخطي. يجب تعطيل هذا الإعداد فقط إذا كانت النتائج التقريبية المعتمدة على البحث في فهرس التخطي مقبولة للتطبيق.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مُمكّن.

يُمكِّن استخدام فهارس تخطي البيانات أثناء قراءة البيانات.

عند التمكين، تُقيَّم فهارس التخطي ديناميكيًا عند قراءة كل وحدة حبيبة من البيانات، بدلًا من تحليلها مسبقًا قبل بدء تنفيذ الاستعلام. ويمكن أن يقلل ذلك من زمن استجابة بدء الاستعلام.

القيم الممكنة: