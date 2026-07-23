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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويجري توليدها تلقائيًا من المصدر.

use_query_cache

إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فقد تستخدم استعلامات SELECT ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. ويتحكم المَعْلَمان enable_reads_from_query_cache وenable_writes_to_query_cache بمزيد من التفصيل في كيفية استخدام ذاكرة التخزين المؤقت. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل

use_query_condition_cache

يُفعِّل ذاكرة التخزين المؤقت لشرط الاستعلام. تخزّن ذاكرة التخزين المؤقت نطاقات من الحبيبات في أجزاء البيانات التي لا تستوفي الشرط في عبارة WHERE، وتُعيد استخدام هذه المعلومات كفهرسٍ مؤقت للاستعلامات اللاحقة. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل
  • 1 - مفعّل
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦