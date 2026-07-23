إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فقد تستخدم استعلامات
use_query_cache
SELECT ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. ويتحكم المَعْلَمان enable_reads_from_query_cache
وenable_writes_to_query_cache بمزيد من التفصيل في كيفية استخدام ذاكرة التخزين المؤقت.
القيم الممكنة:
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل
يُفعِّل ذاكرة التخزين المؤقت لشرط الاستعلام. تخزّن ذاكرة التخزين المؤقت نطاقات من الحبيبات في أجزاء البيانات التي لا تستوفي الشرط في عبارة
use_query_condition_cache
WHERE،
وتُعيد استخدام هذه المعلومات كفهرسٍ مؤقت للاستعلامات اللاحقة.
القيم الممكنة:
- 0 - معطّل
- 1 - مفعّل