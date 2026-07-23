وضع لاستعلام التحديث الداخلي الذي يُنفَّذ كجزء من الحذف الخفيف. القيم الممكنة:
lightweight_delete_mode
alter_update- يشغّل استعلام
ALTER UPDATEالذي ينشئ عملية تعديل ثقيلة.
lightweight_update- يشغّل التحديث الخفيف إن أمكن، وإلا فيشغّل
ALTER UPDATE.
lightweight_update_force- يشغّل التحديث الخفيف إن أمكن، وإلا فيُطلِق استثناءً.
مماثل لـ
lightweight_deletes_sync
mutations_sync، لكنه يتحكم فقط في تنفيذ عمليات الحذف الخفيفة.
القيم الممكنة:
انظر أيضًا القيمة الافتراضية في Cloud:
|القيمة
|الوصف
0
|تُنفَّذ التعديلات بشكل غير متزامن.
1
|ينتظر الاستعلام حتى تكتمل عمليات الحذف الخفيفة على الخادم الحالي.
2
|ينتظر الاستعلام حتى تكتمل عمليات الحذف الخفيفة على جميع النسخ المتماثلة (إن وُجدت).
3
|ينتظر الاستعلام اكتمالها على النسخ المتماثلة النشطة فقط. وهذا مدعوم فقط في
SharedMergeTree. أما في
ReplicatedMergeTree، فيعمل بالطريقة نفسها كما في
mutations_sync = 2.
1.