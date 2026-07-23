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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد جرى توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

lightweight_delete_mode

وضع لاستعلام التحديث الداخلي الذي يُنفَّذ كجزء من الحذف الخفيف. القيم الممكنة:
  • alter_update - يشغّل استعلام ALTER UPDATE الذي ينشئ عملية تعديل ثقيلة.
  • lightweight_update - يشغّل التحديث الخفيف إن أمكن، وإلا فيشغّل ALTER UPDATE.
  • lightweight_update_force - يشغّل التحديث الخفيف إن أمكن، وإلا فيُطلِق استثناءً.

lightweight_deletes_sync

مماثل لـ mutations_sync، لكنه يتحكم فقط في تنفيذ عمليات الحذف الخفيفة. القيم الممكنة: انظر أيضًا القيمة الافتراضية في Cloud: 1.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦