Dynamic، استخدم الصياغة التالية:
حيث إن
<column_name> Dynamic(max_types=N)
N معلمة اختيارية بين
0 و
254 تشير إلى عدد أنواع البيانات المختلفة التي يمكن تخزينها كأعمدة فرعية منفصلة داخل عمود من النوع
Dynamic ضمن كتلة بيانات واحدة تُخزَّن بشكل منفصل (على سبيل المثال ضمن جزء بيانات واحد لجدول MergeTree). إذا تم تجاوز هذا الحد، فستُخزَّن جميع القيم ذات الأنواع الجديدة معًا في بنية بيانات مشتركة خاصة بصيغة ثنائية. القيمة الافتراضية لـ
max_types هي
32.
استخدام النوع
إنشاء النوع Dynamic
Dynamic في تعريف عمود الجدول:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
استخدام CAST انطلاقًا من عمود عادي:
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 42 │ Int64 │
│ Hello, World! │ String │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │
└───────────────┴────────────────┘
SELECT 'Hello, World!'::Dynamic AS d, dynamicType(d);
استخدام CAST مع العمود
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┐
│ Hello, World! │ String │
└───────────────┴────────────────┘
Variant:
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT multiIf((number % 3) = 0, number, (number % 3) = 1, range(number + 1), NULL)::Dynamic AS d, dynamicType(d) FROM numbers(3)
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ 0 │ UInt64 │
│ [0,1] │ Array(UInt64) │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└───────┴────────────────┘
يدعم النوع
قراءة أنواع
قراءة أنواع
Dynamic المتداخلة كأعمدة فرعية
Dynamic قراءة نوع متداخل واحد من عمود
Dynamic باستخدام اسم النوع كعمود فرعي.
لذا، إذا كان لديك العمود
d Dynamic، يمكنك قراءة عمود فرعي لأي نوع صالح
T باستخدام الصياغة
d.T.
وسيكون نوع هذا العمود الفرعي
Nullable(T) إذا كان يمكن أن يوجد
T داخل
Nullable، وإلا فسيكون
T. وسيكون هذا العمود الفرعي
بالحجم نفسه للعمود
Dynamic الأصلي، وسيحتوي على قيم
NULL (أو قيم فارغة إذا كان
T لا يمكن أن يوجد داخل
Nullable)
في جميع الصفوف التي لا يكون فيها نوع العمود
Dynamic الأصلي هو
T.
يمكن أيضًا قراءة الأعمدة الفرعية لـ
Dynamic باستخدام الدالة
dynamicElement(dynamic_column, type_name).
أمثلة:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), d.String, d.Int64, d.`Array(Int64)`, d.Date, d.`Array(String)` FROM test;
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─d.String──────┬─d.Int64─┬─d.Array(Int64)─┬─d.Date─┬─d.Array(String)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
└───────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────┴────────┴─────────────────┘
SELECT toTypeName(d.String), toTypeName(d.Int64), toTypeName(d.`Array(Int64)`), toTypeName(d.Date), toTypeName(d.`Array(String)`) FROM test LIMIT 1;
┌─toTypeName(d.String)─┬─toTypeName(d.Int64)─┬─toTypeName(d.Array(Int64))─┬─toTypeName(d.Date)─┬─toTypeName(d.Array(String))─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(Int64) │ Array(Int64) │ Nullable(Date) │ Array(String) │
└──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┘
SELECT d, dynamicType(d), dynamicElement(d, 'String'), dynamicElement(d, 'Int64'), dynamicElement(d, 'Array(Int64)'), dynamicElement(d, 'Date'), dynamicElement(d, 'Array(String)') FROM test;
لمعرفة أي نوع فرعي مُخزَّن في كل صف، يمكن استخدام الدالة
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─dynamicElement(d, 'String')─┬─dynamicElement(d, 'Int64')─┬─dynamicElement(d, 'Array(Int64)')─┬─dynamicElement(d, 'Date')─┬─dynamicElement(d, 'Array(String)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
└───────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
dynamicType(dynamic_column). وتُرجع
String يحتوي على اسم نوع القيمة لكل صف (أو
'None' إذا كان الصف
NULL).
مثال:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT dynamicType(d) FROM test;
┌─dynamicType(d)─┐
│ None │
│ Int64 │
│ String │
│ Array(Int64) │
└────────────────┘
هناك 4 أنواع من التحويلات الممكنة التي يمكن إجراؤها باستخدام عمود
التحويل بين عمود Dynamic والأعمدة الأخرى
Dynamic.
تحويل عمود عادي إلى عمود من النوع Dynamic
SELECT 'Hello, World!'::Dynamic AS d, dynamicType(d);
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┐
│ Hello, World! │ String │
└───────────────┴────────────────┘
لتحليل قيم من النوع
تحويل عمود
تحويل عمود
String إلى عمود
Dynamic عبر التحليل
Dynamic من عمود
String، يمكنك تفعيل الإعداد
cast_string_to_dynamic_use_inference:
SET cast_string_to_dynamic_use_inference = 1;
SELECT CAST(materialize(map('key1', '42', 'key2', 'true', 'key3', '2020-01-01')), 'Map(String, Dynamic)') as map_of_dynamic, mapApply((k, v) -> (k, dynamicType(v)), map_of_dynamic) as map_of_dynamic_types;
┌─map_of_dynamic──────────────────────────────┬─map_of_dynamic_types─────────────────────────┐
│ {'key1':42,'key2':true,'key3':'2020-01-01'} │ {'key1':'Int64','key2':'Bool','key3':'Date'} │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
يمكن تحويل عمود
تحويل عمود
تحويل عمود
Dynamic إلى عمود عادي
Dynamic إلى عمود عادي. في هذه الحالة، ستُحوَّل جميع الأنواع المتداخلة إلى النوع الهدف:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('42.42'), (true), ('e10');
SELECT d::Nullable(Float64) FROM test;
┌─CAST(d, 'Nullable(Float64)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ 42.42 │
│ 1 │
│ 0 │
└──────────────────────────────┘
تحويل عمود Variant إلى عمود Dynamic
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('String'), ([1, 2, 3]);
SELECT v::Dynamic AS d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 42 │ UInt64 │
│ String │ String │
│ [1,2,3] │ Array(UInt64) │
└─────────┴────────────────┘
إذا كان
تحويل عمود Dynamic(max_types=N) إلى عمود Dynamic(max_types=K) آخر
K >= N، فلن تتغير البيانات أثناء التحويل:
CREATE TABLE test (d Dynamic(max_types=3)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), (43), ('42.42'), (true);
SELECT d::Dynamic(max_types=5) as d2, dynamicType(d2) FROM test;
إذا كان
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ 42.42 │ String │
│ true │ Bool │
└───────┴────────────────┘
K < N، فستُدرج القيم ذات الأنواع الأقل شيوعًا في عمود فرعي خاص واحد، لكن سيظل الوصول إليها ممكنًا:
CREATE TABLE test (d Dynamic(max_types=4)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), (43), ('42.42'), (true), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), d::Dynamic(max_types=2) as d2, dynamicType(d2), isDynamicElementInSharedData(d2) FROM test;
تعيد الدالة
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┬─d2──────┬─dynamicType(d2)─┬─isDynamicElementInSharedData(d2)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ false │
│ 42 │ Int64 │ 42 │ Int64 │ false │
│ 43 │ Int64 │ 43 │ Int64 │ false │
│ 42.42 │ String │ 42.42 │ String │ false │
│ true │ Bool │ true │ Bool │ true │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ [1,2,3] │ Array(Int64) │ true │
└─────────┴────────────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘
isDynamicElementInSharedData القيمة
true للصفوف المخزّنة في بنية بيانات مشتركة خاصة داخل
Dynamic، وكما نرى، فإن العمود الناتج لا يحتوي إلا على نوعين غير مخزّنين في بنية البيانات المشتركة.
إذا كانت
K=0، فستُدرَج جميع الأنواع في عمود فرعي خاص واحد:
CREATE TABLE test (d Dynamic(max_types=4)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), (43), ('42.42'), (true), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), d::Dynamic(max_types=0) as d2, dynamicType(d2), isDynamicElementInSharedData(d2) FROM test;
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┬─d2──────┬─dynamicType(d2)─┬─isDynamicElementInSharedData(d2)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ false │
│ 42 │ Int64 │ 42 │ Int64 │ true │
│ 43 │ Int64 │ 43 │ Int64 │ true │
│ 42.42 │ String │ 42.42 │ String │ true │
│ true │ Bool │ true │ Bool │ true │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ [1,2,3] │ Array(Int64) │ true │
└─────────┴────────────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘
تدعم جميع التنسيقات النصية (TSV وCSV وCustomSeparated وValues وJSONEachRow وما إلى ذلك) قراءة النوع
قراءة النوع Dynamic من البيانات
Dynamic. أثناء تحليل البيانات، يحاول ClickHouse استنتاج نوع كل قيمة واستخدامه عند إدراجها في العمود
Dynamic.
مثال:
SELECT
d,
dynamicType(d),
dynamicElement(d, 'String') AS str,
dynamicElement(d, 'Int64') AS num,
dynamicElement(d, 'Float64') AS float,
dynamicElement(d, 'Date') AS date,
dynamicElement(d, 'Array(Int64)') AS arr
FROM format(JSONEachRow, 'd Dynamic', $$
{"d" : "Hello, World!"},
{"d" : 42},
{"d" : 42.42},
{"d" : "2020-01-01"},
{"d" : [1, 2, 3]}
$$)
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─str───────────┬──num─┬─float─┬───────date─┬─arr─────┐
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42.42 │ Float64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42.42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 2020-01-01 │ Date │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-01 │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────┴───────┴────────────┴─────────┘
تدعم معظم الدوال وسائط من نوع
استخدام النوع Dynamic في الدوال
Dynamic. في هذه الحالة، تُنفَّذ الدالة بشكل منفصل على كل نوع بيانات داخلي مخزَّن في عمود
Dynamic.
عندما يعتمد نوع نتيجة الدالة على أنواع الوسائط، فإن نتيجة تنفيذ تلك الدالة بوسائط
Dynamic ستكون من النوع
Dynamic. أما حين لا يعتمد نوع النتيجة على أنواع الوسائط، فستكون النتيجة
Nullable(T) حيث
T هو نوع النتيجة المعتاد لهذه الدالة.
أمثلة:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (1::Int8), (2::Int16), (3::Int32), (4::Int64);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 1 │ Int8 │
│ 2 │ Int16 │
│ 3 │ Int32 │
│ 4 │ Int64 │
└──────┴────────────────┘
SELECT d, d + 1 AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test;
┌─d────┬─res──┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Dynamic │ None │
│ 1 │ 2 │ Dynamic │ Int16 │
│ 2 │ 3 │ Dynamic │ Int32 │
│ 3 │ 4 │ Dynamic │ Int64 │
│ 4 │ 5 │ Dynamic │ Int64 │
└──────┴──────┴─────────────────┴──────────────────┘
SELECT d, d + d AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test;
┌─d────┬─res──┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Dynamic │ None │
│ 1 │ 2 │ Dynamic │ Int16 │
│ 2 │ 4 │ Dynamic │ Int32 │
│ 3 │ 6 │ Dynamic │ Int64 │
│ 4 │ 8 │ Dynamic │ Int64 │
└──────┴──────┴─────────────────┴──────────────────┘
SELECT d, d < 3 AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d────┬──res─┬─toTypeName(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(UInt8) │
│ 1 │ 1 │ Nullable(UInt8) │
│ 2 │ 1 │ Nullable(UInt8) │
│ 3 │ 0 │ Nullable(UInt8) │
│ 4 │ 0 │ Nullable(UInt8) │
└──────┴──────┴─────────────────┘
SELECT d, exp2(d) AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d────┬──res─┬─toTypeName(res)───┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Float64) │
│ 1 │ 2 │ Nullable(Float64) │
│ 2 │ 4 │ Nullable(Float64) │
│ 3 │ 8 │ Nullable(Float64) │
│ 4 │ 16 │ Nullable(Float64) │
└──────┴──────┴───────────────────┘
TRUNCATE TABLE test;
INSERT INTO test VALUES (NULL), ('str_1'), ('str_2');
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ str_1 │ String │
│ str_2 │ String │
└───────┴────────────────┘
SELECT d, upper(d) AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d─────┬─res───┬─toTypeName(res)──┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(String) │
│ str_1 │ STR_1 │ Nullable(String) │
│ str_2 │ STR_2 │ Nullable(String) │
└───────┴───────┴──────────────────┘
SELECT d, extract(d, '([0-3])') AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d─────┬─res──┬─toTypeName(res)──┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(String) │
│ str_1 │ 1 │ Nullable(String) │
│ str_2 │ 2 │ Nullable(String) │
└───────┴──────┴──────────────────┘
TRUNCATE TABLE test;
INSERT INTO test VALUES (NULL), ([1, 2]), ([3, 4]);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ [1,2] │ Array(Int64) │
│ [3,4] │ Array(Int64) │
└───────┴────────────────┘
SELECT d, d[1] AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test;
إذا تعذّر تنفيذ الدالة على أحد الأنواع داخل العمود
┌─d─────┬─res──┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Dynamic │ None │
│ [1,2] │ 1 │ Dynamic │ Int64 │
│ [3,4] │ 3 │ Dynamic │ Int64 │
└───────┴──────┴─────────────────┴──────────────────┘
Dynamic، فسيتم طرح استثناء:
INSERT INTO test VALUES (42), (43), ('str_1');
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ str_1 │ String │
└───────┴────────────────┘
┌─d─────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ [1,2] │ Array(Int64) │
│ [3,4] │ Array(Int64) │
└───────┴────────────────┘
SELECT d, d + 1 AS res, toTypeName(res), dynamicType(d) FROM test;
يمكننا استبعاد الأنواع غير المطلوبة:
Received exception:
Code: 43. DB::Exception: Illegal types Array(Int64) and UInt8 of arguments of function plus: while executing 'FUNCTION plus(__table1.d : 3, 1_UInt8 :: 1) -> plus(__table1.d, 1_UInt8) Dynamic : 0'. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)
SELECT d, d + 1 AS res, toTypeName(res), dynamicType(res) FROM test WHERE dynamicType(d) NOT IN ('String', 'Array(Int64)', 'None')
أو استخرج النوع المطلوب على هيئة عمود فرعي:
┌─d──┬─res─┬─toTypeName(res)─┬─dynamicType(res)─┐
│ 42 │ 43 │ Dynamic │ Int64 │
│ 43 │ 44 │ Dynamic │ Int64 │
└────┴─────┴─────────────────┴──────────────────┘
SELECT d, d.Int64 + 1 AS res, toTypeName(res) FROM test;
┌─d─────┬──res─┬─toTypeName(res)─┐
│ 42 │ 43 │ Nullable(Int64) │
│ 43 │ 44 │ Nullable(Int64) │
│ str_1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
└───────┴──────┴─────────────────┘
┌─d─────┬──res─┬─toTypeName(res)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
│ [1,2] │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
│ [3,4] │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Int64) │
└───────┴──────┴─────────────────┘
يتحكم الإعداد
سلوك عدم توافق النوع
dynamic_throw_on_type_mismatch فيما يحدث عند تطبيق دالة على عمود
Dynamic وكان النوع الفعلي المخزَّن في صفٍّ ما غير متوافق مع الدالة:
true(default) — رفع استثناء (
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT) عند أول صف غير متوافق.
false— إرجاع
NULLللصفوف غير المتوافقة مع الاحتفاظ بالنتيجة للصفوف المتوافقة.
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('world'), (123), (456);
-- Default (throw on mismatch): length() does not accept integers, so the query throws.
SELECT length(d) FROM test; -- throws ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT
-- With throw disabled: incompatible rows return NULL.
SET dynamic_throw_on_type_mismatch = false;
SELECT d, length(d) FROM test ORDER BY d::String NULLS LAST;
┌─d─────┬─length(d)─┐
│ world │ 5 │
│ 123 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 456 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴───────────┘
أثناء
استخدام النوع Dynamic في ORDER BY وGROUP BY
ORDER BY و
GROUP BY، تُقارَن قيم النوع
Dynamic على نحو مماثل لقيم النوع
Variant:
تُحدَّد نتيجة المعامل
< للقيمتين
d1 من النوع الأساسي
T1 و
d2 من النوع الأساسي
T2 من النوع
Dynamic كما يلي:
- إذا كان
T1 = T2 = T، فستكون النتيجة
d1.T < d2.T(ستُقارَن القيم الأساسية).
- إذا كان
T1 != T2، فستكون النتيجة
T1 < T2(ستُقارَن أسماء الأنواع).
Dynamic في مفاتيح
GROUP BY/
ORDER BY. إذا أردت استخدامه، فضع في الاعتبار قاعدة المقارنة الخاصة به وفعِّل الإعدادين
allow_suspicious_types_in_group_by/
allow_suspicious_types_in_order_by.
أمثلة:
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (42), (43), ('abc'), ('abd'), ([1, 2, 3]), ([]), (NULL);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┐
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ abc │ String │
│ abd │ String │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │
│ [] │ Array(Int64) │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────┴────────────────┘
SELECT d, dynamicType(d) FROM test ORDER BY d SETTINGS allow_suspicious_types_in_order_by=1;
ملاحظة: تُعدّ القيم من نوع Dynamic ذات الأنواع الرقمية المختلفة قيماً مختلفة، ولا تُقارَن ببعضها، بل تُقارَن أسماء أنواعها بدلاً من ذلك. مثال:
┌─d───────┬─dynamicType(d)─┐
│ [] │ Array(Int64) │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │
│ 42 │ Int64 │
│ 43 │ Int64 │
│ abc │ String │
│ abd │ String │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────┴────────────────┘
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (1::UInt32), (1::Int64), (100::UInt32), (100::Int64);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test ORDER BY d SETTINGS allow_suspicious_types_in_order_by=1;
┌─d───┬─dynamicType(d)─┐
│ 1 │ Int64 │
│ 100 │ Int64 │
│ 1 │ UInt32 │
│ 100 │ UInt32 │
└─────┴────────────────┘
SELECT d, dynamicType(d) FROM test GROUP BY d SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by=1;
ملاحظة: لا تُطبَّق قاعدة المقارنة المذكورة أثناء تنفيذ دوال المقارنة مثل
┌─d───┬─dynamicType(d)─┐
│ 1 │ Int64 │
│ 100 │ UInt32 │
│ 1 │ UInt32 │
│ 100 │ Int64 │
└─────┴────────────────┘
</
>/
= وغيرها، وذلك بسبب الطريقة الخاصة التي تعمل بها الدوال مع النوع
Dynamic
لا يمكن لنوع البيانات
بلوغ الحد الأقصى لعدد أنواع البيانات المختلفة المخزَّنة داخل Dynamic
Dynamic تخزين سوى عدد محدود من أنواع البيانات المختلفة على شكل أعمدة فرعية منفصلة. يكون هذا الحد افتراضيًا 32، لكن يمكنك تغييره في تعريف النوع باستخدام الصيغة
Dynamic(max_types=N)، حيث تكون N بين 0 و254 (وبسبب تفاصيل التنفيذ، يستحيل وجود أكثر من 254 نوع بيانات مختلفًا يمكن تخزينها كأعمدة فرعية منفصلة داخل Dynamic).
عند بلوغ هذا الحد، ستُدرج جميع أنواع البيانات الجديدة التي تُضاف إلى العمود
Dynamic في بنية بيانات مشتركة واحدة تخزّن القيم ذات أنواع البيانات المختلفة بصيغة ثنائية.
لنرَ ما يحدث عند بلوغ هذا الحد في سيناريوهات مختلفة.
أثناء تحليل قيم
الوصول إلى الحد أثناء تحليل البيانات
Dynamic من البيانات، وعند الوصول إلى الحد في كتلة البيانات الحالية، ستُدرَج جميع القيم الجديدة في بنية البيانات المشتركة:
SELECT d, dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d) FROM format(JSONEachRow, 'd Dynamic(max_types=3)', '
{"d" : 42}
{"d" : [1, 2, 3]}
{"d" : "Hello, World!"}
{"d" : "2020-01-01"}
{"d" : ["str1", "str2", "str3"]}
{"d" : {"a" : 1, "b" : [1, 2, 3]}}
')
كما نرى، بعد إدراج 3 أنواع بيانات مختلفة هي
┌─d──────────────────────┬─dynamicType(d)─────────────────┬─isDynamicElementInSharedData(d)─┐
│ 42 │ Int64 │ false │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ false │
│ Hello, World! │ String │ false │
│ 2020-01-01 │ Date │ true │
│ ['str1','str2','str3'] │ Array(String) │ true │
│ (1,[1,2,3]) │ Tuple(a Int64, b Array(Int64)) │ true │
└────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Int64 و
Array(Int64) و
String، أُدرجت جميع الأنواع الجديدة في بنية البيانات المشتركة الخاصة.
أثناء دمج عدة أجزاء بيانات في جدول MergeTree، قد يصل العمود
أثناء عمليات دمج أجزاء البيانات في محركات الجداول MergeTree
Dynamic في جزء البيانات الناتج إلى الحد الأقصى لعدد أنواع البيانات المختلفة التي يمكن تخزينها داخله في أعمدة فرعية منفصلة، ولن يعود قادرًا على تخزين جميع الأنواع باعتبارها أعمدة فرعية قادمة من أجزاء المصدر.
في هذه الحالة، يحدّد ClickHouse الأنواع التي ستبقى في صورة أعمدة فرعية منفصلة بعد الدمج، والأنواع التي ستُدرج في بنية بيانات مشتركة. وفي معظم الحالات، يحاول ClickHouse الإبقاء على الأنواع الأكثر شيوعًا وتخزين الأنواع الأقل شيوعًا في بنية بيانات مشتركة، لكن ذلك يعتمد على آلية التنفيذ.
لنرَ مثالًا على هذا النوع من الدمج. أولًا، لنُنشئ جدولًا يحتوي على عمود
Dynamic، ونضبط الحد الأقصى لعدد أنواع البيانات المختلفة على
3، ثم نُدرج قيَمًا من
5 أنواع مختلفة:
سيؤدي كل insert إلى إنشاء جزء بيانات منفصل يحتوي على عمود
CREATE TABLE test (id UInt64, d Dynamic(max_types=3)) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
SYSTEM STOP MERGES test;
INSERT INTO test SELECT number, number FROM numbers(5);
INSERT INTO test SELECT number, range(number) FROM numbers(4);
INSERT INTO test SELECT number, toDate(number) FROM numbers(3);
INSERT INTO test SELECT number, map(number, number) FROM numbers(2);
INSERT INTO test SELECT number, 'str_' || toString(number) FROM numbers(1);
Dynamic من نوع واحد:
SELECT count(), dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d), _part FROM test GROUP BY _part, dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d) ORDER BY _part, count();
الآن، لندمج جميع الأجزاء في جزء واحد ولنرَ ماذا سيحدث:
┌─count()─┬─dynamicType(d)──────┬─isDynamicElementInSharedData(d)─┬─_part─────┐
│ 5 │ UInt64 │ false │ all_1_1_0 │
│ 4 │ Array(UInt64) │ false │ all_2_2_0 │
│ 3 │ Date │ false │ all_3_3_0 │
│ 2 │ Map(UInt64, UInt64) │ false │ all_4_4_0 │
│ 1 │ String │ false │ all_5_5_0 │
└─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┘
SYSTEM START MERGES test;
OPTIMIZE TABLE test FINAL;
SELECT count(), dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d), _part FROM test GROUP BY _part, dynamicType(d), isDynamicElementInSharedData(d) ORDER BY _part, count() desc;
كما نرى، احتفظ ClickHouse بالنوعين الأكثر تكرارًا
┌─count()─┬─dynamicType(d)──────┬─isDynamicElementInSharedData(d)─┬─_part─────┐
│ 5 │ UInt64 │ false │ all_1_5_2 │
│ 4 │ Array(UInt64) │ false │ all_1_5_2 │
│ 3 │ Date │ false │ all_1_5_2 │
│ 2 │ Map(UInt64, UInt64) │ true │ all_1_5_2 │
│ 1 │ String │ true │ all_1_5_2 │
└─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┘
UInt64 و
Array(UInt64) كأعمدة فرعية، وأدخل جميع الأنواع الأخرى في البيانات المشتركة.
تدعم جميع دوال
دوال
دوال
JSONExtract مع Dynamic
JSONExtract* النوع
Dynamic:
SELECT JSONExtract('{"a" : [1, 2, 3]}', 'a', 'Dynamic') AS dynamic, dynamicType(dynamic) AS dynamic_type;
┌─dynamic─┬─dynamic_type───────────┐
│ [1,2,3] │ Array(Nullable(Int64)) │
└─────────┴────────────────────────┘
SELECT JSONExtract('{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}}', 'obj', 'Map(String, Dynamic)') AS map_of_dynamics, mapApply((k, v) -> (k, dynamicType(v)), map_of_dynamics) AS map_of_dynamic_types
┌─map_of_dynamics──────────────────┬─map_of_dynamic_types────────────────────────────────────┐
│ {'a':42,'b':'Hello','c':[1,2,3]} │ {'a':'Int64','b':'String','c':'Array(Nullable(Int64))'} │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT JSONExtractKeysAndValues('{"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}', 'Dynamic') AS dynamics, arrayMap(x -> (x.1, dynamicType(x.2)), dynamics) AS dynamic_types
┌─dynamics───────────────────────────────┬─dynamic_types─────────────────────────────────────────────────┐
│ [('a',42),('b','Hello'),('c',[1,2,3])] │ [('a','Int64'),('b','String'),('c','Array(Nullable(Int64))')] │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
في صيغة RowBinary، تُسلسَل قيم النوع
صيغة الإخراج الثنائية
Dynamic بالصيغة التالية:
<binary_encoded_data_type><value_in_binary_format_according_to_the_data_type>