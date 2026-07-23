مهلة اتصال HTTP (بالثواني). القيم الممكنة:
http_connection_timeout
- أي عدد صحيح موجب.
- 0 - معطّل (مهلة لا نهائية).
يتيح الإعداد
http_make_head_request
http_make_head_request تنفيذ طلب
HEAD عند قراءة البيانات عبر HTTP لاسترجاع معلومات عن الملف المطلوب قراءته، مثل حجمه. وبما أنه مُمكَّن افتراضيًا، فقد يكون من الأفضل تعطيل هذا الإعداد في الحالات التي لا يدعم فيها الخادم طلبات
HEAD.
يُفعِّل أو يعطِّل التحقق من صحة المجموع الاختباري عند فك ضغط بيانات HTTP POST الواردة من العميل. يُستخدم هذا فقط مع تنسيق الضغط الأصلي في ClickHouse (ولا يُستخدم مع
http_native_compression_disable_checksumming_on_decompress
gzip أو
deflate).
لمزيد من المعلومات، اقرأ وصف واجهة HTTP.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
مهلة استقبال HTTP (بالثواني). القيم الممكنة:
http_receive_timeout
- أي عدد صحيح موجب.
- 0 - معطّل (مهلة لا نهائية).
مهلة إرسال HTTP (بالثواني). القيم الممكنة:
http_send_timeout
- أي عدد صحيح موجب.
- 0 - معطّل (مهلة لا نهائية).
ينطبق هذا فقط على ملف التعريف default. يلزم إعادة تشغيل الخادم لكي تصبح التغييرات سارية المفعول.
تخطَّ عناوين URL لأنماط glob التي تُرجع الخطأ HTTP_NOT_FOUND
http_skip_not_found_url_for_globs
فعِّل التخزين المؤقت لاستجابة HTTP على جانب الخادم.
http_wait_end_of_query
يكتب الاستثناء بتنسيق الإخراج لضمان إنتاج مخرجات صالحة. يعمل مع تنسيقات JSON وXML.
http_write_exception_in_output_format
يحدد مستوى ضغط البيانات في الاستجابة لطلب HTTP إذا كان enable_http_compression = 1. القيم الممكنة: أرقام من 1 إلى 12. تتطلب المستويات الأعلى من
http_zlib_compression_level
9 البنية الافتراضية مع
libdeflate؛ أما البنية من دون
libdeflate فتدعم المستويات من 1 إلى 9.