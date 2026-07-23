إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن مجموعة http_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وقد تم إنشاؤها تلقائيًا من المصدر

مهلة اتصال HTTP (بالثواني).

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

0 - معطّل (مهلة لا نهائية).

يتيح الإعداد http_make_head_request تنفيذ طلب HEAD عند قراءة البيانات عبر HTTP لاسترجاع معلومات عن الملف المطلوب قراءته، مثل حجمه. وبما أنه مُمكَّن افتراضيًا، فقد يكون من الأفضل تعطيل هذا الإعداد في الحالات التي لا يدعم فيها الخادم طلبات HEAD .

يُفعِّل أو يعطِّل التحقق من صحة المجموع الاختباري عند فك ضغط بيانات HTTP POST الواردة من العميل. يُستخدم هذا فقط مع تنسيق الضغط الأصلي في ClickHouse (ولا يُستخدم مع gzip أو deflate ).

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

مهلة استقبال HTTP (بالثواني).

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

0 - معطّل (مهلة لا نهائية).

مهلة إرسال HTTP (بالثواني).

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

0 - معطّل (مهلة لا نهائية).

ينطبق هذا فقط على ملف التعريف default. يلزم إعادة تشغيل الخادم لكي تصبح التغييرات سارية المفعول.

تخطَّ عناوين URL لأنماط glob التي تُرجع الخطأ HTTP_NOT_FOUND

فعِّل التخزين المؤقت لاستجابة HTTP على جانب الخادم.

يكتب الاستثناء بتنسيق الإخراج لضمان إنتاج مخرجات صالحة. يعمل مع تنسيقات JSON وXML.

يحدد مستوى ضغط البيانات في الاستجابة لطلب HTTP إذا كان enable_http_compression = 1