Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد تم إنشاؤها تلقائيًا من المصدر.

http_connection_timeout

مهلة اتصال HTTP (بالثواني). القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
  • 0 - معطّل (مهلة لا نهائية).

http_make_head_request

يتيح الإعداد http_make_head_request تنفيذ طلب HEAD عند قراءة البيانات عبر HTTP لاسترجاع معلومات عن الملف المطلوب قراءته، مثل حجمه. وبما أنه مُمكَّن افتراضيًا، فقد يكون من الأفضل تعطيل هذا الإعداد في الحالات التي لا يدعم فيها الخادم طلبات HEAD.

http_native_compression_disable_checksumming_on_decompress

يُفعِّل أو يعطِّل التحقق من صحة المجموع الاختباري عند فك ضغط بيانات HTTP POST الواردة من العميل. يُستخدم هذا فقط مع تنسيق الضغط الأصلي في ClickHouse (ولا يُستخدم مع gzip أو deflate). لمزيد من المعلومات، اقرأ وصف واجهة HTTP. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — مفعّل.

http_receive_timeout

مهلة استقبال HTTP (بالثواني). القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
  • 0 - معطّل (مهلة لا نهائية).

http_send_timeout

مهلة إرسال HTTP (بالثواني). القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
  • 0 - معطّل (مهلة لا نهائية).
ينطبق هذا فقط على ملف التعريف default. يلزم إعادة تشغيل الخادم لكي تصبح التغييرات سارية المفعول.

http_skip_not_found_url_for_globs

تخطَّ عناوين URL لأنماط glob التي تُرجع الخطأ HTTP_NOT_FOUND

http_wait_end_of_query

فعِّل التخزين المؤقت لاستجابة HTTP على جانب الخادم.

http_write_exception_in_output_format

يكتب الاستثناء بتنسيق الإخراج لضمان إنتاج مخرجات صالحة. يعمل مع تنسيقات JSON وXML.

http_zlib_compression_level

يحدد مستوى ضغط البيانات في الاستجابة لطلب HTTP إذا كان enable_http_compression = 1. القيم الممكنة: أرقام من 1 إلى 12. تتطلب المستويات الأعلى من 9 البنية الافتراضية مع libdeflate؛ أما البنية من دون libdeflate فتدعم المستويات من 1 إلى 9.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦