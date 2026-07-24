عندما تكون القيمة false (وهي القيمة الافتراضية)، فإن أداة تشويش AST من جهة الخادم (التي يضبطها
ast_fuzzer_any_query
ast_fuzzer_runs) لا تُشوِّش إلا استعلامات القراءة فقط (SELECT, EXPLAIN, SHOW, DESCRIBE, EXISTS). وعندما تكون القيمة true، يتم تشويش جميع أنواع الاستعلامات، بما في ذلك DDL و INSERT.
يُفعّل أداة تشويش AST من جهة الخادم، الذي يُشغّل استعلامات عشوائية بعد كل استعلام عادي مع تجاهل نتائجها.
ast_fuzzer_runs
- 0: معطّل (الافتراضي).
- قيمة بين 0 و1 (exclusive): احتمال تشغيل استعلام fuzzed واحد.
- قيمة >= 1: عدد استعلامات fuzzed التي تُشغَّل لكل استعلام عادي.