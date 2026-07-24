عندما تكون القيمة false (وهي القيمة الافتراضية)، فإن أداة تشويش AST من جهة الخادم (التي يضبطها ast_fuzzer_runs ) لا تُشوِّش إلا استعلامات القراءة فقط (SELECT, EXPLAIN, SHOW, DESCRIBE, EXISTS). وعندما تكون القيمة true، يتم تشويش جميع أنواع الاستعلامات، بما في ذلك DDL و INSERT.

يُفعّل أداة تشويش AST من جهة الخادم، الذي يُشغّل استعلامات عشوائية بعد كل استعلام عادي مع تجاهل نتائجها.

0: معطّل (الافتراضي).

قيمة بين 0 و1 (exclusive): احتمال تشغيل استعلام fuzzed واحد.

قيمة >= 1: عدد استعلامات fuzzed التي تُشغَّل لكل استعلام عادي.

يُراكم الـ fuzzer أجزاء AST من جميع الاستعلامات عبر كل الجلسات، مما ينتج عنه تحويرات أكثر إثارة للاهتمام بمرور الوقت. وتُهمَل استعلامات fuzzed التي تفشل بصمت، ولا تُعاد النتائج مطلقًا إلى العميل.