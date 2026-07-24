هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من المصدر

يُمكّن أو يعطّل استخدام أسماء الأعمدة الأصلية بدلًا من الأسماء المستعارة في تعبيرات الاستعلام وبنوده. وتبرز أهميته خصوصًا عندما يكون الاسم المستعار مطابقًا لاسم العمود؛ راجع Expression Aliases . فعّل هذا الإعداد لجعل قواعد استخدام الأسماء المستعارة في ClickHouse أكثر توافقًا مع معظم محركات قواعد البيانات الأخرى.

القيم الممكنة:

0 — يُستبدل اسم العمود بالاسم المستعار.

1 — لا يُستبدل اسم العمود بالاسم المستعار.

مثال

الفرق بين حالتي التمكين والتعطيل:

الاستعلام:

SET prefer_column_name_to_alias = 0 ; SELECT avg ( number ) AS number , max ( number ) FROM numbers( 10 );

النتيجة:

Received exception from server (version 21.5.1): Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function avg(number) is found inside another aggregate function in query: While processing avg(number) AS number.

الاستعلام:

SET prefer_column_name_to_alias = 1 ; SELECT avg ( number ) AS number , max ( number ) FROM numbers( 10 );

النتيجة:

┌─number─┬─max(number)─┐ │ 4.5 │ 9 │ └────────┴─────────────┘

فضّل الحد الأقصى لحجم الكتلة بالبايتات للفرز الخارجي، وقلّل استهلاك الذاكرة أثناء الدمج.

يُفعّل استبدال معاملي IN / JOIN بـ GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

القيم الممكنة:

0 — معطّل. لا يتم استبدال معاملي IN / JOIN بـ GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

/ بـ / . 1 — مفعّل. يتم استبدال معاملي IN / JOIN بـ GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

الاستخدام

مع أن SET distributed_product_mode=global يمكنه تغيير سلوك الاستعلامات في الجداول الموزعة، فإنه لا يناسب الجداول المحلية أو الجداول القادمة من مصادر خارجية. وهنا تظهر أهمية الإعداد prefer_global_in_and_join .

على سبيل المثال، قد تكون لدينا عُقد لخدمة الاستعلامات تحتوي على جداول محلية غير مناسبة للتوزيع. في هذه الحالة نحتاج إلى توزيع بياناتها ديناميكيًا أثناء المعالجة الموزعة باستخدام الكلمة المفتاحية GLOBAL — GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

ومن حالات الاستخدام الأخرى لـ prefer_global_in_and_join الوصول إلى الجداول المُنشأة باستخدام محركات خارجية. يساعد هذا الإعداد على تقليل عدد الاستدعاءات إلى المصادر الخارجية عند ربط مثل هذه الجداول: استدعاء واحد فقط لكل استعلام.

انظر أيضًا:

الاستعلامات الفرعية الموزعة لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام GLOBAL IN / GLOBAL JOIN

يُفعِّل/يُعطِّل تفضيل استخدام النسخة المتماثلة على localhost عند معالجة الاستعلامات الموزعة.

القيم الممكنة:

1 — يرسل ClickHouse دائمًا الاستعلام إلى النسخة المتماثلة على localhost إذا كانت موجودة.

0 — يستخدم ClickHouse استراتيجية موازنة التحميل المحددة في الإعداد load_balancing.

عطّل هذا الإعداد إذا كنت تستخدم max_parallel_replicas بدون parallel_replicas_custom_key . إذا كان parallel_replicas_custom_key مضبوطًا، فعطّل هذا الإعداد فقط إذا كان يُستخدم على عنقود يحتوي على عدة أجزاء وعدة نسخ متماثلة. أما إذا كان يُستخدم على عنقود يحتوي على جزء واحد وعدة نسخ متماثلة، فسيكون لتعطيل هذا الإعداد آثار سلبية.