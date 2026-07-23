unavailable_or_table_missing — بالإضافة إلى unavailable ، يتم تجاهل الأخطاء الناتجة عن عدم وجود table أو database على الشظية. ويكون ذلك مفيدًا أثناء إنشاء table أو حذفها على مستوى cluster. هذه هي القيمة الافتراضية، وهي تتوافق مع السلوك السابق لـ skip_unavailable_shards ، الذي كان يعامل أيضًا الشظية التي لا يوجد جدولها على أنها غير متاحة.

unavailable_or_exception_before_processing — بالإضافة إلى unavailable ، يتم تجاهل أي استثناء يتم استلامه من شظية قبل أن يعيد أي data block إلى initiator. أما الاستثناء الذي يصل بعد أن تكون الشظية قد أعادت بعض البيانات بالفعل، فيُعاد إطلاقه دائمًا. لاحظ أن التحقق من عبارة “قبل أن يعيد أي بيانات” يتم عند initiator: فقد تقوم الشظية التي تنفذ عملية حسابية حاجزة (مثل aggregation أو sort أو LIMIT BY ) بمعالجة rows ثم تفشل قبل إصدار أي block، وفي هذه الحالة يتم تجاهل عملها الجزئي بصمت ويُرجع query نتيجة مبنية من الشظايا المتبقية. لذلك فهذا هو الوضع الأكثر تساهلًا ويجب استخدامه بحذر.