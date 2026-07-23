تتوفر هذه الإعدادات في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فإن الاستثناءات التي يتم طرحها أثناء تمرير البيانات إلى عرض مُجسَّد تابع (في SELECT الخاص به أو في وجهة الجدول الداخلي) تُسجَّل على أنها تحذير، وتنجح عبارة INSERT . وإذا كان معطّلًا (وهو الافتراضي)، فإن هذا الاستثناء يُمرَّر وتفشل عبارة INSERT .

يتحكّم هذا الإعداد في الإبلاغ عن الأخطاء فقط. فهو لا يتسبب في التراجع عن الكتابة إلى الجدول المصدر، ولا يضمن ما إذا كانت الكتلة الأصلية قد تم تثبيتها بالفعل في الجدول المصدر عند حدوث خطأ في مسار معالجة العرض التابع. وعندما يكون معطّلًا (الافتراضي)، تفشل INSERT عند حدوث خطأ في العرض — أعد المحاولة باستخدام إزالة تكرار الإدراج ( insert_deduplicate , deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views ) لتحقيق تسليم exactly-once إلى الجدول المصدر وجميع العروض التابعة. وعندما يكون مُمكّنًا، تُبلِغ INSERT عن النجاح رغم التسليم الجزئي إلى العروض التي فشلت والسلاسل اللاحقة التابعة لها؛ استخدم هذا فقط عندما يجب ألّا تتعطل عمليات الكتابة إلى الجدول المصدر بسبب مشكلات في جهة العرض (على سبيل المثال، جداول system.*_log ). راجع وثائق CREATE VIEW للاطلاع على الدلالات الكاملة.