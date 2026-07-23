تتوفّر هذه الإعدادات في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يحدّد هذا كيفية تحويل أنواع MySQL إلى أنواع ClickHouse المناظرة. وهو قائمة مفصولة بفواصل يمكن أن تتضمن أي تركيبة من decimal أو datetime64 أو date2Date32 أو date2String أو geometry . جميع التعيينات الحديثة ( decimal و datetime64 و date2Date32 و geometry ) مفعّلة افتراضيًا.

decimal : حوِّل النوعين NUMERIC و DECIMAL إلى Decimal عندما تسمح الدقة بذلك.

: حوِّل النوعين و إلى عندما تسمح الدقة بذلك. datetime64 : حوِّل النوعين DATETIME و TIMESTAMP إلى DateTime64 بدلًا من DateTime عندما لا تكون الدقة 0 .

: حوِّل النوعين و إلى بدلًا من عندما لا تكون الدقة . date2Date32 : حوِّل DATE إلى Date32 بدلًا من Date . وله أسبقية على date2String .

: حوِّل إلى بدلًا من . وله أسبقية على . date2String : حوِّل DATE إلى String بدلًا من Date . ويتجاوزه datetime64 .

: حوِّل إلى بدلًا من . ويتجاوزه . geometry : حوِّل أنواع MySQL المكانية ( LINESTRING , POLYGON , MULTILINESTRING , MULTIPOLYGON ) إلى أنواع ClickHouse الهندسية المناظرة، والنوع العام GEOMETRY إلى النوع الشامل Geometry . ويُحوَّل POINT دائمًا إلى Point بغضّ النظر عن هذا الخيار. ولأن العمود العام GEOMETRY قد يحتوي على أي نوع فرعي، فإن قراءة قيمة لا يملك نوعها الفرعي مقابلاً في ClickHouse ( MULTIPOINT , GEOMETRYCOLLECTION ) تؤدي إلى طرح استثناء وقت القراءة؛ أما الأعمدة المعرَّفة على أنها MULTIPOINT أو GEOMETRYCOLLECTION فتُعيَّن إلى String .

الحد الأقصى لعدد الصفوف في عملية الإدراج الدفعي إلى MySQL في محرك تخزين MySQL