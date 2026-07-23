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تتوفّر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

mysql_datatypes_support_level

يحدّد هذا كيفية تحويل أنواع MySQL إلى أنواع ClickHouse المناظرة. وهو قائمة مفصولة بفواصل يمكن أن تتضمن أي تركيبة من decimal أو datetime64 أو date2Date32 أو date2String أو geometry. جميع التعيينات الحديثة (decimal وdatetime64 وdate2Date32 وgeometry) مفعّلة افتراضيًا.
  • decimal: حوِّل النوعين NUMERIC وDECIMAL إلى Decimal عندما تسمح الدقة بذلك.
  • datetime64: حوِّل النوعين DATETIME وTIMESTAMP إلى DateTime64 بدلًا من DateTime عندما لا تكون الدقة 0.
  • date2Date32: حوِّل DATE إلى Date32 بدلًا من Date. وله أسبقية على date2String.
  • date2String: حوِّل DATE إلى String بدلًا من Date. ويتجاوزه datetime64.
  • geometry: حوِّل أنواع MySQL المكانية (LINESTRING, POLYGON, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON) إلى أنواع ClickHouse الهندسية المناظرة، والنوع العام GEOMETRY إلى النوع الشامل Geometry. ويُحوَّل POINT دائمًا إلى Point بغضّ النظر عن هذا الخيار. ولأن العمود العام GEOMETRY قد يحتوي على أي نوع فرعي، فإن قراءة قيمة لا يملك نوعها الفرعي مقابلاً في ClickHouse (MULTIPOINT, GEOMETRYCOLLECTION) تؤدي إلى طرح استثناء وقت القراءة؛ أما الأعمدة المعرَّفة على أنها MULTIPOINT أو GEOMETRYCOLLECTION فتُعيَّن إلى String.

mysql_max_rows_to_insert

الحد الأقصى لعدد الصفوف في عملية الإدراج الدفعي إلى MySQL في محرك تخزين MySQL
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦