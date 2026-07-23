يحدّد هذا كيفية تحويل أنواع MySQL إلى أنواع ClickHouse المناظرة. وهو قائمة مفصولة بفواصل يمكن أن تتضمن أي تركيبة من
mysql_datatypes_support_level
decimal أو
datetime64 أو
date2Date32 أو
date2String أو
geometry. جميع التعيينات الحديثة (
decimal و
datetime64 و
date2Date32 و
geometry) مفعّلة افتراضيًا.
decimal: حوِّل النوعين
NUMERICو
DECIMALإلى
Decimalعندما تسمح الدقة بذلك.
datetime64: حوِّل النوعين
DATETIMEو
TIMESTAMPإلى
DateTime64بدلًا من
DateTimeعندما لا تكون الدقة
0.
date2Date32: حوِّل
DATEإلى
Date32بدلًا من
Date. وله أسبقية على
date2String.
date2String: حوِّل
DATEإلى
Stringبدلًا من
Date. ويتجاوزه
datetime64.
geometry: حوِّل أنواع MySQL المكانية (
LINESTRING,
POLYGON,
MULTILINESTRING,
MULTIPOLYGON) إلى أنواع ClickHouse الهندسية المناظرة، والنوع العام
GEOMETRYإلى النوع الشامل
Geometry. ويُحوَّل
POINTدائمًا إلى
Pointبغضّ النظر عن هذا الخيار. ولأن العمود العام
GEOMETRYقد يحتوي على أي نوع فرعي، فإن قراءة قيمة لا يملك نوعها الفرعي مقابلاً في ClickHouse (
MULTIPOINT,
GEOMETRYCOLLECTION) تؤدي إلى طرح استثناء وقت القراءة؛ أما الأعمدة المعرَّفة على أنها
MULTIPOINTأو
GEOMETRYCOLLECTIONفتُعيَّن إلى
String.
الحد الأقصى لعدد الصفوف في عملية الإدراج الدفعي إلى MySQL في محرك تخزين MySQL