يحدد ما يجب فعله إذا استمر الاستعلام في التنفيذ لمدة أطول من
timeout_overflow_mode
max_execution_time أو إذا كان
الوقت التقديري للتنفيذ أطول من
max_estimated_execution_time.
القيم الممكنة:
throw: رفع استثناء (الافتراضي).
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن البيانات المصدر قد نفدت.
يحدد ما يحدث عندما يستغرق الاستعلام على العقدة الطرفية وقتًا أطول من
timeout_overflow_mode_leaf
max_execution_time_leaf.
القيم الممكنة:
throw: رفع استثناء (الافتراضي).
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن بيانات المصدر قد نفدت.