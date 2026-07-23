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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

timeout_overflow_mode

يحدد ما يجب فعله إذا استمر الاستعلام في التنفيذ لمدة أطول من max_execution_time أو إذا كان الوقت التقديري للتنفيذ أطول من max_estimated_execution_time. القيم الممكنة:
  • throw: رفع استثناء (الافتراضي).
  • break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن البيانات المصدر قد نفدت.

timeout_overflow_mode_leaf

يحدد ما يحدث عندما يستغرق الاستعلام على العقدة الطرفية وقتًا أطول من max_execution_time_leaf. القيم الممكنة:
  • throw: رفع استثناء (الافتراضي).
  • break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن بيانات المصدر قد نفدت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦