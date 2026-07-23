إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة timeout_overflow_mode_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يحدد ما يجب فعله إذا استمر الاستعلام في التنفيذ لمدة أطول من max_execution_time أو إذا كان الوقت التقديري للتنفيذ أطول من max_estimated_execution_time .

القيم الممكنة:

throw : رفع استثناء (الافتراضي).

: رفع استثناء (الافتراضي). break : إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن البيانات المصدر قد نفدت.

يحدد ما يحدث عندما يستغرق الاستعلام على العقدة الطرفية وقتًا أطول من max_execution_time_leaf .

القيم الممكنة: