تتوفر هذه الإعدادات في system.settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر

الحد الأقصى لحجم الدفعة لطلب multi المُرسَل إلى [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة

الحد الأقصى لحجم الدفعة في طلب القراءة المتعددة إلى [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة

إذا لم يُعِد أي مضيف، أثناء تنفيذ عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER، إنشاء عقدة ‘alive’ المؤقتة الخاصة به في ZooKeeper خلال هذه المدة، فسيُعتبر النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بأكملها قد فشلا. يجب أن تكون هذه القيمة أكبر من أي مدة معقولة قد يحتاجها المضيف لإعادة الاتصال بـ ZooKeeper بعد حدوث عطل. يعني الصفر عدم وجود حد.

المدة التي يجب أن تنتظرها العقدة البادئة حتى تستجيب المضيفات الأخرى للعقدة ‘error’ وتتوقف عن العمل في عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER الحالية.

الاحتمال التقريبي لحدوث فشل في طلب Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة. القيمة الصالحة تكون ضمن النطاق [0.0f, 1.0f]

0 - بذرة عشوائية، وإلا فتُستخدم قيمة الإعداد

الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة تنفيذ عمليات [Zoo]Keeper أثناء عملية BACKUP أو RESTORE. يجب أن تكون القيمة كبيرة بما يكفي حتى لا تفشل العملية بالكامل بسبب عطل مؤقت في [Zoo]Keeper.

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper عند معالجة خطأ في عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER.

الحد الأقصى لإعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper أثناء تهيئة عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER.

مهلة backoff الأولية قبل إعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة

أقصى مهلة backoff لعمليات [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة

القيمة الافتراضية في Cloud: 60000 .

الحد الأقصى لحجم البيانات في عقدة [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي

إعداد خاص بـ Aws::Client::RetryStrategy؛ إذ يتولى Aws::Client إعادة المحاولة بنفسه، وتعني القيمة 0 عدم إجراء أي إعادة محاولة. وينطبق هذا فقط على النسخ الاحتياطي/الاستعادة.

مهلة backoff الأولية بالمللي ثانية قبل أول إعادة محاولة أثناء النسخ الاحتياطي والاستعادة. ومع كل إعادة محاولة لاحقة، تزداد مهلة backoff أُسِّيًا حتى الحد الأقصى المحدد بواسطة backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms

معامل التذبذب المطبَّق على مهلة backoff لإعادة المحاولة في Aws::Client::RetryStrategy أثناء عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة. يُضرَب مقدار تأخير backoff المحسوب في معامل عشوائي ضمن النطاق [1.0, 1.0 + jitter]، حتى الحد الأقصى backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms . يجب أن تكون قيمته ضمن المجال [0.0, 1.0]

الحد الأقصى لفاصل backoff الزمني بالملي ثانية بين عمليات إعادة المحاولة أثناء عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.