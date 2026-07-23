Skip to main content
تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر.

backup_restore_batch_size_for_keeper_multi

الحد الأقصى لحجم الدفعة لطلب multi المُرسَل إلى [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة

backup_restore_batch_size_for_keeper_multiread

الحد الأقصى لحجم الدفعة في طلب القراءة المتعددة إلى [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة

backup_restore_failure_after_host_disconnected_for_seconds

إذا لم يُعِد أي مضيف، أثناء تنفيذ عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER، إنشاء عقدة ‘alive’ المؤقتة الخاصة به في ZooKeeper خلال هذه المدة، فسيُعتبر النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بأكملها قد فشلا. يجب أن تكون هذه القيمة أكبر من أي مدة معقولة قد يحتاجها المضيف لإعادة الاتصال بـ ZooKeeper بعد حدوث عطل. يعني الصفر عدم وجود حد.

backup_restore_finish_timeout_after_error_sec

المدة التي يجب أن تنتظرها العقدة البادئة حتى تستجيب المضيفات الأخرى للعقدة ‘error’ وتتوقف عن العمل في عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER الحالية.

backup_restore_keeper_fault_injection_probability

الاحتمال التقريبي لحدوث فشل في طلب Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة. القيمة الصالحة تكون ضمن النطاق [0.0f, 1.0f]

backup_restore_keeper_fault_injection_seed

0 - بذرة عشوائية، وإلا فتُستخدم قيمة الإعداد

backup_restore_keeper_max_retries

الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة تنفيذ عمليات [Zoo]Keeper أثناء عملية BACKUP أو RESTORE. يجب أن تكون القيمة كبيرة بما يكفي حتى لا تفشل العملية بالكامل بسبب عطل مؤقت في [Zoo]Keeper.

backup_restore_keeper_max_retries_while_handling_error

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper عند معالجة خطأ في عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER.

backup_restore_keeper_max_retries_while_initializing

الحد الأقصى لإعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper أثناء تهيئة عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER.

backup_restore_keeper_retry_initial_backoff_ms

مهلة backoff الأولية قبل إعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة

backup_restore_keeper_retry_max_backoff_ms

أقصى مهلة backoff لعمليات [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة القيمة الافتراضية في Cloud: 60000.

backup_restore_keeper_value_max_size

الحد الأقصى لحجم البيانات في عقدة [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي

backup_restore_s3_retry_attempts

إعداد خاص بـ Aws::Client::RetryStrategy؛ إذ يتولى Aws::Client إعادة المحاولة بنفسه، وتعني القيمة 0 عدم إجراء أي إعادة محاولة. وينطبق هذا فقط على النسخ الاحتياطي/الاستعادة.

backup_restore_s3_retry_initial_backoff_ms

مهلة backoff الأولية بالمللي ثانية قبل أول إعادة محاولة أثناء النسخ الاحتياطي والاستعادة. ومع كل إعادة محاولة لاحقة، تزداد مهلة backoff أُسِّيًا حتى الحد الأقصى المحدد بواسطة backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms

backup_restore_s3_retry_jitter_factor

معامل التذبذب المطبَّق على مهلة backoff لإعادة المحاولة في Aws::Client::RetryStrategy أثناء عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة. يُضرَب مقدار تأخير backoff المحسوب في معامل عشوائي ضمن النطاق [1.0, 1.0 + jitter]، حتى الحد الأقصى backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms. يجب أن تكون قيمته ضمن المجال [0.0, 1.0]

backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms

الحد الأقصى لفاصل backoff الزمني بالملي ثانية بين عمليات إعادة المحاولة أثناء عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦