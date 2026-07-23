الحد الأقصى لحجم الدفعة لطلب multi المُرسَل إلى [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة
backup_restore_batch_size_for_keeper_multi
الحد الأقصى لحجم الدفعة في طلب القراءة المتعددة إلى [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة
backup_restore_batch_size_for_keeper_multiread
إذا لم يُعِد أي مضيف، أثناء تنفيذ عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER، إنشاء عقدة ‘alive’ المؤقتة الخاصة به في ZooKeeper خلال هذه المدة، فسيُعتبر النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بأكملها قد فشلا. يجب أن تكون هذه القيمة أكبر من أي مدة معقولة قد يحتاجها المضيف لإعادة الاتصال بـ ZooKeeper بعد حدوث عطل. يعني الصفر عدم وجود حد.
backup_restore_failure_after_host_disconnected_for_seconds
المدة التي يجب أن تنتظرها العقدة البادئة حتى تستجيب المضيفات الأخرى للعقدة ‘error’ وتتوقف عن العمل في عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER الحالية.
backup_restore_finish_timeout_after_error_sec
الاحتمال التقريبي لحدوث فشل في طلب Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة. القيمة الصالحة تكون ضمن النطاق [0.0f, 1.0f]
backup_restore_keeper_fault_injection_probability
0 - بذرة عشوائية، وإلا فتُستخدم قيمة الإعداد
backup_restore_keeper_fault_injection_seed
الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة تنفيذ عمليات [Zoo]Keeper أثناء عملية BACKUP أو RESTORE. يجب أن تكون القيمة كبيرة بما يكفي حتى لا تفشل العملية بالكامل بسبب عطل مؤقت في [Zoo]Keeper.
backup_restore_keeper_max_retries
الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper عند معالجة خطأ في عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER.
backup_restore_keeper_max_retries_while_handling_error
الحد الأقصى لإعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper أثناء تهيئة عملية BACKUP ON CLUSTER أو RESTORE ON CLUSTER.
backup_restore_keeper_max_retries_while_initializing
مهلة backoff الأولية قبل إعادة المحاولة لعمليات [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة
backup_restore_keeper_retry_initial_backoff_ms
أقصى مهلة backoff لعمليات [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة القيمة الافتراضية في Cloud:
backup_restore_keeper_retry_max_backoff_ms
60000.
الحد الأقصى لحجم البيانات في عقدة [Zoo]Keeper أثناء النسخ الاحتياطي
backup_restore_keeper_value_max_size
إعداد خاص بـ Aws::Client::RetryStrategy؛ إذ يتولى Aws::Client إعادة المحاولة بنفسه، وتعني القيمة 0 عدم إجراء أي إعادة محاولة. وينطبق هذا فقط على النسخ الاحتياطي/الاستعادة.
backup_restore_s3_retry_attempts
مهلة backoff الأولية بالمللي ثانية قبل أول إعادة محاولة أثناء النسخ الاحتياطي والاستعادة. ومع كل إعادة محاولة لاحقة، تزداد مهلة backoff أُسِّيًا حتى الحد الأقصى المحدد بواسطة
backup_restore_s3_retry_initial_backoff_ms
backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms
معامل التذبذب المطبَّق على مهلة backoff لإعادة المحاولة في Aws::Client::RetryStrategy أثناء عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة. يُضرَب مقدار تأخير backoff المحسوب في معامل عشوائي ضمن النطاق [1.0, 1.0 + jitter]، حتى الحد الأقصى
backup_restore_s3_retry_jitter_factor
backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms. يجب أن تكون قيمته ضمن المجال [0.0, 1.0]
الحد الأقصى لفاصل backoff الزمني بالملي ثانية بين عمليات إعادة المحاولة أثناء عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.