هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

إذا لم تكن القيمة صفراً، فسيتم تقييد عدد خيوط التنفيذ التي تقرأ البيانات من الملفات في دوال الجدول Cluster.

إذا لم تكن القيمة صفراً، فسيُحدَّد عدد تدفقات القراءة لجدول MergeTree.

يقيّد عدد تدفقات البيانات النشطة بالتزامن في خطوة UNION (وينطبق ذلك على كلٍّ من UNION ALL و UNION DISTINCT ، لأن UNION DISTINCT يُنفَّذ عبر خطوة UNION ALL تليها خطوة DISTINCT ). عندما يحتوي استعلام UNION على عدد كبير من الاستعلامات الفرعية، فإنها تفتح جميعًا مخازن القراءة المؤقتة الخاصة بها في الوقت نفسه، مما يؤدي إلى استهلاك ذاكرة يتناسب مع عدد الاستعلامات الفرعية. يُدرج هذا الإعداد معالجات Concat لتضييق خط الأنابيب بحيث لا يكون هناك أكثر من هذا العدد من التدفقات النشطة في الوقت نفسه، مما يقلل ذروة الذاكرة بشكل كبير. والحد الفعلي هو القيمة الصغرى بين هذه القيمة و max_threads * max_streams_for_union_step_to_max_threads_ratio (إذا كانت أيٌّ منهما تساوي 0 فهذا يعني تجاهلها). وعندما تكون كلتاهما 0، لا يُطبَّق أي تضييق. كذلك لا يُطبَّق هذا الحد عندما تتطلب خطة الاستعلام أن يظل كل تدفق خرج من UNION مرتَّبًا بصورة مستقلة (على سبيل المثال، عند تطبيق تحسين read-in-order عبر UNION )؛ ففي هذه الحالة تكون صحة الترتيب هي الأولوية ويُتجاوز التضييق.

تحدّد هذه النسبة، عند ضربها في max_threads ، حدًا أقصى لعدد التدفقات النشطة بالتزامن في خطوة UNION (وينطبق ذلك على كلٍّ من UNION ALL و UNION DISTINCT ). والحد الفعلي هو أصغر قيمة بين هذه القيمة المحسوبة و max_streams_for_union_step (وإذا كانت قيمة أيٍّ منهما 0، فسيتم تجاهلها). على سبيل المثال، إذا كان max_threads = 8 وتم ضبط هذه النسبة على 1، فسيكون الحد الأقصى لعدد التدفقات النشطة 8. اضبطها على 0 لتعطيل هذا الحد المستند إلى النسبة. وكما هو الحال مع max_streams_for_union_step ، لا يُطبَّق هذا الحد عندما تتطلب خطة الاستعلام أن يظل كل تدفق خرج من UNION مرتبًا على حدة.

اطلب عددًا أكبر من التدفقات عند القراءة من Merge table. ستُوزَّع التدفقات عبر الجداول التي يستخدمها Merge table. يتيح ذلك توزيع العمل بشكل أكثر توازنًا عبر خيوط التنفيذ، ويكون مفيدًا بشكل خاص عندما تختلف هذه الجداول في الحجم.

يسمح لك باستخدام عدد من المصادر يفوق عدد خيوط التنفيذ، لتوزيع العمل بينها بصورة أكثر توازنًا. ويُفترض أن هذا حل مؤقت، إذ سيكون من الممكن مستقبلًا جعل عدد المصادر مساويًا لعدد خيوط التنفيذ، على أن يختار كل مصدر العمل المتاح له ديناميكيًا.