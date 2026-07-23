إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة optimize_skip_*.

TTL منتهية الصلاحية. يُفعِّل هذا الإعداد التحسين أو يعطّله للاستعلام OPTIMIZE TABLE … FINAL إذا كان هناك جزء واحد فقط بمستوى > 0 ولم تكن له قيمةمنتهية الصلاحية.

OPTIMIZE TABLE ... FINAL SETTINGS optimize_skip_merged_partitions=1

بشكل افتراضي، يعيد الاستعلام OPTIMIZE TABLE ... FINAL كتابة الجزء حتى إذا كان هناك جزء واحد فقط.

القيم الممكنة:

1 - تمكين التحسين.

0 - تعطيل التحسين.

WHERE/PREWHERE ، كما يفعّل التحسينات ذات الصلة للاستعلامات الموزعة (مثل التجميع حسب مفتاح التجزئة). يتيح أو يعطّل تخطي الشظايا غير المستخدمة في استعلامات SELECT التي تتضمن شرطًا على مفتاح التجزئة في، كما يفعّل التحسينات ذات الصلة للاستعلامات الموزعة (مثل التجميع حسب مفتاح التجزئة).

يفترض أن البيانات موزعة حسب مفتاح التجزئة، وإلا فسيُرجع الاستعلام نتيجة غير صحيحة.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

حدّ عدد قيم مفتاح التجزئة؛ ويتم تعطيل optimize_skip_unused_shards عند بلوغ هذا الحد.

قد يتطلب العدد الكبير جدًا من القيم قدرًا كبيرًا من المعالجة، بينما تكون الفائدة منه محل شك، لأنه إذا كان لديك عدد هائل من القيم في IN (...) ، فمن المرجح أن يُرسَل الاستعلام إلى جميع الشظايا على أي حال.

Distributed يشير إلى جدول Distributed آخر. يتحكّم في مستوى التداخل في الاستعلام الموزّع الذي يعتمد عليه optimize_skip_unused_shards (ولذلك لا يزال يتطلب optimize_skip_unused_shards )، وذلك في الحالات التي يكون لديك فيها جدوليشير إلى جدولآخر.

القيم الممكنة:

0 — معطّل، ويعمل optimize_skip_unused_shards دائمًا.

دائمًا. 1 — يفعّل optimize_skip_unused_shards للمستوى الأول فقط.

للمستوى الأول فقط. 2 — يفعّل optimize_skip_unused_shards حتى المستوى الثاني.

أعِد كتابة IN في الاستعلام الخاص بالشظايا البعيدة لاستبعاد القيم التي لا تنتمي إلى الشظية (يتطلب optimize_skip_unused_shards).

القيم الممكنة: