يُفعِّل هذا الإعداد التحسين أو يعطّله للاستعلام OPTIMIZE TABLE … FINAL إذا كان هناك جزء واحد فقط بمستوى > 0 ولم تكن له قيمة
optimize_skip_merged_partitions
TTL منتهية الصلاحية.
OPTIMIZE TABLE ... FINAL SETTINGS optimize_skip_merged_partitions=1
OPTIMIZE TABLE ... FINAL كتابة الجزء حتى إذا كان هناك جزء واحد فقط.
القيم الممكنة:
- 1 - تمكين التحسين.
- 0 - تعطيل التحسين.
يتيح أو يعطّل تخطي الشظايا غير المستخدمة في استعلامات SELECT التي تتضمن شرطًا على مفتاح التجزئة في
optimize_skip_unused_shards
WHERE/PREWHERE، كما يفعّل التحسينات ذات الصلة للاستعلامات الموزعة (مثل التجميع حسب مفتاح التجزئة).
القيم الممكنة:
يفترض أن البيانات موزعة حسب مفتاح التجزئة، وإلا فسيُرجع الاستعلام نتيجة غير صحيحة.
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
حدّ عدد قيم مفتاح التجزئة؛ ويتم تعطيل
optimize_skip_unused_shards_limit
optimize_skip_unused_shards عند بلوغ هذا الحد.
قد يتطلب العدد الكبير جدًا من القيم قدرًا كبيرًا من المعالجة، بينما تكون الفائدة منه محل شك، لأنه إذا كان لديك عدد هائل من القيم في
IN (...)، فمن المرجح أن يُرسَل الاستعلام إلى جميع الشظايا على أي حال.
يتحكّم في مستوى التداخل في الاستعلام الموزّع الذي يعتمد عليه
optimize_skip_unused_shards_nesting
optimize_skip_unused_shards (ولذلك لا يزال يتطلب
optimize_skip_unused_shards)، وذلك في الحالات التي يكون لديك فيها جدول
Distributed يشير إلى جدول
Distributed آخر.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل، ويعمل
optimize_skip_unused_shardsدائمًا.
- 1 — يفعّل
optimize_skip_unused_shardsللمستوى الأول فقط.
- 2 — يفعّل
optimize_skip_unused_shardsحتى المستوى الثاني.
أعِد كتابة IN في الاستعلام الخاص بالشظايا البعيدة لاستبعاد القيم التي لا تنتمي إلى الشظية (يتطلب optimize_skip_unused_shards). القيم الممكنة:
optimize_skip_unused_shards_rewrite_in
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.