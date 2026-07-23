هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من المصدر

عند قراءة كائن من S3 (أو من مخزن متوافق مع S3 مثل GCS)، تحقّق من أن كل طلب GET يعيد قيمة ETag نفسها التي رُصدت عند إدراج الكائن. تتطلب قراءة ملف واحد إرسال العديد من طلبات GET النطاقية؛ وإذا أُعيدت الكتابة فوق الكائن في موضعه بين هذه الطلبات (على سبيل المثال، بواسطة جهة خارجية تعيد كتابة مفتاح ثابت)، فقد تُركَّب القراءات من جيلين مختلفين للكائن، مما قد يظهر على شكل checksum تالف أو خطأ في التحليل. وعند اكتشاف عدم تطابق، تفشل القراءة مع S3_OBJECT_CHANGED_DURING_READ بدلًا من إرجاع بيانات غير متسقة. عطّل هذا الخيار فقط لأحمال العمل التي تقرأ عمدًا كائنات يُعاد الكتابة فوقها ويمكنها تحمّل القراءات غير المتسقة.

يُفعّل التحقق من إعدادات طلبات S3. القيم الممكنة: