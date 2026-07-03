OPTIMIZE TABLE ... FINAL (راجع هذه الوثائق)، لأن حالة استخدامه مخصصة للأغراض الإدارية، لا للعمليات اليومية.
الصياغة
لا يمكن لـ
OPTIMIZE إصلاح الخطأ
Too many parts.
OPTIMIZE TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] [PARTITION partition | PARTITION ID 'partition_id'] [FINAL | FORCE] [DEDUPLICATE [BY expression]]
استعلام
OPTIMIZE TABLE [db.]name DRY RUN PARTS 'part_name1', 'part_name2' [, ...] [DEDUPLICATE [BY expression]] [CLEANUP]
OPTIMIZE مدعوم لعائلة MergeTree (بما في ذلك materialized views) ومحركات Buffer. أما محركات الجداول الأخرى فلا يدعمها النظام.
عند استخدام
OPTIMIZE مع عائلة محركات الجداول ReplicatedMergeTree، ينشئ ClickHouse مهمة دمج وينتظر تنفيذها على جميع النسخ المتماثلة (إذا كان الإعداد alter_sync مضبوطًا على
2) أو على النسخة المتماثلة الحالية (إذا كان الإعداد alter_sync مضبوطًا على
1).
- إذا لم يُجرِ
OPTIMIZEعملية دمج لأي سبب، فلن يُخطر العميل بذلك. لتمكين الإشعارات، استخدم الإعداد optimize_throw_if_noop.
- إذا حددت
PARTITION، فلن يُحسَّن إلا القسم المحدد. كيفية تعيين partition expression.
- إذا حددت
FINALأو
FORCE، فستُنفَّذ عملية التحسين حتى إذا كانت جميع البيانات موجودة بالفعل في جزء واحد. يمكنك التحكم في هذا السلوك باستخدام optimize_skip_merged_partitions. كذلك، يُفرَض الدمج حتى إذا كانت هناك عمليات دمج متزامنة قيد التنفيذ.
- إذا حددت
DEDUPLICATE، فستُزال الصفوف المتطابقة تمامًا (ما لم تُحدَّد عبارة BY) (تُقارَن جميع الأعمدة)، وهذا مفيد فقط مع محرك MergeTree.
OPTIMIZE باستخدام الإعداد replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
إذا كان
alter_sync مضبوطًا على
2 وكانت بعض النسخ المتماثلة غير نشطة لمدة تتجاوز الوقت المحدد في الإعداد
replication_wait_for_inactive_replica_timeout، فسيتم طرح الاستثناء
UNFINISHED.
يحاكي بند
DRY RUN
DRY RUN دمج الأجزاء المحددة من دون تثبيت النتيجة. ويُكتب الجزء المدموج في موقع مؤقت، ثم يُتحقَّق منه ويُتخلَّص منه بعد ذلك. وتبقى الأجزاء الأصلية وبيانات الجدول من دون تغيير.
يفيد ذلك في:
- اختبار صحة الدمج عبر إصدارات ClickHouse.
- إعادة إنتاج الأخطاء المرتبطة بالدمج بصورة حتمية.
- قياس أداء الدمج.
DRY RUN إلا للجداول من عائلة MergeTree. ويُشترط استخدام الكلمة المفتاحية
PARTS مع قائمة بأسماء الأجزاء. ويجب أن تكون جميع الأجزاء المحددة موجودة ونشطة وتنتمي إلى القسم نفسه.
لا يتوافق
DRY RUN مع
FINAL و
PARTITION. ويمكن دمجه مع
DEDUPLICATE (مع تحديد اختياري للأعمدة) و
CLEANUP (لجداول
ReplacingMergeTree).
الصياغة
افتراضيًا، يُتحقَّق من الجزء المدموج الناتج بأسلوب مشابه لاستعلام
OPTIMIZE TABLE [db.]name DRY RUN PARTS 'part_name1', 'part_name2' [, ...] [DEDUPLICATE [BY expression]] [CLEANUP]
CHECK TABLE. ويخضع هذا السلوك للإعداد optimize_dry_run_check_part (مفعّل افتراضيًا). ويؤدي تعطيله إلى تخطي التحقق، ما قد يكون مفيدًا لاختبار أداء عملية الدمج نفسها.
مثال
CREATE TABLE dry_run_example (key UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY key;
INSERT INTO dry_run_example VALUES (1, 'a'), (2, 'b');
INSERT INTO dry_run_example VALUES (1, 'c'), (4, 'd');
-- Simulate merging using two parts
OPTIMIZE TABLE dry_run_example DRY RUN PARTS 'all_1_1_0', 'all_2_2_0';
-- Simulate merging with deduplication
OPTIMIZE TABLE dry_run_example DRY RUN PARTS 'all_1_1_0', 'all_2_2_0' DEDUPLICATE;
-- Parts and data remain unchanged after DRY RUN
SELECT name, rows FROM system.parts
WHERE database = currentDatabase() AND table = 'dry_run_example' AND active
ORDER BY name;
┌─name────────┬─rows─┐
│ all_1_1_0 │ 2 │
│ all_2_2_0 │ 2 │
└─────────────┴──────┘
إذا كنت تريد إجراء إزالة التكرار على مجموعة مخصّصة من الأعمدة بدلًا من جميع الأعمدة، فيمكنك تحديد قائمة الأعمدة صراحةً أو استخدام أي مزيج من تعبيرات
تعبير BY
* و
COLUMNS و
EXCEPT. ويجب أن تتضمن قائمة الأعمدة المكتوبة صراحةً أو الموسَّعة ضمنيًا جميع الأعمدة المحددة في تعبير ترتيب الصفوف (أي كلًّا من المفتاح الأساسي ومفتاح الفرز) وتعبير التقسيم (مفتاح التقسيم).
الصياغة
لاحظ أن
* يتصرف تمامًا كما في
SELECT: لا تُستخدم الأعمدة MATERIALIZED وALIAS في التوسعة.كما يُعدّ من الأخطاء تحديد قائمة أعمدة فارغة، أو كتابة تعبير ينتج عنه قائمة أعمدة فارغة، أو إجراء إزالة التكرار باستخدام عمود
ALIAS.
أمثلة لننظر إلى الجدول التالي:
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE; -- all columns
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY *; -- excludes MATERIALIZED and ALIAS columns
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY colX,colY,colZ;
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY * EXCEPT colX;
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY * EXCEPT (colX, colY);
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS('column-matched-by-regex');
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS('column-matched-by-regex') EXCEPT colX;
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS('column-matched-by-regex') EXCEPT (colX, colY);
Query
CREATE TABLE example (
primary_key Int32,
secondary_key Int32,
value UInt32,
partition_key UInt32,
materialized_value UInt32 MATERIALIZED 12345,
aliased_value UInt32 ALIAS 2,
PRIMARY KEY primary_key
) ENGINE=MergeTree
PARTITION BY partition_key
ORDER BY (primary_key, secondary_key);
Query
INSERT INTO example (primary_key, secondary_key, value, partition_key)
VALUES (0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0), (1, 1, 2, 2), (1, 1, 2, 3), (1, 1, 3, 3);
Query
SELECT * FROM example;
تُنفَّذ جميع الأمثلة التالية على هذه الحالة، التي تضم 5 صفوف.
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
│ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
عندما لا تُحدَّد الأعمدة المستخدمة لإزالة التكرار، تُؤخذ جميعها في الحسبان. ولا يُزال الصف إلا إذا كانت جميع القيم في كل الأعمدة مساويةً للقيم المناظرة في الصف السابق:
DEDUPLICATE
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
│ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
عندما تُحدَّد الأعمدة ضمنيًا، يُزال التكرار من الجدول استنادًا إلى جميع الأعمدة التي ليست
DEDUPLICATE BY *
ALIAS أو
MATERIALIZED. وبالنظر إلى الجدول أعلاه، فهذه هي الأعمدة
primary_key و
secondary_key و
value و
partition_key:
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY *;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
│ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
أزل التكرار بحسب جميع الأعمدة التي ليست
DEDUPLICATE BY * EXCEPT
ALIAS أو
MATERIALIZED، مع استبعاد
value صراحةً: أعمدة
primary_key و
secondary_key و
partition_key.
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY * EXCEPT value;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
أزل التكرار صراحةً استنادًا إلى الأعمدة
DEDUPLICATE BY <list of columns>
primary_key و
secondary_key و
partition_key:
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY primary_key, secondary_key, partition_key;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
أزل التكرار استنادًا إلى جميع الأعمدة التي تطابق تعبيرًا نمطيًا: الأعمدة
DEDUPLICATE BY COLUMNS(<regex>)
primary_key و
secondary_key و
partition_key:
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY COLUMNS('.*_key');
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘