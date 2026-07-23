يضبط هذا الإعداد حجم كتلة البيانات أثناء معالجة الاستعلام، ويمثل ضبطًا دقيقًا إضافيًا مقارنةً بالإعداد ‘max_block_size’ الأكثر عمومية. إذا كانت الأعمدة كبيرة وكان من المرجّح، مع عدد الصفوف في ‘max_block_size’، أن يتجاوز حجم الكتلة عدد البايتات المحدد، فسيُخفَّض حجمها لتحسين محلية ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة المعالجة المركزية.

الحد الأقصى لحجم العمود في الكتلة أثناء القراءة. يساعد في تقليل عدد مرات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت. ينبغي أن يكون قريبًا من حجم ذاكرة التخزين المؤقت L2.

إذا ضُبطت هذه القيمة على سلسلة نصية غير فارغة، فسيحاول ClickHouse تطبيق الإسقاط المحدد في query.

القيم الممكنة: