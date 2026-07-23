يضبط هذا الإعداد حجم كتلة البيانات أثناء معالجة الاستعلام، ويمثل ضبطًا دقيقًا إضافيًا مقارنةً بالإعداد ‘max_block_size’ الأكثر عمومية. إذا كانت الأعمدة كبيرة وكان من المرجّح، مع عدد الصفوف في ‘max_block_size’، أن يتجاوز حجم الكتلة عدد البايتات المحدد، فسيُخفَّض حجمها لتحسين محلية ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة المعالجة المركزية.
preferred_block_size_bytes
الحد الأقصى لحجم العمود في الكتلة أثناء القراءة. يساعد في تقليل عدد مرات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت. ينبغي أن يكون قريبًا من حجم ذاكرة التخزين المؤقت L2.
preferred_max_column_in_block_size_bytes
إذا ضُبطت هذه القيمة على سلسلة نصية غير فارغة، فسيحاول ClickHouse تطبيق الإسقاط المحدد في query. القيم الممكنة:
preferred_optimize_projection_name
- سلسلة نصية: اسم الإسقاط المفضّل