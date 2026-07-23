يحدد ما يحدث عندما يتجاوز عدد المفاتيح الفريدة للتجميع الحد المسموح به:
group_by_overflow_mode
throw: طرح استثناء
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع النتيجة الجزئية
any: متابعة التجميع للمفاتيح التي دخلت إلى المجموعة، ولكن من دون إضافة مفاتيح جديدة إليها.
يبدأ التجميع ثنائي المستوى عند هذا العدد من المفاتيح. 0 - العتبة غير معيّنة.
group_by_two_level_threshold
اعتبارًا من أي حجم، بالبايت، لحالة التجميع يبدأ استخدام التجميع ثنائي المستوى. 0 - يعني أن العتبة غير معيّنة. ويُستخدم التجميع ثنائي المستوى عند تفعيل واحدة على الأقل من العتبات.
group_by_two_level_threshold_bytes
يغيّر الطريقة التي يتعامل بها بند GROUP BY مع أنواع مفاتيح التجميع. عند استخدام المحددات
group_by_use_nulls
ROLLUP أو
CUBE أو
GROUPING SETS، قد لا تُستخدم بعض مفاتيح التجميع في إنتاج بعض صفوف النتائج.
تُملأ الأعمدة الخاصة بهذه المفاتيح إما بالقيمة الافتراضية أو بـ
NULL في الصفوف المقابلة، وذلك وفقًا لهذا الإعداد.
القيم الممكنة:
- 0 — تُستخدم القيمة الافتراضية لنوع مفتاح التجميع لتمثيل القيم المفقودة.
- 1 — ينفّذ ClickHouse
GROUP BYبالطريقة نفسها التي يحددها معيار SQL. وتُحوَّل أنواع مفاتيح التجميع إلى Nullable. وتُملأ الأعمدة الخاصة بمفاتيح التجميع المقابلة بقيمة NULL في الصفوف التي لم تُستخدم فيها.