إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة group_by_*.

تتوفر هذه الإعدادات في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يحدد ما يحدث عندما يتجاوز عدد المفاتيح الفريدة للتجميع الحد المسموح به:

throw : طرح استثناء

: طرح استثناء break : إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع النتيجة الجزئية

: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع النتيجة الجزئية any : متابعة التجميع للمفاتيح التي دخلت إلى المجموعة، ولكن من دون إضافة مفاتيح جديدة إليها.

يتيح لك استخدام القيمة ‘any’ تشغيل تقريب لـ GROUP BY. وتعتمد جودة هذا التقريب على الطبيعة الإحصائية للبيانات.

يبدأ التجميع ثنائي المستوى عند هذا العدد من المفاتيح. 0 - العتبة غير معيّنة.

اعتبارًا من أي حجم، بالبايت، لحالة التجميع يبدأ استخدام التجميع ثنائي المستوى. 0 - يعني أن العتبة غير معيّنة. ويُستخدم التجميع ثنائي المستوى عند تفعيل واحدة على الأقل من العتبات.

ROLLUP أو CUBE أو GROUPING SETS ، قد لا تُستخدم بعض مفاتيح التجميع في إنتاج بعض صفوف النتائج. تُملأ الأعمدة الخاصة بهذه المفاتيح إما بالقيمة الافتراضية أو بـ NULL في الصفوف المقابلة، وذلك وفقًا لهذا الإعداد. يغيّر الطريقة التي يتعامل بها بند GROUP BY مع أنواع مفاتيح التجميع. عند استخدام المحدداتأوأو، قد لا تُستخدم بعض مفاتيح التجميع في إنتاج بعض صفوف النتائج. تُملأ الأعمدة الخاصة بهذه المفاتيح إما بالقيمة الافتراضية أو بـفي الصفوف المقابلة، وذلك وفقًا لهذا الإعداد.

القيم الممكنة:

0 — تُستخدم القيمة الافتراضية لنوع مفتاح التجميع لتمثيل القيم المفقودة.

1 — ينفّذ ClickHouse ‏ GROUP BY بالطريقة نفسها التي يحددها معيار SQL. وتُحوَّل أنواع مفاتيح التجميع إلى Nullable. وتُملأ الأعمدة الخاصة بمفاتيح التجميع المقابلة بقيمة NULL في الصفوف التي لم تُستخدم فيها.

انظر أيضًا: