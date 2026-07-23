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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

log_comment

يحدّد قيمة الحقل log_comment في جدول system.query_log ونص التعليق في سجل الخادم. يمكن استخدامه لتحسين قابلية قراءة سجلات الخادم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تحديد الاستعلامات المرتبطة بالاختبار من system.query_log بعد تشغيل clickhouse-test. القيم الممكنة:
  • أي String لا يزيد طوله على max_query_size. إذا تم تجاوز max_query_size، فسيُصدر الخادم استثناءً.
مثال الاستعلام:
النتيجة:

log_formatted_queries

يسمح بتسجيل الاستعلامات المنسَّقة في جدول النظام system.query_log (ويعبّئ العمود formatted_query في system.query_log). القيم الممكنة:
  • 0 — لا تُسجَّل الاستعلامات المنسَّقة في جدول النظام.
  • 1 — تُسجَّل الاستعلامات المنسَّقة في جدول النظام.

log_processors_profiles

يسجّل الوقت الذي قضاه المعالج أثناء التنفيذ/انتظار البيانات في جدول system.processors_profile_log. انظر أيضًا:

log_profile_events

سجِّل إحصاءات أداء الاستعلام في query_log وquery_thread_log وquery_views_log.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦