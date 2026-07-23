يحدّد قيمة الحقل
log_comment
log_comment في جدول system.query_log ونص التعليق في سجل الخادم.
يمكن استخدامه لتحسين قابلية قراءة سجلات الخادم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تحديد الاستعلامات المرتبطة بالاختبار من
system.query_log بعد تشغيل clickhouse-test.
القيم الممكنة:
- أي String لا يزيد طوله على max_query_size. إذا تم تجاوز max_query_size، فسيُصدر الخادم استثناءً.
النتيجة:
SET log_comment = 'log_comment test', log_queries = 1;
SELECT 1;
SYSTEM FLUSH LOGS;
SELECT type, query FROM system.query_log WHERE log_comment = 'log_comment test' AND event_date >= yesterday() ORDER BY event_time DESC LIMIT 2;
┌─type────────┬─query─────┐
│ QueryStart │ SELECT 1; │
│ QueryFinish │ SELECT 1; │
└─────────────┴───────────┘
يسمح بتسجيل الاستعلامات المنسَّقة في جدول النظام system.query_log (ويعبّئ العمود
log_formatted_queries
formatted_query في system.query_log).
القيم الممكنة:
- 0 — لا تُسجَّل الاستعلامات المنسَّقة في جدول النظام.
- 1 — تُسجَّل الاستعلامات المنسَّقة في جدول النظام.
يسجّل الوقت الذي قضاه المعالج أثناء التنفيذ/انتظار البيانات في جدول
log_processors_profiles
system.processors_profile_log.
انظر أيضًا:
سجِّل إحصاءات أداء الاستعلام في query_log وquery_thread_log وquery_views_log.