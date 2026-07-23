يُمكّن ميزة استبعاد البيانات الداخلية في delta-kernel.
delta_lake_enable_engine_predicate
يُفعّل السجلات بمستوى Test لزائر تعبيرات DeltaLake. وقد تكون هذه السجلات مطوّلة جدًا حتى بالنسبة إلى تسجيلات الاختبار.
delta_lake_enable_expression_visitor_logging
يحدّد الحد الأقصى، بالبايت، لملف بيانات واحد مُدرَج في Delta Lake.
delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file
يحدّد الحد الأقصى لعدد الصفوف في ملف بيانات واحد يتم إدراجه في Delta Lake.
delta_lake_insert_max_rows_in_data_file
يُفعّل تسجيل ملفات البيانات الوصفية لـ Delta Lake في جدول النظام.
delta_lake_log_metadata
إذا كان مُمكّنًا، يُعاد تحميل المخطط من البيانات الوصفية الخاصة بـ DeltaLake قبل كل عملية تنفيذ استعلام لضمان الاتساق بين المخطط المستخدم أثناء تحليل الاستعلام والمخطط المستخدم أثناء التنفيذ.
delta_lake_reload_schema_for_consistency
إصدار النهاية للقطة Delta Lake المراد قراءتها. تعني القيمة -1 قراءة أحدث إصدار (القيمة 0 هي إصدار لقطة صالح).
delta_lake_snapshot_end_version
إصدار البداية للقطة Delta Lake المطلوب قراءتها. تعني القيمة -1 قراءة أحدث إصدار (والقيمة 0 إصدار لقطة صالح).
delta_lake_snapshot_start_version
إصدار لقطة delta lake المراد قراءته. تعني القيمة -1 قراءة أحدث إصدار (والقيمة 0 إصدار صالح للقطة).
delta_lake_snapshot_version
يؤدي إلى رفع استثناء إذا حدث خطأ عند تحليل شرط الفحص في delta-kernel.