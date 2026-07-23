إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة delta_lake_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يُمكّن ميزة استبعاد البيانات الداخلية في delta-kernel.

يُفعّل السجلات بمستوى Test لزائر تعبيرات DeltaLake. وقد تكون هذه السجلات مطوّلة جدًا حتى بالنسبة إلى تسجيلات الاختبار.

يحدّد الحد الأقصى، بالبايت، لملف بيانات واحد مُدرَج في Delta Lake.

يحدّد الحد الأقصى لعدد الصفوف في ملف بيانات واحد يتم إدراجه في Delta Lake.

يُفعّل تسجيل ملفات البيانات الوصفية لـ Delta Lake في جدول النظام.

إذا كان مُمكّنًا، يُعاد تحميل المخطط من البيانات الوصفية الخاصة بـ DeltaLake قبل كل عملية تنفيذ استعلام لضمان الاتساق بين المخطط المستخدم أثناء تحليل الاستعلام والمخطط المستخدم أثناء التنفيذ.

إصدار النهاية للقطة Delta Lake المراد قراءتها. تعني القيمة -1 قراءة أحدث إصدار (القيمة 0 هي إصدار لقطة صالح).

إصدار البداية للقطة Delta Lake المطلوب قراءتها. تعني القيمة -1 قراءة أحدث إصدار (والقيمة 0 إصدار لقطة صالح).

إصدار لقطة delta lake المراد قراءته. تعني القيمة -1 قراءة أحدث إصدار (والقيمة 0 إصدار صالح للقطة).

يؤدي إلى رفع استثناء إذا حدث خطأ عند تحليل شرط الفحص في delta-kernel.