تتوفر هذه الإعدادات في system.settings ، وقد جرى توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

إذا لم تكن القيمة 0، فسيتم تجميع كتل الجدول الأيسر في كتل أكبر في عملية partial merge join. ويستخدم ذلك ما يصل إلى ضعفي الذاكرة المحددة لكل خيط تنفيذ للربط.

يحدّ من أحجام كتل بيانات JOIN على الجانب الأيمن في خوارزمية partial merge join لاستعلامات JOIN

ClickHouse server:

يقسّم بيانات JOIN على الجانب الأيمن إلى كتل تحتوي على العدد المحدد من الصفوف كحد أقصى. يفهرس كل كتلة باستخدام قيمها الدنيا والعظمى. يفرّغ الكتل المُحضَّرة إلى القرص إذا كان ذلك ممكنًا.

Possible values: