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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، وقد جرى توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

partial_merge_join_left_table_buffer_bytes

إذا لم تكن القيمة 0، فسيتم تجميع كتل الجدول الأيسر في كتل أكبر في عملية partial merge join. ويستخدم ذلك ما يصل إلى ضعفي الذاكرة المحددة لكل خيط تنفيذ للربط.

partial_merge_join_rows_in_right_blocks

يحدّ من أحجام كتل بيانات JOIN على الجانب الأيمن في خوارزمية partial merge join لاستعلامات JOIN. ClickHouse server:
  1. يقسّم بيانات JOIN على الجانب الأيمن إلى كتل تحتوي على العدد المحدد من الصفوف كحد أقصى.
  2. يفهرس كل كتلة باستخدام قيمها الدنيا والعظمى.
  3. يفرّغ الكتل المُحضَّرة إلى القرص إذا كان ذلك ممكنًا.
Possible values:
  • أي عدد صحيح موجب. النطاق الموصى به للقيم: [1000, 100000].
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦