هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يحدد ما إذا كان سيتم تخزين رؤوس الفهرس النصي، بعد فك التسلسل، مؤقتًا في الذاكرة. يمكن أن يؤدي استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لرؤوس الفهرس النصي إلى تقليل زمن الاستجابة بشكل ملحوظ وزيادة معدل النقل عند التعامل مع عدد كبير من استعلامات الفهرس النصي.

تفعيل تقييم استعلامات LIKE/ILIKE عبر فحص قاموس الفهرس النصي المعكوس.

ما إذا كان سيتم تخزين قوائم الإحالة الخاصة بالفهرس النصي مؤقتًا في الذاكرة بعد فك تسلسلها. يمكن أن تقلل ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم الإحالة الخاصة بالفهرس النصي زمن الاستجابة بشكل كبير وتزيد معدل النقل عند العمل مع عدد كبير من استعلامات الفهرس النصي.

ما إذا كان سيتم تخزين بيانات تعريف رموز الفهرس النصي، بعد فك تسلسلها، مؤقتًا في الذاكرة. يمكن أن يؤدي استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي إلى تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير وزيادة معدل النقل عند التعامل مع عدد كبير من استعلامات الفهرس النصي.