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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

use_text_index_header_cache

يحدد ما إذا كان سيتم تخزين رؤوس الفهرس النصي، بعد فك التسلسل، مؤقتًا في الذاكرة. يمكن أن يؤدي استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لرؤوس الفهرس النصي إلى تقليل زمن الاستجابة بشكل ملحوظ وزيادة معدل النقل عند التعامل مع عدد كبير من استعلامات الفهرس النصي.

use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan

تفعيل تقييم استعلامات LIKE/ILIKE عبر فحص قاموس الفهرس النصي المعكوس.

use_text_index_postings_cache

ما إذا كان سيتم تخزين قوائم الإحالة الخاصة بالفهرس النصي مؤقتًا في الذاكرة بعد فك تسلسلها. يمكن أن تقلل ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم الإحالة الخاصة بالفهرس النصي زمن الاستجابة بشكل كبير وتزيد معدل النقل عند العمل مع عدد كبير من استعلامات الفهرس النصي.

use_text_index_tokens_cache

ما إذا كان سيتم تخزين بيانات تعريف رموز الفهرس النصي، بعد فك تسلسلها، مؤقتًا في الذاكرة. يمكن أن يؤدي استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي إلى تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير وزيادة معدل النقل عند التعامل مع عدد كبير من استعلامات الفهرس النصي.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦