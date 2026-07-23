يزيل دوال التجميع min/max/any/anyLast لمفاتيح GROUP BY في قسم SELECT
optimize_aggregators_of_group_by_keys
استخدم القيود لإضافة شرط الفهرس. القيمة الافتراضية هي
optimize_append_index
false.
القيم الممكنة:
- true, false
نقل العمليات الحسابية خارج دوال التجميع
optimize_arithmetic_operations_in_aggregate_functions
الاستعاضة بـ scalar واستخدام hash اسمًا للثوابت الكبيرة (يُقدَّر الحجم بطول الاسم). القيم الممكنة:
optimize_const_name_size
- عدد صحيح موجب - الحد الأقصى لطول الاسم،
- 0 — دائمًا،
- عدد صحيح سالب - أبدًا.
يُمكّن أو يعطّل تحسين احتساب عدد الصفوف من الملفات بتنسيقات إدخال مختلفة. وينطبق ذلك على دوال/محركات الجداول
optimize_count_from_files
file/
s3/
url/
hdfs/
azureBlobStorage.
القيم الممكنة:
- 0 — التحسين معطّل.
- 1 — التحسين مُمكّن.
أعِد كتابة
optimize_dictget_tuple_element
tupleElement(dictGet('dict', ('a', 'b', 'c'), key), 2) إلى
dictGet('dict', 'b', key) لتجنّب جلب سمات القاموس غير الضرورية. يدعم الوصول الموضعي (
.1,
.2, …) والمُسمّى (
.b)، ويَنطبق أيضًا على
dictGetOrDefault عندما تكون وسيطة القيمة الافتراضية Tuple ثابتة أو
tuple(...) مكوّنة من ثوابت.
فعِّل تحسين DISTINCT إذا كانت بعض الأعمدة فيه تُشكّل بادئة للفرز. على سبيل المثال، بادئة مفتاح الفرز في MergeTree أو في عبارة ORDER BY
optimize_distinct_in_order
يعمل على تحسين استعلامات
optimize_distributed_group_by_sharding_key
GROUP BY sharding_key عبر تجنّب تنفيذ تجميع مكلف على الخادم البادئ، مما يقلّل استخدام الذاكرة للاستعلام على هذا الخادم.
الأنواع التالية من الاستعلامات مدعومة (بما في ذلك جميع التركيبات بينها):
SELECT DISTINCT [..., ]sharding_key[, ...] FROM dist
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...]
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] ORDER BY x
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1 BY x
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH TOTALS
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH ROLLUP
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH CUBE
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] SETTINGS extremes=1
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
في الوقت الحالي، يتطلب هذا الخيار
optimize_skip_unused_shards (والسبب هو أنه قد يُفعَّل افتراضيًا في المستقبل، ولن يعمل بشكل صحيح إلا إذا أُدرجت البيانات عبر جدول Distributed، أي إذا كانت البيانات موزعة وفقًا لـ
sharding_key).
عند التفعيل، يتحقق
optimize_dry_run_check_part
OPTIMIZE ... DRY RUN من الجزء المدمج الناتج باستخدام
checkDataPart. وإذا أخفق التحقق، يُطلَق استثناء.
حوِّل تعبيرات مثل
optimize_empty_string_comparisons
col = '' أو
'' = col إلى
empty(col)، و
col != '' أو
'' != col إلى
notEmpty(col)،
وذلك فقط عندما يكون
col من النوع
String أو
FixedString.
يسمح باستخراج التعبيرات المشتركة من حالات OR في تعبيرات WHERE وPREWHERE وON وHAVING وQUALIFY. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة تعبير منطقي مثل
optimize_extract_common_expressions
(A AND B) OR (A AND C) إلى
A AND (B OR C)، مما قد يساعد على الاستفادة من:
- الفهارس في تعبيرات التصفية البسيطة
- تحسين تحويل CROSS JOIN إلى INNER JOIN
يُمكّن هذا الإعداد التحسين أو يعطّله عبر تحويل بعض الدوال بحيث تقرأ الأعمدة الفرعية، مما يقلل كمية البيانات المطلوب قراءتها. يمكن تحويل هذه الدوال:
optimize_functions_to_subcolumns
- length لقراءة العمود الفرعي size0.
- empty لقراءة العمود الفرعي size0.
- notEmpty لقراءة العمود الفرعي size0.
- isNull لقراءة العمود الفرعي null.
- isNotNull لقراءة العمود الفرعي null.
- count لقراءة العمود الفرعي null.
- mapKeys لقراءة العمود الفرعي keys.
- mapValues لقراءة العمود الفرعي values.
- 0 — التحسين معطّل.
- 1 — التحسين مُمكَّن.
تجنّب تكرار البحث العكسي في القاموس من خلال إجراء عمليات بحث أسرع ضمن مجموعة محسوبة مسبقًا من قيم المفاتيح المحتملة.
optimize_inverse_dictionary_lookup
استبدل ‘multiIf’ بـ ‘if’ عندما يحتوي على شرط واحد فقط.
optimize_multiif_to_if
إعادة كتابة الدوال التجميعية المكافئة دلاليًا لـ count() إلى count().
optimize_normalize_count_variants
يمكّن أو يعطّل تحويل البيانات قبل الإدراج، كما لو أُجريت عملية الدمج على هذه الكتلة (وفقًا لمحرك الجدول). القيم الممكنة:
optimize_on_insert
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
النتيجة:
SET optimize_on_insert = 1;
CREATE TABLE test1 (`FirstTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY FirstTable;
INSERT INTO test1 SELECT number % 2 FROM numbers(5);
SELECT * FROM test1;
SET optimize_on_insert = 0;
CREATE TABLE test2 (`SecondTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY SecondTable;
INSERT INTO test2 SELECT number % 2 FROM numbers(5);
SELECT * FROM test2;
لاحظ أن هذا الإعداد يؤثر في سلوك العرض المادي.
┌─FirstTable─┐
│ 0 │
│ 1 │
└────────────┘
┌─SecondTable─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
└─────────────┘
شغّل تمريرة ثانية لترقية
optimize_prewhere_after_pushdown
PREWHERE بعد أن تكون تحسينات لاحقة في خطة الاستعلام قد
أضافت عوامل تصفية أخرى فوق خطوة قراءة
MergeTree (على سبيل المثال، دفع المسند عبر
JOIN وإعادات كتابة الإسقاط). وعند وجود
PREWHERE حالي مسبقًا، يُدمَج عامل
التصفية الجديد فيه باستخدام
AND بدلًا من أن يبقى كخطوة تصفية منفصلة.
يستبدل دوال المسافة على نوع البيانات
optimize_qbit_distance_function_reads
QBit بما يكافئها من الدوال التي لا تقرأ من التخزين إلا الأعمدة اللازمة للحساب.
يُفعِّل تحسين ORDER BY في استعلامات SELECT عند قراءة البيانات من جداول MergeTree. القيم الممكنة:
optimize_read_in_order
- 0 — يكون تحسين
ORDER BYمعطّلًا.
- 1 — يكون تحسين
ORDER BYمفعّلًا.
إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فستُراعى الأسماء المستعارة في WHERE/GROUP BY/ORDER BY، مما يساعد في استبعاد الأقسام/الفهارس الثانوية/optimize_aggregation_in_order/optimize_read_in_order/optimize_trivial_count
optimize_respect_aliases
حسِّن الفرز استنادًا إلى خصائص فرز تدفق الإدخال
optimize_sorting_by_input_stream_properties
استخدم القيود في استبدال الأعمدة. القيمة الافتراضية هي
optimize_substitute_columns
false.
القيم الممكنة:
- true, false
يتيح دمج الدوال التجميعية ذات الوسيطة نفسها. ويعيد كتابة الاستعلام الذي يتضمن دالتين تجميعيّتين على الأقل من sum أو count أو avg ذات الوسيطة نفسها إلى sumCount. القيم الممكنة:
optimize_syntax_fuse_functions
- 0 — لا تُدمَج الدوال ذات الوسيطة نفسها.
- 1 — تُدمَج الدوال ذات الوسيطة نفسها.
النتيجة:
CREATE TABLE fuse_tbl(a Int8, b Int8) Engine = Log;
SET optimize_syntax_fuse_functions = 1;
EXPLAIN SYNTAX run_query_tree_passes = 1 SELECT sum(a), sum(b), count(b), avg(b) from fuse_tbl FORMAT TSV;
SELECT
sum(__table1.a) AS `sum(a)`,
tupleElement(sumCount(__table1.b), 1) AS `sum(b)`,
tupleElement(sumCount(__table1.b), 2) AS `count(b)`,
divide(tupleElement(sumCount(__table1.b), 1), toFloat64(tupleElement(sumCount(__table1.b), 2))) AS `avg(b)`
FROM default.fuse_tbl AS __table1
يؤدي إلى تمكين أو تعطيل رفع استثناء إذا لم يُجرِ الاستعلام OPTIMIZE عملية دمج. بشكل افتراضي، يُرجِع
optimize_throw_if_noop
OPTIMIZE بنجاح حتى إذا لم ينفّذ أي شيء. يتيح لك هذا الإعداد التمييز بين هذه الحالات ومعرفة السبب من خلال رسالة الاستثناء.
القيم الممكنة:
- 1 — تم تمكين رفع استثناء.
- 0 — تم تعطيل رفع استثناء.
يُحسِّن شروط Date وDateTime عبر تحويل الدوال إلى مقارنات مكافئة من دون تحويلات (على سبيل المثال:
optimize_time_filter_with_preimage
toYear(col) = 2023 -> col >= '2023-01-01' AND col <= '2023-12-31')
احذف عناصر ORDER BY الختامية بعد أن تغطي بادئة ORDER BY جميع مفاتيح GROUP BY.
optimize_truncate_order_by_after_group_by_keys
أعِد كتابة uniq وأشكاله (باستثناء uniqUpTo) إلى count إذا تضمّن الاستعلام الفرعي DISTINCT أو بند GROUP BY.
optimize_uniq_to_count
استخدم القيود لتحسين الاستعلامات. القيمة الافتراضية هي
optimize_using_constraints
false.
القيم الممكنة:
- true, false