هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم إنشاؤها تلقائيًا من المصدر

يزيل دوال التجميع min/max/any/anyLast لمفاتيح GROUP BY في قسم SELECT

false . استخدم القيود لإضافة شرط الفهرس. القيمة الافتراضية هي

القيم الممكنة:

true, false

نقل العمليات الحسابية خارج دوال التجميع

الاستعاضة بـ scalar واستخدام hash اسمًا للثوابت الكبيرة (يُقدَّر الحجم بطول الاسم).

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب - الحد الأقصى لطول الاسم،

0 — دائمًا،

عدد صحيح سالب - أبدًا.

يُمكّن أو يعطّل تحسين احتساب عدد الصفوف من الملفات بتنسيقات إدخال مختلفة. وينطبق ذلك على دوال/محركات الجداول file / s3 / url / hdfs / azureBlobStorage .

القيم الممكنة:

0 — التحسين معطّل.

1 — التحسين مُمكّن.

أعِد كتابة tupleElement(dictGet('dict', ('a', 'b', 'c'), key), 2) إلى dictGet('dict', 'b', key) لتجنّب جلب سمات القاموس غير الضرورية. يدعم الوصول الموضعي ( .1 , .2 , …) والمُسمّى ( .b )، ويَنطبق أيضًا على dictGetOrDefault عندما تكون وسيطة القيمة الافتراضية Tuple ثابتة أو tuple(...) مكوّنة من ثوابت.

فعِّل تحسين DISTINCT إذا كانت بعض الأعمدة فيه تُشكّل بادئة للفرز. على سبيل المثال، بادئة مفتاح الفرز في MergeTree أو في عبارة ORDER BY

يعمل على تحسين استعلامات GROUP BY sharding_key عبر تجنّب تنفيذ تجميع مكلف على الخادم البادئ، مما يقلّل استخدام الذاكرة للاستعلام على هذا الخادم.

الأنواع التالية من الاستعلامات مدعومة (بما في ذلك جميع التركيبات بينها):

SELECT DISTINCT [..., ]sharding_key[, ...] FROM dist

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...]

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] ORDER BY x

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1 BY x

الأنواع التالية من الاستعلامات غير مدعومة (وقد يُضاف دعم بعضها لاحقًا):

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH TOTALS

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH ROLLUP

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH CUBE

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] SETTINGS extremes=1

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

انظر أيضًا:

في الوقت الحالي، يتطلب هذا الخيار optimize_skip_unused_shards (والسبب هو أنه قد يُفعَّل افتراضيًا في المستقبل، ولن يعمل بشكل صحيح إلا إذا أُدرجت البيانات عبر جدول Distributed، أي إذا كانت البيانات موزعة وفقًا لـ sharding_key ).

عند التفعيل، يتحقق OPTIMIZE ... DRY RUN من الجزء المدمج الناتج باستخدام checkDataPart . وإذا أخفق التحقق، يُطلَق استثناء.

حوِّل تعبيرات مثل col = '' أو '' = col إلى empty(col) ، و col != '' أو '' != col إلى notEmpty(col) ، وذلك فقط عندما يكون col من النوع String أو FixedString .

يسمح باستخراج التعبيرات المشتركة من حالات OR في تعبيرات WHERE وPREWHERE وON وHAVING وQUALIFY. على سبيل المثال، يمكن إعادة كتابة تعبير منطقي مثل (A AND B) OR (A AND C) إلى A AND (B OR C) ، مما قد يساعد على الاستفادة من:

الفهارس في تعبيرات التصفية البسيطة

تحسين تحويل CROSS JOIN إلى INNER JOIN

يُمكّن هذا الإعداد التحسين أو يعطّله عبر تحويل بعض الدوال بحيث تقرأ الأعمدة الفرعية، مما يقلل كمية البيانات المطلوب قراءتها.

يمكن تحويل هذه الدوال:

length لقراءة العمود الفرعي size0.

empty لقراءة العمود الفرعي size0.

notEmpty لقراءة العمود الفرعي size0.

isNull لقراءة العمود الفرعي null.

isNotNull لقراءة العمود الفرعي null.

count لقراءة العمود الفرعي null.

mapKeys لقراءة العمود الفرعي keys.

mapValues لقراءة العمود الفرعي values.

القيم الممكنة:

0 — التحسين معطّل.

1 — التحسين مُمكَّن.

تجنّب تكرار البحث العكسي في القاموس من خلال إجراء عمليات بحث أسرع ضمن مجموعة محسوبة مسبقًا من قيم المفاتيح المحتملة.

استبدل ‘multiIf’ بـ ‘if’ عندما يحتوي على شرط واحد فقط.

إعادة كتابة الدوال التجميعية المكافئة دلاليًا لـ count() إلى count().

يمكّن أو يعطّل تحويل البيانات قبل الإدراج، كما لو أُجريت عملية الدمج على هذه الكتلة (وفقًا لمحرك الجدول).

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

مثال

الفرق بين حالتي التمكين والتعطيل:

الاستعلام:

SET optimize_on_insert = 1 ; CREATE TABLE test1 ( `FirstTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY FirstTable; INSERT INTO test1 SELECT number % 2 FROM numbers( 5 ); SELECT * FROM test1; SET optimize_on_insert = 0 ; CREATE TABLE test2 ( `SecondTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY SecondTable; INSERT INTO test2 SELECT number % 2 FROM numbers( 5 ); SELECT * FROM test2;

النتيجة:

┌─FirstTable─┐ │ 0 │ │ 1 │ └────────────┘ ┌─SecondTable─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ └─────────────┘

لاحظ أن هذا الإعداد يؤثر في سلوك العرض المادي

شغّل تمريرة ثانية لترقية PREWHERE بعد أن تكون تحسينات لاحقة في خطة الاستعلام قد أضافت عوامل تصفية أخرى فوق خطوة قراءة MergeTree (على سبيل المثال، دفع المسند عبر JOIN وإعادات كتابة الإسقاط). وعند وجود PREWHERE حالي مسبقًا، يُدمَج عامل التصفية الجديد فيه باستخدام AND بدلًا من أن يبقى كخطوة تصفية منفصلة.

يستبدل دوال المسافة على نوع البيانات QBit بما يكافئها من الدوال التي لا تقرأ من التخزين إلا الأعمدة اللازمة للحساب.

القيم الممكنة:

0 — يكون تحسين ORDER BY معطّلًا.

معطّلًا. 1 — يكون تحسين ORDER BY مفعّلًا.

انظر أيضًا

إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فستُراعى الأسماء المستعارة في WHERE/GROUP BY/ORDER BY، مما يساعد في استبعاد الأقسام/الفهارس الثانوية/optimize_aggregation_in_order/optimize_read_in_order/optimize_trivial_count

حسِّن الفرز استنادًا إلى خصائص فرز تدفق الإدخال

false . استخدم القيود في استبدال الأعمدة. القيمة الافتراضية هي

القيم الممكنة:

true, false

يتيح دمج الدوال التجميعية ذات الوسيطة نفسها. ويعيد كتابة الاستعلام الذي يتضمن دالتين تجميعيّتين على الأقل من sum أو count أو avg ذات الوسيطة نفسها إلى sumCount

القيم الممكنة:

0 — لا تُدمَج الدوال ذات الوسيطة نفسها.

1 — تُدمَج الدوال ذات الوسيطة نفسها.

مثال

الاستعلام:

CREATE TABLE fuse_tbl (a Int8, b Int8) Engine = Log ; SET optimize_syntax_fuse_functions = 1 ; EXPLAIN SYNTAX run_query_tree_passes = 1 SELECT sum (a), sum (b), count (b), avg (b) from fuse_tbl FORMAT TSV;

النتيجة:

SELECT sum(__table1.a) AS `sum(a)`, tupleElement(sumCount(__table1.b), 1) AS `sum(b)`, tupleElement(sumCount(__table1.b), 2) AS `count(b)`, divide(tupleElement(sumCount(__table1.b), 1), toFloat64(tupleElement(sumCount(__table1.b), 2))) AS `avg(b)` FROM default.fuse_tbl AS __table1

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل رفع استثناء إذا لم يُجرِ الاستعلام OPTIMIZE عملية دمج.

بشكل افتراضي، يُرجِع OPTIMIZE بنجاح حتى إذا لم ينفّذ أي شيء. يتيح لك هذا الإعداد التمييز بين هذه الحالات ومعرفة السبب من خلال رسالة الاستثناء.

القيم الممكنة:

1 — تم تمكين رفع استثناء.

0 — تم تعطيل رفع استثناء.

يُحسِّن شروط Date وDateTime عبر تحويل الدوال إلى مقارنات مكافئة من دون تحويلات (على سبيل المثال: toYear(col) = 2023 -> col >= '2023-01-01' AND col <= '2023-12-31' )

احذف عناصر ORDER BY الختامية بعد أن تغطي بادئة ORDER BY جميع مفاتيح GROUP BY.

أعِد كتابة uniq وأشكاله (باستثناء uniqUpTo) إلى count إذا تضمّن الاستعلام الفرعي DISTINCT أو بند GROUP BY.

false . استخدم القيود لتحسين الاستعلامات. القيمة الافتراضية هي

القيم الممكنة: