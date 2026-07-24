العدد الافتراضي للمهام اللازمة للقراءة المتوازية في استعلام موزّع. تُوزَّع المهام عبر النسخ المتماثلة.
distributed_plan_default_reader_bucket_count
العدد الافتراضي للحاويات لعملية distributed shuffle-hash-join.
distributed_plan_default_shuffle_join_bucket_count
شغّل جميع مهام خطة الاستعلام الموزعة محليًا. هذا مفيد للاختبار وتصحيح الأخطاء.
distributed_plan_execute_locally
افرض نوع عوامل Exchange المحدد بين مراحل الاستعلام الموزّع. القيم الممكنة:
distributed_plan_force_exchange_kind
- ” - لا تفرض أي نوع من عوامل Exchange، واترك للمُحسِّن اختيار ذلك،
- ‘Persisted’ - استخدم ملفات مؤقتة في تخزين الكائنات،
- ‘Streaming’ - بثّ بيانات exchange عبر الشبكة.
استخدم استراتيجية تجميع Shuffle بدلًا من PartialAggregation + Merge ضمن خطة الاستعلام الموزعة.
distributed_plan_force_shuffle_aggregation
الحد الأقصى لعدد الصفوف لاستخدام broadcast join بدلًا من shuffle join ضمن خطة الاستعلام الموزعة.
distributed_plan_max_rows_to_broadcast
يزيل عمليات التبادل غير الضرورية في خطة الاستعلام الموزعة. عطِّله لأغراض تصحيح الأخطاء.
distributed_plan_optimize_exchanges
يُجري تسلسلًا لخطة الاستعلام الموزعة لتنفيذها على النسخ المتماثلة.
distributed_plan_prefer_replicas_over_workers
عدد العمّال عديمي الحالة الذين سيُستخدمون لتنفيذ هذا الاستعلام. تؤدي القيمة صفر إلى تعطيل تخصيص العمّال عديمي الحالة لخطط التنفيذ الموزعة.