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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

distributed_plan_default_reader_bucket_count

العدد الافتراضي للمهام اللازمة للقراءة المتوازية في استعلام موزّع. تُوزَّع المهام عبر النسخ المتماثلة.

distributed_plan_default_shuffle_join_bucket_count

العدد الافتراضي للحاويات لعملية distributed shuffle-hash-join.

distributed_plan_execute_locally

شغّل جميع مهام خطة الاستعلام الموزعة محليًا. هذا مفيد للاختبار وتصحيح الأخطاء.

distributed_plan_force_exchange_kind

افرض نوع عوامل Exchange المحدد بين مراحل الاستعلام الموزّع. القيم الممكنة:
  • ” - لا تفرض أي نوع من عوامل Exchange، واترك للمُحسِّن اختيار ذلك،
  • ‘Persisted’ - استخدم ملفات مؤقتة في تخزين الكائنات،
  • ‘Streaming’ - بثّ بيانات exchange عبر الشبكة.

distributed_plan_force_shuffle_aggregation

استخدم استراتيجية تجميع Shuffle بدلًا من PartialAggregation + Merge ضمن خطة الاستعلام الموزعة.

distributed_plan_max_rows_to_broadcast

الحد الأقصى لعدد الصفوف لاستخدام broadcast join بدلًا من shuffle join ضمن خطة الاستعلام الموزعة.

distributed_plan_optimize_exchanges

يزيل عمليات التبادل غير الضرورية في خطة الاستعلام الموزعة. عطِّله لأغراض تصحيح الأخطاء.

distributed_plan_prefer_replicas_over_workers

يُجري تسلسلًا لخطة الاستعلام الموزعة لتنفيذها على النسخ المتماثلة.

distributed_plan_workers_num

عدد العمّال عديمي الحالة الذين سيُستخدمون لتنفيذ هذا الاستعلام. تؤدي القيمة صفر إلى تعطيل تخصيص العمّال عديمي الحالة لخطط التنفيذ الموزعة.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦