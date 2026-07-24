إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة distributed_plan_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

العدد الافتراضي للمهام اللازمة للقراءة المتوازية في استعلام موزّع. تُوزَّع المهام عبر النسخ المتماثلة.

العدد الافتراضي للحاويات لعملية distributed shuffle-hash-join.

شغّل جميع مهام خطة الاستعلام الموزعة محليًا. هذا مفيد للاختبار وتصحيح الأخطاء.

افرض نوع عوامل Exchange المحدد بين مراحل الاستعلام الموزّع.

القيم الممكنة:

” - لا تفرض أي نوع من عوامل Exchange، واترك للمُحسِّن اختيار ذلك،

‘Persisted’ - استخدم ملفات مؤقتة في تخزين الكائنات،

‘Streaming’ - بثّ بيانات exchange عبر الشبكة.

استخدم استراتيجية تجميع Shuffle بدلًا من PartialAggregation + Merge ضمن خطة الاستعلام الموزعة.

الحد الأقصى لعدد الصفوف لاستخدام broadcast join بدلًا من shuffle join ضمن خطة الاستعلام الموزعة.

يزيل عمليات التبادل غير الضرورية في خطة الاستعلام الموزعة. عطِّله لأغراض تصحيح الأخطاء.

يُجري تسلسلًا لخطة الاستعلام الموزعة لتنفيذها على النسخ المتماثلة.

عدد العمّال عديمي الحالة الذين سيُستخدمون لتنفيذ هذا الاستعلام. تؤدي القيمة صفر إلى تعطيل تخصيص العمّال عديمي الحالة لخطط التنفيذ الموزعة.