هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يحدّد الحجم التقريبي للدفعة (بالبايت) المستخدمة في المعالجة الموزعة للمهام في دوال الجداول cluster عند استخدام مستوى تقسيم bucket . ويواصل النظام تجميع البيانات حتى يصل إلى هذا المقدار على الأقل. وقد يكون الحجم الفعلي أكبر قليلًا ليتوافق مع حدود البيانات.

يتحكم هذا الإعداد في كيفية تقسيم البيانات إلى مهام عند تنفيذ دالة الجدول cluster.

يحدّد هذا الإعداد دقة توزيع العمل عبر العنقود:

file — تعالج كل مهمة ملفًا كاملًا.

— تعالج كل مهمة ملفًا كاملًا. bucket — تُنشأ المهام لكل block بيانات داخلي داخل الملف (على سبيل المثال، row groups في Parquet).