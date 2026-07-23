ما إذا كان وضع التوفير في الذاكرة للتجميع الموزّع مفعّلًا.

الحد الأقصى لعدد الاتصالات المتزامنة مع الخوادم البعيدة لأغراض المعالجة الموزعة لجميع الاستعلامات إلى جدول Distributed واحد. نوصي بتعيين قيمة لا تقل عن عدد الخوادم في العنقود.

الأسماء البديلة: insert_distributed_sync

يُفعّل أو يعطّل إدراج البيانات المتزامن في جدول Distributed

بشكل افتراضي، عند إدراج البيانات في جدول Distributed ، يرسل خادم ClickHouse البيانات إلى عُقد العنقود في وضع الخلفية. وعند تعيين distributed_foreground_insert=1 ، تُعالَج البيانات بشكل متزامن، ولا تنجح عملية INSERT إلا بعد حفظ جميع البيانات على جميع الشظايا (وعلى نسخة متماثلة واحدة على الأقل لكل شظية إذا كانت internal_replication تساوي true ).

القيم الممكنة:

0 — تُدرَج البيانات في وضع الخلفية.

— تُدرَج البيانات في وضع الخلفية. 1 — تُدرَج البيانات في الوضع المتزامن.

القيمة الافتراضية في Cloud: 1 .

انظر أيضًا

لا تدمج حالات التجميع من خوادم مختلفة في المعالجة الموزعة للاستعلامات. يمكن استخدام هذا الإعداد عندما يكون من المؤكد وجود مفاتيح مختلفة على الشظايا المختلفة.

القيم الممكنة:

0 — معطّل (تتم المعالجة النهائية للاستعلام على العقدة البادئة).

— معطّل (تتم المعالجة النهائية للاستعلام على العقدة البادئة). 1 - لا تدمج حالات التجميع من خوادم مختلفة في المعالجة الموزعة للاستعلامات (تتم معالجة الاستعلام بالكامل على الشظية، وتقتصر مهمة العقدة البادئة على تمرير البيانات)، ويمكن استخدامه عندما يكون من المؤكد وجود مفاتيح مختلفة على الشظايا المختلفة.

- لا تدمج حالات التجميع من خوادم مختلفة في المعالجة الموزعة للاستعلامات (تتم معالجة الاستعلام بالكامل على الشظية، وتقتصر مهمة العقدة البادئة على تمرير البيانات)، ويمكن استخدامه عندما يكون من المؤكد وجود مفاتيح مختلفة على الشظايا المختلفة. 2 - مثل 1 ، ولكنه يطبّق ORDER BY و LIMIT على العقدة البادئة (وهذا غير ممكن عندما تتم معالجة الاستعلام بالكامل على العقدة البعيدة، كما في distributed_group_by_no_merge=1 ) ويمكن استخدامه للاستعلامات التي تحتوي على ORDER BY و/أو LIMIT .

مثال

SELECT * FROM remote ( '127.0.0.{2,3}' , system . one ) GROUP BY dummy LIMIT 1 SETTINGS distributed_group_by_no_merge = 1 FORMAT PrettyCompactMonoBlock ┌─dummy─┐ │ 0 │ │ 0 │ └───────┘

SELECT * FROM remote ( '127.0.0.{2,3}' , system . one ) GROUP BY dummy LIMIT 1 SETTINGS distributed_group_by_no_merge = 2 FORMAT PrettyCompactMonoBlock ┌─dummy─┐ │ 0 │ └───────┘

يتيح تخطي النسخ المتماثلة المخصصة للقراءة فقط في استعلامات INSERT إلى Distributed.

القيم الممكنة:

0 — سيعمل INSERT كالمعتاد، وإذا وصل إلى نسخة متماثلة مخصصة للقراءة فقط فسيفشل

1 — ستتخطى العقدة البادئة النسخ المتماثلة المخصصة للقراءة فقط قبل إرسال البيانات إلى الشظايا.

يطبّق ClickHouse هذا الإعداد عندما يحتوي الاستعلام على ناتج جداول موزعة، أي عندما يتضمن الاستعلام على جدول موزع استعلامًا فرعيًا غير GLOBAL لجدول موزع.

القيود:

يُطبَّق فقط على الاستعلامات الفرعية من نوع IN وJOIN.

فقط إذا كان قسم FROM يستخدم جدولًا موزعًا يحتوي على أكثر من شظية واحدة.

إذا كان الاستعلام الفرعي يتعلق بجدول موزع يحتوي على أكثر من شظية واحدة.

لا يُستخدم مع دالة remote الجدولية.

القيم الممكنة:

deny — القيمة الافتراضية. يمنع استخدام هذه الأنواع من الاستعلامات الفرعية (ويُرجع الاستثناء “Double-distributed in/JOIN subqueries is denied”).

— القيمة الافتراضية. يمنع استخدام هذه الأنواع من الاستعلامات الفرعية (ويُرجع الاستثناء “Double-distributed in/JOIN subqueries is denied”). local — يستبدل قاعدة البيانات والجدول في الاستعلام الفرعي بالنظيرين المحليين لخادم الوجهة (الشظية)، مع الإبقاء على IN / JOIN العادي.

— يستبدل قاعدة البيانات والجدول في الاستعلام الفرعي بالنظيرين المحليين لخادم الوجهة (الشظية)، مع الإبقاء على / العادي. global — يستبدل استعلام IN / JOIN بـ GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

— يستبدل استعلام / بـ / . allow — يسمح باستخدام هذه الأنواع من الاستعلامات الفرعية.

يُفعّل أو يُعطّل تطبيق LIMIT على كل شظية على حدة.

يتيح ذلك تجنّب ما يلي:

إرسال صفوف إضافية عبر الشبكة؛

معالجة الصفوف التي تتجاوز الحد على العقدة البادئة.

بدءًا من الإصدار 21.9، لم يعد بالإمكان الحصول على نتائج غير دقيقة، لأن distributed_push_down_limit لا يغيّر تنفيذ الاستعلام إلا إذا تحقق شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:

distributed_group_by_no_merge > 0.

الاستعلام لا يحتوي على GROUP BY / DISTINCT / LIMIT BY ، لكنه يحتوي على ORDER BY / LIMIT .

/ / ، لكنه يحتوي على / . الاستعلام يحتوي على GROUP BY / DISTINCT / LIMIT BY مع ORDER BY / LIMIT ، و: يكون optimize_skip_unused_shards مفعّلًا. يكون optimize_distributed_group_by_sharding_key مفعّلًا.

/ / مع / ، و:

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

انظر أيضًا: