الحد الأقصى لعدد الكتل في التحميل متعدد الأجزاء إلى Azure.
azure_max_blocks_in_multipart_upload
الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها في الوقت نفسه قبل بلوغ حد الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساويةً لـ
azure_max_get_burst
azure_max_get_rps
الحد الأقصى لمعدل طلبات GET إلى Azure في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.
azure_max_get_rps
الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يجري تحميلها بالتوازي في طلب تحميل متعدد الأجزاء. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.
azure_max_inflight_parts_for_one_file
الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها في الوقت نفسه قبل الوصول إلى حد عدد الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساوية لـ
azure_max_put_burst
azure_max_put_rps
الحد الأقصى لمعدل طلبات PUT إلى Azure في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.
azure_max_put_rps
الحد الأقصى لعدد مرات إعادة توجيه Azure المسموح بها.
azure_max_redirects
الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن نسخه إلى Azure blob storage باستخدام نسخ أحادي الجزء.
azure_max_single_part_copy_size
الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن رفعه إلى Azure Blob Storage باستخدام الرفع بجزء واحد.
azure_max_single_part_upload_size
الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة أثناء قراءة واحدة من Azure blob storage.
azure_max_single_read_retries
الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند حدوث أخطاء غير متوقعة أثناء الكتابة إلى Azure blob storage
azure_max_unexpected_write_error_retries
الحد الأقصى لحجم الجزء الذي يُرفع أثناء التحميل متعدد الأجزاء إلى Azure blob storage.