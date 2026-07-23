إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة azure_max_*.

الحد الأقصى لعدد الكتل في التحميل متعدد الأجزاء إلى Azure.

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها في الوقت نفسه قبل بلوغ حد الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساويةً لـ azure_max_get_rps

الحد الأقصى لمعدل طلبات GET إلى Azure في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يجري تحميلها بالتوازي في طلب تحميل متعدد الأجزاء. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها في الوقت نفسه قبل الوصول إلى حد عدد الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساوية لـ azure_max_put_rps

الحد الأقصى لمعدل طلبات PUT إلى Azure في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة توجيه Azure المسموح بها.

الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن نسخه إلى Azure blob storage باستخدام نسخ أحادي الجزء.

الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن رفعه إلى Azure Blob Storage باستخدام الرفع بجزء واحد.

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة أثناء قراءة واحدة من Azure blob storage.

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند حدوث أخطاء غير متوقعة أثناء الكتابة إلى Azure blob storage

الحد الأقصى لحجم الجزء الذي يُرفع أثناء التحميل متعدد الأجزاء إلى Azure blob storage.