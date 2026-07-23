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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

azure_max_blocks_in_multipart_upload

الحد الأقصى لعدد الكتل في التحميل متعدد الأجزاء إلى Azure.

azure_max_get_burst

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها في الوقت نفسه قبل بلوغ حد الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساويةً لـ azure_max_get_rps

azure_max_get_rps

الحد الأقصى لمعدل طلبات GET إلى Azure في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

azure_max_inflight_parts_for_one_file

الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يجري تحميلها بالتوازي في طلب تحميل متعدد الأجزاء. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

azure_max_put_burst

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها في الوقت نفسه قبل الوصول إلى حد عدد الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساوية لـ azure_max_put_rps

azure_max_put_rps

الحد الأقصى لمعدل طلبات PUT إلى Azure في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

azure_max_redirects

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة توجيه Azure المسموح بها.

azure_max_single_part_copy_size

الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن نسخه إلى Azure blob storage باستخدام نسخ أحادي الجزء.

azure_max_single_part_upload_size

الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن رفعه إلى Azure Blob Storage باستخدام الرفع بجزء واحد.

azure_max_single_read_retries

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة أثناء قراءة واحدة من Azure blob storage.

azure_max_unexpected_write_error_retries

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند حدوث أخطاء غير متوقعة أثناء الكتابة إلى Azure blob storage

azure_max_upload_part_size

الحد الأقصى لحجم الجزء الذي يُرفع أثناء التحميل متعدد الأجزاء إلى Azure blob storage.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦