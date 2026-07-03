العمليات التالية متاحة:

​ ADD INDEX

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ADD INDEX [IF NOT EXISTS] name expression TYPE type [GRANULARITY value] [FIRST|AFTER name] - يضيف وصف الفهرس إلى البيانات الوصفية للجداول.

​ DROP INDEX

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] DROP INDEX [IF EXISTS] name - يزيل وصف الفهرس من البيانات الوصفية للجدول ويحذف ملفات الفهرس من القرص. ويُنفَّذ ذلك على شكل - يزيل وصف الفهرس من البيانات الوصفية للجدول ويحذف ملفات الفهرس من القرص. ويُنفَّذ ذلك على شكل mutation

​ MATERIALIZE INDEX

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - يعيد إنشاء الفهرس الثانوي name لـ partition_name المحدَّد. تُنفَّذ هذه العملية على هيئة IN PARTITION ، فسيُعاد إنشاء الفهرس لبيانات الجدول بالكامل. - يعيد إنشاء الفهرس الثانويلـالمحدَّد. تُنفَّذ هذه العملية على هيئة mutation . وإذا أُغفل الجزء، فسيُعاد إنشاء الفهرس لبيانات الجدول بالكامل.

​ CLEAR INDEX

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - يحذف ملفات الفهرس الثانوي من القرص دون إزالة الوصف. يُنفَّذ على شكل - يحذف ملفات الفهرس الثانوي من القرص دون إزالة الوصف. يُنفَّذ على شكل mutation

تُعد الأوامر ADD و DROP و CLEAR خفيفة، بمعنى أنها لا تغيّر سوى البيانات الوصفية أو تزيل الملفات. كما أنها مكررة، إذ تُزامِن البيانات الوصفية للفهارس عبر ClickHouse Keeper أو ZooKeeper.