ADD INDEX
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ADD INDEX [IF NOT EXISTS] name expression TYPE type [GRANULARITY value] [FIRST|AFTER name] - يضيف وصف الفهرس إلى البيانات الوصفية للجداول.
DROP INDEX
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] DROP INDEX [IF EXISTS] name - يزيل وصف الفهرس من البيانات الوصفية للجدول ويحذف ملفات الفهرس من القرص. ويُنفَّذ ذلك على شكل mutation.
MATERIALIZE INDEX
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - يعيد إنشاء الفهرس الثانوي
name لـ
partition_name المحدَّد. تُنفَّذ هذه العملية على هيئة mutation. وإذا أُغفل الجزء
IN PARTITION، فسيُعاد إنشاء الفهرس لبيانات الجدول بالكامل.
CLEAR INDEX
ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - يحذف ملفات الفهرس الثانوي من القرص دون إزالة الوصف. يُنفَّذ على شكل mutation.
تُعد الأوامر
ADD و
DROP و
CLEAR خفيفة، بمعنى أنها لا تغيّر سوى البيانات الوصفية أو تزيل الملفات.
كما أنها مكررة، إذ تُزامِن البيانات الوصفية للفهارس عبر ClickHouse Keeper أو ZooKeeper.
يُدعَم التعامل مع الفهارس فقط للجداول التي تستخدم المحرك
*MergeTree (بما في ذلك الأنواع replicated).