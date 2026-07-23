إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة async_insert_*.

إذا كانت القيمة true، تُخزَّن البيانات من استعلام INSERT في قائمة انتظار، ثم تُفرَّغ لاحقًا إلى الجدول في الخلفية. وإذا كانت wait_for_async_insert تساوي false، فستُعالَج عملية INSERT بشكل شبه فوري، وإلا فسينتظر العميل حتى تُفرَّغ البيانات إلى الجدول

معدل النمو الأسيّ الذي تنخفض وفقه مهلة الإدراج غير المتزامن التكيفية

معدل النمو الأُسّي الذي تزداد وفقه مهلة الإدراج غير المتزامن التكيفية

الأسماء البديلة: async_insert_busy_timeout_ms

الحد الأقصى لمدة الانتظار قبل تفريغ البيانات المجمّعة لكل استعلام، بدءًا من لحظة ظهور أول البيانات.

القيمة الافتراضية في Cloud: 1000 (1s).

إذا كان الضبط التلقائي مُمكّنًا عبر async_insert_use_adaptive_busy_timeout، فهذا هو الحد الأدنى للوقت الذي يجب انتظاره قبل تفريغ البيانات المجمعة لكل استعلام منذ ظهور أول البيانات. كما تُستخدم أيضًا كقيمة ابتدائية للخوارزمية التكيفية

بالنسبة إلى استعلامات INSERT غير المتزامنة في الجدول المُكرَّر، يحدّد ما إذا كان ينبغي إجراء إزالة التكرار للكتل المُدرَجة

الحد الأقصى لحجم البيانات غير المُحلَّلة المجمَّعة لكل استعلام، بالبايت، قبل إدراجها

Cloud default value: 104857600 (100 MiB).

الحد الأقصى لعدد استعلامات إدراج قبل تنفيذ الإدراج. لا يسري هذا إلا إذا كانت قيمة الإعداد async_insert_deduplicate تساوي 1.

مهلة لاستطلاع البيانات من قائمة انتظار الإدراج غير المتزامن

إذا ضُبطت على true، فاستخدم مهلة الانشغال التكيفية لعمليات إدراج غير المتزامنة