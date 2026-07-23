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هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

async_insert

إذا كانت القيمة true، تُخزَّن البيانات من استعلام INSERT في قائمة انتظار، ثم تُفرَّغ لاحقًا إلى الجدول في الخلفية. وإذا كانت wait_for_async_insert تساوي false، فستُعالَج عملية INSERT بشكل شبه فوري، وإلا فسينتظر العميل حتى تُفرَّغ البيانات إلى الجدول

async_insert_busy_timeout_decrease_rate

معدل النمو الأسيّ الذي تنخفض وفقه مهلة الإدراج غير المتزامن التكيفية

async_insert_busy_timeout_increase_rate

معدل النمو الأُسّي الذي تزداد وفقه مهلة الإدراج غير المتزامن التكيفية

async_insert_busy_timeout_max_ms

الأسماء البديلة: async_insert_busy_timeout_ms الحد الأقصى لمدة الانتظار قبل تفريغ البيانات المجمّعة لكل استعلام، بدءًا من لحظة ظهور أول البيانات. القيمة الافتراضية في Cloud: 1000 (1s).

async_insert_busy_timeout_min_ms

إذا كان الضبط التلقائي مُمكّنًا عبر async_insert_use_adaptive_busy_timeout، فهذا هو الحد الأدنى للوقت الذي يجب انتظاره قبل تفريغ البيانات المجمعة لكل استعلام منذ ظهور أول البيانات. كما تُستخدم أيضًا كقيمة ابتدائية للخوارزمية التكيفية

async_insert_deduplicate

بالنسبة إلى استعلامات INSERT غير المتزامنة في الجدول المُكرَّر، يحدّد ما إذا كان ينبغي إجراء إزالة التكرار للكتل المُدرَجة

async_insert_max_data_size

الحد الأقصى لحجم البيانات غير المُحلَّلة المجمَّعة لكل استعلام، بالبايت، قبل إدراجها Cloud default value: 104857600 (100 MiB).

async_insert_max_query_number

الحد الأقصى لعدد استعلامات إدراج قبل تنفيذ الإدراج. لا يسري هذا إلا إذا كانت قيمة الإعداد async_insert_deduplicate تساوي 1.

async_insert_poll_timeout_ms

مهلة لاستطلاع البيانات من قائمة انتظار الإدراج غير المتزامن

async_insert_use_adaptive_busy_timeout

إذا ضُبطت على true، فاستخدم مهلة الانشغال التكيفية لعمليات إدراج غير المتزامنة
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦