إذا كانت القيمة true، تُخزَّن البيانات من استعلام INSERT في قائمة انتظار، ثم تُفرَّغ لاحقًا إلى الجدول في الخلفية. وإذا كانت wait_for_async_insert تساوي false، فستُعالَج عملية INSERT بشكل شبه فوري، وإلا فسينتظر العميل حتى تُفرَّغ البيانات إلى الجدول
async_insert
معدل النمو الأسيّ الذي تنخفض وفقه مهلة الإدراج غير المتزامن التكيفية
async_insert_busy_timeout_decrease_rate
معدل النمو الأُسّي الذي تزداد وفقه مهلة الإدراج غير المتزامن التكيفية
async_insert_busy_timeout_increase_rate
الأسماء البديلة:
async_insert_busy_timeout_max_ms
async_insert_busy_timeout_ms
الحد الأقصى لمدة الانتظار قبل تفريغ البيانات المجمّعة لكل استعلام، بدءًا من لحظة ظهور أول البيانات.
القيمة الافتراضية في Cloud:
1000 (1s).
إذا كان الضبط التلقائي مُمكّنًا عبر async_insert_use_adaptive_busy_timeout، فهذا هو الحد الأدنى للوقت الذي يجب انتظاره قبل تفريغ البيانات المجمعة لكل استعلام منذ ظهور أول البيانات. كما تُستخدم أيضًا كقيمة ابتدائية للخوارزمية التكيفية
async_insert_busy_timeout_min_ms
بالنسبة إلى استعلامات INSERT غير المتزامنة في الجدول المُكرَّر، يحدّد ما إذا كان ينبغي إجراء إزالة التكرار للكتل المُدرَجة
async_insert_deduplicate
الحد الأقصى لحجم البيانات غير المُحلَّلة المجمَّعة لكل استعلام، بالبايت، قبل إدراجها Cloud default value:
async_insert_max_data_size
104857600 (100 MiB).
الحد الأقصى لعدد استعلامات إدراج قبل تنفيذ الإدراج. لا يسري هذا إلا إذا كانت قيمة الإعداد
async_insert_max_query_number
async_insert_deduplicate تساوي 1.
مهلة لاستطلاع البيانات من قائمة انتظار الإدراج غير المتزامن
async_insert_poll_timeout_ms
إذا ضُبطت على true، فاستخدم مهلة الانشغال التكيفية لعمليات إدراج غير المتزامنة